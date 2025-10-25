ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Συγκινεί ο σύζυγος της Φώφης Γεννηματά: «Λείπεις»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η συγκινητική ανάρτηση του συζύγου της Φώφης Γεννηματά, Ανδρέα Τσούνη ανήμερα της συμπλήρωσης των τεσσάρων ετών από τον πρόωρο θάνατό της.
Σε μια συγκινητική ανάρτηση προχώρησε ο σύζυγος της Φώφης Γεννηματά, Ανδρέας Τσούνης, σήμερα Σάββατο 25/10, όπου συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από τον πρόωρο θάνατο της αείμνησης προέδρου του ΠαΣοΚ.

«Σήμερα συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την απώλεια της αγαπημένης μας Φώφης Γεννηματά. Σήμερα είναι περισσότερο επίκαιρη παρά ποτέ η πολιτική της παρακαταθήκη για πρωταγωνιστικό ρόλο του ΠαΣοΚ με αυτόνομη πορεία, καθαρή προοδευτική ταυτότητα και ενότητα του χώρου» αναφέρει στην ανάρτησή του.

Και προσθέτει: «Σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο της, η Φώφη Γεννηματά λείπει περισσότερο από ποτέ από το ΠαΣοΚ και από τη χώρα. Έτσι το αισθάνονται όλοι οι πολίτες σε όσα μέρη της Ελλάδας έχω βρεθεί. Μια απώλεια δυσαναπλήρωτη, αναντικατάστατη. Η Φώφη Γεννηματά ήταν ίσως η τελευταία ευκαιρία να επιστρέψει η ανθρωπιά και η ηθική στην πολιτική ζωή αυτής της χώρας».

«Φώφη, θα είσαι για πάντα στην καρδιά και στο μυαλό όλων μας. Λείπεις…»
Αναλυτικα η ανάρτηση

Σήμερα συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την απώλεια της αγαπημένης μας Φώφης Γεννηματά.
Σήμερα είναι περισσότερο επίκαιρη παρά ποτέ η πολιτική της παρακαταθήκη για πρωταγωνιστικό ρόλο του ΠΑΣΟΚ με αυτόνομη πορεία, καθαρή προοδευτική ταυτότητα και ενότητα του χώρου.
Σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο της, η Φώφη Γεννηματά λείπει περισσότερο από ποτέ από το ΠΑΣΟΚ και από τη χώρα. Έτσι το αισθάνονται όλοι οι πολίτες σε όσα μέρη της Ελλάδας έχω βρεθεί. Μια απώλεια δυσαναπλήρωτη, αναντικατάστατη. Η Φώφη Γεννηματά ήταν ίσως η τελευταία ευκαιρία να επιστρέψει η ανθρωπιά και η ηθική στην πολιτική ζωή αυτής της χώρας.
Φώφη, θα είσαι για πάντα στην καρδιά και στο μυαλό όλων μας. Λείπεις…

Προηγούμενο άρθρο
Γιάννης Κεφαλογιάννης: Η εκπαίδευση ως επένδυση ζωής αποτελεί πολιτική επιλογή για τον Μυλοπόταμο
Επόμενο άρθρο
ΚΚΕ:Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου Για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
