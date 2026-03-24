ΚΚΕ:Μεγάλη Πολιτική – Πολιτιστική Εκδήλωση της ΤΕ Ηρακλείου για τους 200 της Καισαριανής την Τετάρτη 29 Απριλίου στο ΠΣΚΗ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Τετάρτη 29 Απριλίου | Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

«Με υψωμένη γροθιά ως την ύστατη στιγμή… Μας καλούνε να συνεχίσουμε
εμπνεόμαστε από τον Ν. ΣΟΥΚΑΤΖΙΔΗ κα τους 200 της Καισαριανής»

Στα ιερά χώματα της Καισαριανής, γράφτηκε μία από τις πιο ηρωικές, τις πιο λαμπρές σελίδες της ιστορίας του κομμουνιστικού και εργατικού κινήματος, 82 χρόνια πριν, την Πρωτομαγιά του 1944, αυτή της εκτέλεσης των 200 κομμουνιστών.

Τα μέλη και οι φίλοι του ΚΚΕ στεκόμαστε συγκλονισμένοι μπροστά στις εικόνες των συντρόφων μας στο εκτελεστικό απόσπασμα, σε αυτούς που διάλεξαν τον θάνατο σαν τιμή και σαν χρέος για τους άλλους, που εδώ και 80 χρόνια αποτελούν φάρο για τον λαό μας, για την εργατική τάξη και τις γενιές των κομμουνιστών που ακολούθησαν, που έμειναν αλύγιστοι μπροστά στην λύσσα των ναζί κατακτητών και των ντόπιων τυράννων.

Η ΤΕ Ηρακλείου του ΚΚΕ, τιμώντας τους 200 ήρωες της Καισαριανής που μέσα σε αυτούς είναι και ήρωας Ναπολέοντας Σουκατζίδης, που έζησε και έδρασε στο Ηράκλειο πριν συλληφθεί και οδηγηθεί στην αθανασία μαζί με τους υπόλοιπους συντρόφους του, διοργανώνει Μεγάλη Πολιτική –

Πολιτιστική Εκδήλωση με τίτλο : «Με υψωμένη γροθιά ως την ύστατη στιγμή… Μας καλούνε να συνεχίσουμε εμπνεόμαστε από τον Ν. ΣΟΥΚΑΤΖΙΔΗ κα τους 200 της Καισαριανής» την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026, στις 19:00, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου.
Στην Εκδήλωση θα μιλήσει ο Γιάννης Πρωτούλης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Το ακριβές πρόγραμμα της εκδήλωσης και οι καλλιτέχνες που θα συμμετέχουν θα δημοσιοποιηθούν με νέα ανακοίνωση.

