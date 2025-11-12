ΚΑΠ: Οριακές οι προσαρμογές – Απειλείται η επιβίωση των αγροτών

«Καπνός στα μάτια» χαρακτηρίζουν οι Copa – Cogeca τις νέες προτάσεις της Κομισιόν για την ΚΑΠ και τον προϋπολογισμό της ΕΕ

Σήμα κινδύνου εκπέμπουν για ακόμη μία φορά οι ευρωπαίοι αγρότες, προειδοποιώντας ότι οι προσαρμογές του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) είναι οριακές και απέχουν κατά πολύ από το επίπεδο που απαιτείται για τη διασφάλιση των μέσων διαβίωσης τους και της επισιτιστικής ασφάλειας της ΕΕ.

Σε κοινή επιστολή, που υπογράφουν οι ευρωπαϊκές αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις Copa – Cogeca προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκφράζεται η ανησυχία τους για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η μεταρρύθμιση του ΠΔΠ και της ΚΑΠ για την περίοδο 2028-2034.

Tο μερίδιο της ΚΑΠ στον προϋπολογισμό της ΕΕ παραμένει σε ποσοστό μικρότερο του 15% των συνολικών δαπανών της ΕΕ και κατά 20% χαμηλότερος από τον τρέχοντα

«Πάνω απ’ όλα, με την υποστήριξη ολόκληρης της αγροδιατροφικής αλυσίδας, ζητούμε μια ασφαλή και κοινή προσέγγιση για τη γεωργία. Χωρίς αυτήν, δεν μπορεί να υπάρξει διαρκής σταθερότητα: ούτε για τους αγρότες, ούτε για την τροφική αλυσίδα, ούτε για την Ευρώπη», επισημαίνεται.

Ξεπέρασαν τα όρια

Οι δύο συνεταιριστικές οργανώσεις υπενθυμίζοντας τις προτάσεις που κατατέθηκαν στις 16 Ιουλίου για την ΚΑΠ και το ΠΔΠ «η Επιτροπή ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια, θέτοντας σε κίνδυνο την ύπαρξη των τομέων μας, την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς και την επισιτιστική ασφάλεια 450 εκατομμυρίων ευρωπαίων».

Η επιστολή που έστειλε η πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάϊεν στην πρόεδρο Μετσόλα και την πρωθυπουργό Φρεντέρικσεn στις 9 Νοεμβρίου έρχεται μετά από μήνες κινητοποίησης των αγροτών, των ευρωβουλευτών και των κρατών μελών «ενάντια στις απαράδεκτες προτάσεις για το ΠΔΠ/ΚΓΔΕ. Κατά την άποψή μας, αποτελεί αναγνώριση εκ μέρους της Προέδρου της Επιτροπής του άνευ προηγουμένου και εντελώς ανεπαρκούς χαρακτήρα της πρότασης της 16ης Ιουλίου, η οποία είναι απαράδεκτη τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς τη διαδικασία».

«Καπνός στα μάτια» οι νέες προτάσεις

«Καπνός στα μάτια» χαρακτηρίζουν οι Copa – Cogeca τις νέες προτάσεις που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν λίγες ημέρες. «Αν λάβουμε υπόψη ότι το νέο ΠΔΠ πρέπει να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες άνευ προηγουμένου γεωπολιτικές προκλήσεις, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η επισιτιστική ασφάλεια της ΕΕ είναι και ασφάλεια της ΕΕ.

Χωρίς ασφαλή γεωργία, δεν υπάρχει ασφαλής Ευρώπη. Κανένα από τα μέτρα που πρότεινε βιαστικά η Επιτροπή για να κατευνάσει τις διαφωνίες στο Κοινοβούλιο δεν ανταποκρίνεται στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας μας, ούτε φαίνεται να κατανοεί την πραγματική έκταση του προβλήματος».

Όπως εξηγούν, στην επιστολή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μόνο επιφανειακές αλλαγές που «αγνοούν τις ανάγκες της αγροτικής κοινότητας της ΕΕ» και, ως εκ τούτου, εξακολουθούν να καθιστούν την ΚΑΠ και το ΠΔΠ απαράδεκτα για τους ακόλουθους λόγους:

Δεν υπάρχει καμία αλλαγή όσον αφορά το μερίδιο της ΚΑΠ στον προϋπολογισμό της ΕΕ, το οποίο παραμένει σε ποσοστό μικρότερο του 15% των συνολικών δαπανών της ΕΕ και κατά 20% χαμηλότερος από τον τρέχοντα (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο πληθωρισμός).

Συνεχίζοντας να ενσωματώνει την ΚΑΠ σε ένα ενιαίο ταμείο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν παρέχει καμία ουσιαστική απάντηση στο πρόβλημα της έλλειψης κοινών στοιχείων της πρότασης. Η διάβρωση του κοινού χαρακτήρα της ΚΑΠ παραμένει.

Μένουν εκτός ουσιαστικά στοιχεία της ΚΑΠ, όπως ο έλεγχος και οι κυρώσεις, η συγχρηματοδότηση κ.λπ.

Η πρόταση για έναν «αγροτικό στόχο» δεν αντισταθμίζει την απώλεια του δεύτερου πυλώνα της ΚΑΠ. Εστιάζει σε παρεμβάσεις που δεν σχετίζονται κυρίως με τη γεωργία. Δεν θα παρέχει πρόσθετους πόρους για την καλύτερη κάλυψη όλων των στόχων και παρεμβάσεων της ΚΑΠ.

Μακριά από τις ανάγκες των αγροτών

Η προσέγγιση του «ενιαίου εθνικού σχεδίου», η οποία παραμένει η ίδια με εκείνη που προτάθηκε στις 16 Ιουλίου, θα οδηγήσει, όπως προειδοποιούν οι ευρωπαϊκές συνεταιριστικές οργανώσεις, σε μαζική και δαπανηρή διοικητική αναδιοργάνωση και πολυπλοκότητα στη δομή και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, προσθέτοντας απλώς περισσότερη σύγχυση και αβεβαιότητα για τους αγρότες και τις συνεταιριστικές οργανώσεις.

Αυτό θα απειλήσει το εισόδημα των αγροτών και θα στρεβλώσει τον ανταγωνισμό εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπονομεύοντας ουσιαστικά την ενιαία αγορά και οδηγώντας στην απώλεια της κοινής πολιτικής.

Επισημαίνουν δε ότι «αυτές οι μικρές τεχνικές τροποποιήσεις δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των ευρωπαίων αγροτών και των αγροτικών συνεταιρισμών. Όσον αφορά τη γεωργία, οι αλλαγές είναι πρακτικά ανύπαρκτες.

Οι αγροτικές οργανώσεις δεν μπορούν να καταλάβουν πώς οποιοδήποτε μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μπορούσε να είναι ικανοποιημένο με την επιστολή που έστειλε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις προτεινόμενες αλλαγές. Ως εκ τούτου, η πρόταση της Επιτροπής φαίνεται να αποτελεί μια προσπάθεια να αλλάξουν τα πράγματα χωρίς να αλλάξει τίποτα!».

Οι ευρωπαϊκές οργανώσεις ζητούν μια εναλλακτική λύση που να σέβεται την ίδια τη φύση της ΚΑΠ, διατηρώντας την ως αυτόνομη πολιτική με δύο πυλώνες, έναν ασφαλή και ανεξάρτητο προϋπολογισμό και χρηματοδότηση που να προστατεύεται από τον πληθωρισμό και να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Συνθήκης της ΕΕ.

Καλούν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, να παραμείνουν εξαιρετικά σταθερά στην υπεράσπιση της ευρωπαϊκής γεωργικής κοινότητας. Διαβεβαιώνουν επίσης τους συννομοθέτες για την αποφασιστικότητά μας και την πλήρη κινητοποίηση τους σε ένα θέμα που είναι ζωτικής σημασίας για εκατομμύρια αγρότες, συνεταιρισμούς και αγροτικές κοινότητες.