Καταγγελία για 300.000 μειωμένες συντάξεις χηρείας – Ερώτημα για ευθύνες του e-ΕΦΚΑ

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Αναφορά προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, κατέθεσε η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σπυριδάκη, φέρνοντας στη Βουλή ένα ιδιαίτερα σοβαρό κοινωνικό ζήτημα που αφορά τον εσφαλμένο υπολογισμό των συντάξεων χηρείας και τις σημαντικές οικονομικές απώλειες που υφίστανται δεκάδες χιλιάδες δικαιούχοι.

Όπως αναφέρεται στην Αναφορά, «αναδεικνύεται ένα ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα που αφορά τον εσφαλμένο υπολογισμό των συντάξεων χηρείας και τις σημαντικές οικονομικές απώλειες που υφίστανται δεκάδες χιλιάδες δικαιούχοι». Το πρόβλημα αφορά επιζώντες συζύγους ασφαλισμένων που ήταν ήδη συνταξιούχοι πριν από τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 και απεβίωσαν μετά τις 13 Μαΐου 2016.

Κατερίνα Σπυριδάκη

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, «οι συντάξεις χηρείας στις περιπτώσεις αυτές υπολογίζονται εσφαλμένα με βάση την αναπροσαρμοσμένη – επανυπολογισμένη σύνταξη του θανόντος και όχι με βάση το ποσό της σύνταξης που ελάμβανε κατά τον χρόνο του θανάτου του, όπως ρητά προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία».

Η συνέπεια αυτής της πρακτικής είναι δραματική: «περίπου 300.000 δικαιούχοι λαμβάνουν μειωμένες συντάξεις χηρείας, με μέση μηνιαία απώλεια που υπολογίζεται στα 110 ευρώ». Πρόκειται για απώλεια εισοδήματος που επηρεάζει άμεσα το επίπεδο διαβίωσης μιας ιδιαίτερα ευάλωτης κοινωνικής ομάδας.

Όπως επισημαίνεται στην Αναφορά, «πρόκειται για μια συστηματική και διαρκή στρέβλωση, η οποία έχει οδηγήσει σε ουσιαστική επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου μιας ιδιαίτερα ευάλωτης κοινωνικής ομάδας, χωρίς καμία δική της υπαιτιότητα». Χήρες, χήροι και τα τέκνα τους καλούνται να επιβιώσουν με εισοδήματα χαμηλότερα ακόμη και από αυτά που ορίζει ο ίδιος ο νόμος.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το γεγονός ότι, όπως καταγράφεται, «υπάρχουν ήδη δικαστικές αποφάσεις, ακόμη και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίες δικαιώνουν τους επιζώντες συζύγους και αναγνωρίζουν την παρανομία του υφιστάμενου τρόπου υπολογισμού». Παρ’ όλα αυτά, «η πρακτική αυτή εξακολουθεί να εφαρμόζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ», δημιουργώντας τον κίνδυνο νέων μαζικών και κοστοβόρων δικαστικών διενέξεων.

Η Βουλευτής υπογραμμίζει με σαφήνεια ότι «δεν μπορεί το κράτος να γνωρίζει ότι επί χρόνια εφαρμόζεται ένας λανθασμένος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων χηρείας και να μην παρεμβαίνει». Μιλάμε για «περίπου 300.000 ανθρώπους που χάνουν κάθε μήνα εισόδημα που δικαιούνται, σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής τους».

Η υπόθεση δεν είναι απλώς λογιστικό σφάλμα. Είναι ζήτημα νομιμότητας, θεσμικής συνέπειας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Όταν δικαστικές αποφάσεις έχουν ήδη αναγνωρίσει την παρανομία και η διοίκηση εξακολουθεί να εφαρμόζει την ίδια πρακτική, τότε η ευθύνη παύει να είναι τεχνική και γίνεται πολιτική.

Με την Αναφορά της, η κα Σπυριδάκη ζητά από το αρμόδιο Υπουργείο «να εξετάσει άμεσα και σε βάθος το περιεχόμενο του Δελτίου Τύπου και της επιστολής του ΕΝΔΙΣΥ, να τοποθετηθεί επί των καταγγελλόμενων λαθών στον υπολογισμό των συντάξεων χηρείας και να προχωρήσει στις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες, ώστε να αποκατασταθεί η νομιμότητα και η κοινωνική δικαιοσύνη».

«Η αποκατάσταση της αδικίας δεν μπορεί να παραπέμπεται σε ατομικές προσφυγές και χρονοβόρες δικαστικές διαμάχες. Η Πολιτεία οφείλει να δώσει οριζόντια λύση, να διορθώσει τον τρόπο υπολογισμού και να επιστρέψει τα οφειλόμενα ποσά στους δικαιούχους. Γιατί για χιλιάδες οικογένειες, τα 110 ευρώ τον μήνα δεν είναι αριθμός. Είναι φάρμακα, είναι λογαριασμοί, είναι αξιοπρέπεια», δήλωσε κλείνοντας η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σπυριδάκη.

