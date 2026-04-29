Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ανάδειξης εσωτερικών μελών Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), ανακοινώνει τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28 Απριλίου 2026.

Σύμφωνα με το Τελικό Πρακτικό Εκλογής, τα εσωτερικά μέλη που αναδείχθηκαν, κατά σειρά κατάταξης, είναι τα εξής:

1. Νεκτάριος Παπαδογιάννης

2. Νικόλαος Βιδάκης

3. Αθανάσιος Μαλάμος

4. Αναστασία Ταμπακάκη

5. Χρήστος Φλώρος

6. Ευρυδίκη Πατελάρου

Η εκλογική διαδικασία πραγματοποιήθηκε με καθολική, άμεση και μυστική ψηφοφορία μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Το Τελικό Πρακτικό Εκλογής έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου, στην ενότητα «Ανάδειξη Μελών Συμβουλίου Διοίκησης – Εσωτερικών Μελών», και είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://hmu.gr/wp-content/uploads/2026/04/EIS-3144-28-04-2026-Teliko-praktiko-eklogis-esoterikon-melon-SD.pdf