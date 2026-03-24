Πέντε νέοι δημοτικοί αστυνομικοί ορκίστηκαν στο Δήμο Χερσονήσου

Πέντε νέοι δημοτικοί αστυνομικοί ορκίστηκαν στο Δημαρχείο Γουρνών, παρουσία του Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη, σε μια λιτή και συγκινητική τελετή με τη συμμετοχή των οικογενειών τους.

Η ορκωμοσία σηματοδότησε την επίσημη ένταξή τους στη Δημοτική Αστυνομία Χερσονήσου, ενισχύοντας περαιτέρω τον ρόλο της υπηρεσίας στην καθημερινότητα του Δήμου. Στην τελετή παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων, ο Αντιδήμαρχος Προσωπικού κ. Νίκος Σταυρουλάκης, ο προϊστάμενος της Δημοτικής Αστυνομίας κ. Μύρων Καραγιάννης, ο Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Νίκος Βασιλάκης και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Κωνσταντίνος Μιχελεκάκης.

Ο Δήμαρχος καλωσόρισε τους νέους υπαλλήλους, υπενθυμίζοντας ότι η Δημοτική Αστυνομία Χερσονήσου λειτουργεί από τη σύσταση του θεσμού σε πανελλαδικό επίπεδο και αποτελεί διαχρονικά έναν κρίσιμο πυλώνα εξυπηρέτησης και υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας. Αναφέρθηκε στον ρόλο τους ως δημόσιων λειτουργών, τονίζοντας τη σημασία της ευγένειας, της ψυχραιμίας και της εποικοδομητικής επικοινωνίας με πολίτες και επισκέπτες, ώστε να ενισχύεται η κατανόηση και η τήρηση των νόμων.

Στο πλαίσιο της τοποθέτησής του, ο κ. Δοξαστάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μακρόχρονη προσωπική του συμβολή στη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου της Δημοτικής Αστυνομίας, σημειώνοντας ότι η εκπαίδευση των νέων στελεχών βασίστηκε και σε δικά του συγγράμματα.

«Αισθάνομαι βαθιά χαρά σήμερα, καθώς η ένταξη νέων στελεχών στη Δημοτική Αστυνομία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της υπηρεσίας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών» ανέφερε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:

«Η εκπαίδευσή σας και η διάθεσή σας για προσφορά αποτελούν εγγύηση ότι θα ανταποκριθείτε με υπευθυνότητα και συνέπεια στα καθήκοντά σας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη λειτουργία και την εικόνα του Δήμου μας».