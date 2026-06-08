Μίνι ανασχηματισμός: Ο Κώτσηρας στη θέση του Κυρανάκη – Όλες οι αλλαγές

Ανακοινώθηκαν οι αλλαγές στην κυβέρνηση. Παραμένει στη θέση του ο Μαρινάκης.

Ανακοινώθηκε πριν από λίγο ο μίνι ανασχηματισμός της κυβέρνησης και με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κώτσηρας.

Παράλληλα, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη.

Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις.

Η ορκωμοσία του νέου Αναπληρωτή Υπουργού και των νέων Υφυπουργών, ενώπιων του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόκρινε σημειακές αλλαγές και όχι το μεγαλύτερο ανακάτεμα που θα προκαλούσε μια μετακίνηση – έξοδο από το Μαξίμου του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.

Ο Γιώργος Κώτσηρας αναλαμβάνει αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη που έχει προταθεί για Γραμματέας της πολιτικής επιτροπής της ΝΔ. Κυβερνητικά στελέχη έλεγαν ότι είναι και εκείνος στέλεχος που προέρχεται από τη νέα γενιά της κεντροδεξιάς παράταξης ενώ «έχει δοκιμαστεί με επιτυχία ως υφυπουργός σε τρία υπουργεία» (Εξωτερικών, Δικαιοσύνης και Οικονομικών). Ο 42χρονος εκλέγεται βουλευτής στη Δυτική Αττική από το 2019 και είναι διδάκτωρ της Νομικής με ειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο..

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος που αναλαμβάνει στη θέση του Γιώργου Κώτσηρα στο Εθνικής Οικονομίας γνωρίζει το αντικείμενο, όπως επισημαίνουν τα ίδια στελέχη, έχοντας ασχοληθεί χρόνια με το οικονομικό ρεπορτάζ, ενώ είναι και έμπειρος κοινοβουλευτικός. Σύμφωνα με κομματικές πηγές, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος.

Η Μαριλένα Σούκουλη, που αναλαμβάνει Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη θέση του εκλιπόντος Νίκου Ταγαρά, ξεκίνησε να εργάζεται ως Μηχανικός στον ιδιωτικό τομέα από το 1996. Είναι βουλευτής Κορινθίας της ΝΔ από το 2019.

Ο βουλευτής Σερρών Τάσος Χατζηβασιλείου επιστρέφει κυβέρνηση και αναλαμβάνει υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις. Ο ίδιος προέρχεται επισης από τη νέα γενιά στελεχών της ΝΔ και τα τελευταία χρόνια είναι Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων, διατηρώντας ισχυρούς διαύλους με το ΕΛΚ. Ειναι Επίκουρος Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και συνοδεύει τον Πρωθυπουργό ατις διεθνείς αποστολές.

Η ορκωμοσία του θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, καθώς θα πρέπει να προηγηθεί η εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της ΠΕ της ΝΔ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Παύλος Μαρινάκης αναμένεται να παραμείνει στο πόστο του πορτ παρόλ μέχρι τις εκλογές – θα παραιτηθεί των καθηκόντων του μόνο αφότου προκηρυχθούν οι εκλογές καθώς θα τρέξει για τον σταυρο στον βόρειο τομέα της Αθήνας.