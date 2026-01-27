«ΓΥΡΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ 2026»: Την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026, η μεγάλη αθλητική διοργάνωση σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Χανίων

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τον «ΓΥΡΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ 2026», μια αθλητική εκδήλωση, που απευθύνεται σε αθλητές, δρομείς αλλά και σε λάτρεις της φύσης με σκοπό την προώθηση και διάδοση του αθλητικού πνεύματος και την ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς του τόπου μας.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου 2026 και συνδιοργανώνεται για 5η χρονιά από τον Αθλητικό Σύλλογο «ΕΘΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ Ο ΘΗΣΕΥΣ», τον Δήμο Χανίων, την Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα Περιβολίων, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Σχολείου Περιβολίων, τον Πολιτιστικό και Φιλανθρωπικό Σύλλογο «ΓΑΡΙΠΑΣ», τον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΠΟΛΥΠΛΑΝΟ», την Ομάδα Δρομέων Υγείας Κισάμου, με την υποστήριξη του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Χανίων.

Στο πλαίσιο του 5ου «ΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ 2026» θα πραγματοποιηθούν αγώνες τρεξίματος αλλά και δυναμικού βάδην: 10 χλμ., 5 χλμ. και 1 χλμ., που θα προσφέρουν τη δυνατότητα σε όλες και όλους τους συμμετέχοντες ν΄ ανακαλύψουν τις γειτονιές αλλά και τη φυσική ομορφιά της περιοχής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Link εγγραφών: https://atpro.gr/gyros-perivolion/

Βρείτε μας στο Facebook «ΓΥΡΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ»

Στο instagram @gyros_perivolion

Email: gyros.perivolion@gmail.com

• ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ: Τηλ. 6932577327, email: iosifgalanakis@yahoo.gr

• ΣΑΡΗΜΑΝΟΛΗΣ ΜΑΚΗΣ: Τηλ. 6974777300, email: gerasimossar@gmail.com

• ΦΑΤΖΙΚΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓ: Τηλ. 6944781719, email: fatzikmanolis@gmail.com

• ΠΟΠΟΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ: Τηλ. 6979001970, email: smpopodakis@yahoo.gr