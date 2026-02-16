Κέφι, χαρά, φαντασία και δημιουργικότητα στον Χορό των Ομάδων του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού!

Για ακόμα μια χρονιά ο χορός των ομάδων του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού αποτέλεσε μια από τις κορυφαίες εκδηλώσεις του πολυήμερου προγράμματος.

Το βράδυ του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου 2026 το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι «έζησε μεγάλες στιγμές» κεφιού στο κατάμεστο από κόσμο κέντρο «Θυμέλη».

Οι θαμώνες διασκέδασαν με τις ομάδες που συμμετείχαν με φαντασία και έμπνευση στο φαντασμαγορικό σόου με θέμα «Ο Τελευταίος Χορός»!

Συνολικά 14 ομάδες παρουσίασαν με κέφι, χιούμορ και σάτιρα της τρέχουσας καθημερινότητας, τα μουσικοχορευτικά και θεατρικά τους δρώμενα, βάζοντας σε πρώτο πλάνο την δημιουργικότητα στο Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι.

Συμμετείχαν οι καρναβαλικές ομάδες: ΑΝΕΜΟΜΥΑΛΟΙ, ΟΙ ΑΛΛΟΙ, ΤΣΑΠΑΤΣΟΥΛΗΔΕΣ, ΠΟΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ, ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ, ΕΜΕΙΣ & ΕΜΕΙΣ, ΕΚΑΤΣΕ Η ΚΟΥΤΣΗ ΚΑΤΣΙΚΑ, ΑΣΧΕΤΟΙ, ΡΑΚΟΔΙΚΑΣΜΕΝΟΙ, ΓΚΟΥΣΓΚΟΥΝΗΔΕΣ, ALTER EGO, ΔΑΚΤΥΛΟΔΕΙΧΤΟΥΜΕΝΟΙ, ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ, ΤΖΙΤΖΙΚΟΤΡΙΔΗΔΕΣ.

Την σκηνοθεσία της βραδιάς έκανε με επιτυχία η Μαρία Ζαχαράκη, η οποία παρουσίασε το σόου μαζί με την Έρη Περιστεράκη και τον Γιώργο Πεδιαβιτάκη, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Ροή προγράμματος έκανε ο Νίκος Μαρκαντώνης. Η αφίσα της εκδήλωσης ήταν δημιουργία του Μιχάλη Σταράκη.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης κ. Μάνος Τσάκωνας απευθύνει θερμά συγχαρητήρια στις συμμετέχουσες ομάδες και όλους τους συντελεστές του σόου, επισημαίνοντας πως ο Χορός των Ομάδων συνεχίζει να αποτελεί κορυφαία εκδήλωση χαράς, κεφιού και καλλιτεχνικής έκφρασης των καρναβαλιστών.

Ο χορός του ΟΡΚ πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια του Δήμου Ρεθύμνης ενώ στο πλαίσιο της εκδήλωσης βραβεύθηκαν τα απερχόμενα μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα τον Βαλάντη Χόμπη και Κώστα Φετοκάκη για την συνολική προσφορά τους.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΧΟΡΟΥ Ο.Ρ.Κ.

Χρυσός Χορηγός: Βιοτεχνία Στολών «Sandra» από Θεσσαλονίκη.

Αργυρός Χορηγός: Gadget Shop Αρκαδίου 83 Ρέθυμνο

Χορηγοί: Εκδοτικές Επιχειρήσεις Καλαϊτζάκης Α.Ε. Ρέθυμνο / Λιανδρής – Ψηφιακές Εκτυπώσεις Ρέθυμνο

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ

Όλες οι εκδηλώσεις αναφέρονται αναλυτικά στο ημερολόγιο εκδηλώσεων του Τμήματος Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης MoRE (Municipality of REthymno) καθώς και στην ιστοσελίδα του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού rethymnocarnival.gr

Τα βρίσκουμε εύκολα πληκτρολογώντας politismos.rethymno.gr ή με τα QRcodeπου από πέρυσι το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι επέλεξε ως τρόπο επικοινωνίας, καταργώντας σχεδόν στο 100% το χαρτί.

Το σύνολο των εκδηλώσεων συντονίζει το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης με την υποστήριξη και τη συνεργασία του Ο.Ρ.Κ. (Ομάδες Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού).

Το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι χρηματοδοτείται από τον Δήμο Ρεθύμνης και χορηγοί είναι η Περιφέρεια Κρήτης και το Επιμελητήριο Ρεθύμνου.

Μεγάλος χορηγός είναι η εταιρεία Saracakis Group of Company – ENSER Υπηρεσίες Περιβάλλοντος.

Τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας είναι και φέτος το ΚΡΗΤΗ TV.