Συγχαρητήρια δήλωση Περιφερειάρχη Κρήτης Στ. Αρναουτάκη για τις διακρίσεις της Εθνικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Taekwon-Do ITF 2026

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στις αθλήτριες και τους αθλητές της Εθνικής Ομάδας, που συμμετείχαν και διακρίθηκαν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Taekwon-Do ITF 2026, το οποίο διεξήχθη στο Ηράκλειο.

«Είμαστε περήφανοι για όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες που αγωνίστηκαν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Taekwon-Do, τιμώντας τον τόπο μας με τις επιδόσεις και το ήθος τους, αναδεικνύοντας παράλληλα το υψηλό επίπεδο του αθλητισμού στο νησί μας. Η κατάκτηση της 2ης θέσης στη γενική κατάταξη, επιβεβαιώνει τη δυναμική και το μέλλον του ελληνικού αθλητισμού.

Η Περιφέρεια Κρήτης θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα τους αθλητές, τις αθλήτριες και τους προπονητές τους, αναγνωρίζοντας την αφοσίωση, την προσπάθεια και τις αξίες που εκπροσωπούν.

Ευχόμαστε ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον.»