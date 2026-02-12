Καταγγελία για 300.000 μειωμένες συντάξεις χηρείας – Ερώτημα για ευθύνες του e-ΕΦΚΑ

Αναφορά προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, κατέθεσε η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σπυριδάκη, φέρνοντας στη Βουλή ένα ιδιαίτερα σοβαρό κοινωνικό ζήτημα που αφορά τον εσφαλμένο υπολογισμό των συντάξεων χηρείας και τις σημαντικές οικονομικές απώλειες που υφίστανται δεκάδες χιλιάδες δικαιούχοι.
Όπως αναφέρεται στην Αναφορά, «αναδεικνύεται ένα ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα που αφορά τον εσφαλμένο υπολογισμό των συντάξεων χηρείας και τις σημαντικές οικονομικές απώλειες που υφίστανται δεκάδες χιλιάδες δικαιούχοι». Το πρόβλημα αφορά επιζώντες συζύγους ασφαλισμένων που ήταν ήδη συνταξιούχοι πριν από τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 και απεβίωσαν μετά τις 13 Μαΐου 2016.
Κατερίνα Σπυριδάκη