ΚΚΕ:Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου Για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης του Καρκίνου του Μαστού, το ΚΚΕ καλεί τον λαό να δυναμώσει τον αγώνα για καθολική, δημόσια, δωρεάν και ποιοτική πρόληψη και θεραπεία.

Ο καρκίνος του μαστού είναι η πιο συχνή μορφή καρκίνου στις γυναίκες και, όταν ανιχνεύεται έγκαιρα, η πιθανότητα ίασης ξεπερνά το 90%. Παρ’ όλα αυτά στη χώρα μας χιλιάδες γυναίκες δυσκολεύονται να έχουν τακτική και δωρεάν πρόσβαση σε μαστογραφία, λόγω ελλείψεων σε μηχανήματα, προσωπικό και υποδομές, ιδιαίτερα στην επαρχία.

Τα μέχρι στιγμής κυβερνητικά προληπτικά προγράμματα αποτυπώνουν τα όρια της κυβερνητικής πολιτικής: ανεπαρκείς κρατικές δομές, αντιεπιστημονικές εξαιρέσεις, στήριξη του ιδιωτικού τομέα, όπου πραγματοποιείται το 76% των μαστογραφιών και θεραπεία που είναι ατομική υπόθεση με βάση το πορτοφόλι. Έτσι η πρόληψη, από κοινωνικό δικαίωμα, μετατρέπεται σε ατομική ευθύνη και πεδίο κερδοφορίας.

Η ουσιαστική πρόληψη απαιτεί ενιαίο, αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας με πλήρη στελέχωση και σύγχρονες υποδομές, που θα έχει στο επίκεντρο την προαγωγή της υγείας και όχι το κέρδος.

