Ηράκλειο:Απολογισμός Ημέρας Γευσιγνωσίας Διαγωνισμός επετειακού συλλεκτικού οίνου Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026 στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη η Ημέρα Γευσιγνωσίας του επετειακού συλλεκτικού οίνου αφιερωμένου στον Αλέξη Ζορμπά, στο πλαίσιο του διαγωνισμού επετειακού συλλεκτικού οίνου για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από την πρώτη έκδοση του μυθιστορήματος Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά.

Σε ένα δημιουργικό στοίχημα παγκόσμιας πρωτοτυπίας, έντεκα κρητικά οινοποιεία παρουσίασαν ερυθρούς οίνους εμπνευσμένους από την προσωπικότητα του Αλέξη Ζορμπά, αποτυπώνοντας οργανοληπτικά τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του: Αυθεντικός, πολυδιάστατος, αντισυμβατικός, ζωντανός.

Η διαδικασία της αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε σε τελετουργική ατμόσφαιρα, με τυφλή γευσιγνωσία από την τετραμελή επιτροπή καταξιωμένων ειδικών του οίνου: τον Κωνσταντίνο Λαζαράκη MW, τον Απόστολο Πλαχούρα DipWSET, την Υρώ Κολιακουδάκη DipWSET και τον Pr. Mondher Bouzayen (INP-ENSA Toulouse). Στη γευσιγνωσία συμμετείχαν και οι παρευρισκόμενοι λάτρεις του οίνου αλλά και εκπρόσωποι των οινοποιείων τού διαγωνισμού, δοκιμάζοντας τα δείγματα χωρίς να γνωρίζουν την ταυτότητά τους.

Νικητής του διαγωνισμού αναδείχθηκε το Οινοποιείο Ιδαία με έδρα το Βενεράτο Ηρακλείου, το οποίο ξεχώρισε στη συνολική βαθμολογία της επιτροπής.

Η ονομασία και η ετικέτα του συλλεκτικού οίνου θα παρουσιαστούν επίσημα στο Φεστιβάλ Οίνου και Πολιτισμού στις 7 και 8 Φεβρουαρίου 2026, στην Παλαιά Ηλεκτρική Αρχανών. Εκεί το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να δοκιμάσει και να προμηθευτεί τον νικητήριο οίνο από το περίπτερο του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη. Η ετικέτα κάθε φιάλης επετειακού συλλεκτικού οίνου του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη θα είναι αριθμημένη και μοναδική.

Η Ημέρα Γευσιγνωσίας μεταδόθηκε ζωντανά και δωρεάν για τους απανταχού λάτρεις του οίνου, και θα είναι σύντομα διαθέσιμη στο κανάλι του Μουσείου στο YouTube εδώ.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αρχανών-Αστερουσίων, Μανόλης Κοκοσάλης.

Ο Στέλιος Ρουσοχατζάκης, εντεταλμένος σύμβουλος του Μουσείου, είναι ο εμπνευστής της πρωτότυπης ιδέας για τον διαγωνισμό οίνου και ανέλαβε την επιμέλεια και τον συντονισμό της Ημέρας Γευσιγνωσίας. H οινική υποστήριξη (service) της γευσιγνωσίας πραγματοποιήθηκε από την κάβα Οινόφιλος. Την διερμηνεία ανέλαβε η Γαλάτεια Πιρουνάκη. Την επιμέλεια του ήχου είχε ο Βαγγέλης Αποστόλου και της ζωντανής μετάδοσης ο Λευτέρης Πιπεράκης.

Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό επετειακού συλλεκτικού οίνου και τους συντελεστές του στο kazantzaki.gr