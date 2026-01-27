Κίτρινη κάρτα από τον Δήμο Ηρακλείου σε εταιρείες κατασκευής δικτύων οπτικών ινών

Οι αυτοψίες της Τεχνικής Υπηρεσίας κατέγραψαν τα προβλήματα αποκατάστασης – Περιθώριο 15 ημερών για συμμόρφωση σύμφωνα με τους όρους της Κανονιστικής Πράξης του Δήμου Ηρακλείου

Αυστηρό μήνυμα σε εταιρείες που πραγματοποιούν έργα οπτικών ινών στο Ηράκλειο έστειλε η Δημοτική Αρχή, έπειτα από σχετική συνεννόηση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού και του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Πρασίνου Δημήτρη Σπυριδάκη, μετά την όξυνση των προβλημάτων αποκατάστασης των οδοστρωμάτων, όπως καταγράφηκαν σε αυτοψίες που πραγματοποίησαν οι ελεγκτές της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Με επιστολή – όχληση προς τις εταιρείες, γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένες θέσεις που πραγματοποιήθηκαν εργασίες τους τελευταίους 18 μήνες όπου διαπιστώνεται ότι δεν τηρήθηκε η αποκατάσταση του οδοστρώματος όπως ορίζεται στην Κανονιστική Πράξη που δημιούργησε η Δημοτική Αρχή και ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο και ζητείται η αποκατάσταση όλων των φθορών εντός 15 ημερών. Σε περίπτωση που οι εταιρείες δεν συμμορφωθούν, τονίζεται ότι ο Δήμος Ηρακλείου επιφυλάσσεται να κινήσει τη διαδικασία ανάκλησης αδειών και ολικής κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών, σύμφωνα με τους όρους της Κανονιστικής Πράξης.

Υπενθυμίζεται ότι η Δημοτική Αρχή έχει εξαντλήσει κάθε περιθώριο προηγούμενης συνεννόησης με τις εταιρείες. Μεταξύ άλλων, είχε πραγματοποιηθεί συνάντηση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού και του Αντιδημάρχου Γιώργου Σισαμάκη με τον Γενικό Διευθυντή της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας Γιώργο Στεφανόπουλο και στελέχη των εταιρειών, όπου είχε τονιστεί ότι δεν αμφισβητείται η σημασία των έργων, η απόδοση και η ωφέλειά τους, ωστόσο, θα πρέπει να γίνονται χωρίς να αφήνουν μόνιμη βλάβη στην πόλη.