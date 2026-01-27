Δήμος Πλατανιά:«Ανακοίνωση παραλαβής πορισμάτων εκτίμησης ζημιών ΕΛΓΑ (Καύσωνας 22/08/2025 – Αβοκάντο)»

Γίνεται γνωστό ότι παρελήφθησαν τα πορίσματα εκτίμησης του ΕΛΓΑ, που αφορούν ζημιές σε καλλιέργειες αβοκάντο λόγω του καύσωνα της 22ας Αυγούστου 2025.

Για τυχόν υποβολή ενστάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τους κατά τόπους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ Δ.Ε. Πλατανιά, Βουκολιών, Μουσούρων και Κολυμβαρίου έως και τις 02/02/2026.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Δ.Ε. Πλατανιά & Βουκολιών, Γεράνι (28213 40019 & 28213 40001)

ΔΕ Μουσούρων, Αλικιανός (28213 41018 – 2821341051)

ΔΕ Κολυμβαρίου, Κολυμβάρι (28243 40104)

Η ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ Δήμου Πλατανιά