Η κλιματική αλλαγή αυξάνει τη… ζάχαρη στη διατροφή μας – Πώς η ζέστη οδηγεί σε περισσότερα παγωτά και αναψυκτικά

Νέα μελέτη δείχνει ότι η άνοδος της θερμοκρασίας συνδέεται με αυξημένη κατανάλωση ζάχαρης, κυρίως μέσω παγωτών και αναψυκτικών. Η άνοδος της θερμοκρασίας δεν επιβαρύνει μόνο τα οικοσυστήματα, αλλά φαίνεται πως επηρεάζει και τις διατροφικές μας συνήθειες. Νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι όσο το θερμόμετρο ανεβαίνει, οι άνθρωποι τείνουν να καταναλώνουν περισσότερη ζάχαρη, κυρίως μέσω παγωτών και ζαχαρούχων ποτών. Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Climate Change, εξετάζει τη σύνδεση ανάμεσα στις μεταβολές της θερμοκρασίας και τις αγοραστικές συνήθειες νοικοκυριών στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2004 έως το 2019. Η ομάδα των ερευνητών, με επικεφαλής την Παν Χε, λέκτορα περιβαλλοντικών επιστημών και βιωσιμότητας στο Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ, συνέκρινε τα στοιχεία κατανάλωσης τροφίμων με τις τοπικές μετεωρολογικές συνθήκες, όπως η θερμοκρασία και η υγρασία. Τα ευρήματα δείχνουν ξεκάθαρη συσχέτιση: για κάθε έναν βαθμό Κελσίου αύξησης της θερμοκρασίας, η πρόσθετη κατανάλωση ζάχαρης αυξανόταν κατά περίπου 0,7 γραμμάρια ανά άτομο την ημέρα. Η αύξηση αυτή γινόταν ακόμη πιο αισθητή όταν η θερμοκρασία κυμαινόταν μεταξύ 20 και 30 βαθμών Κελσίου. Σύμφωνα με την Παν Χε, ο ζεστός καιρός ωθεί το σώμα να χάνει περισσότερα υγρά, γεγονός που εντείνει την ανάγκη για δροσιά και ενυδάτωση. «Για πολλούς, η αυξημένη θερμοκρασία μεταφράζεται σε επιθυμία για κρύα και γλυκά προϊόντα, όπως αναψυκτικά και παγωτά», δήλωσε στο CNN International. Ωστόσο, οι συνέπειες δεν είναι ίδιες για όλους. Η μελέτη διαπίστωσε ότι τα νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα ή μικρότερο μορφωτικό επίπεδο είναι πιο ευάλωτα στη συγκεκριμένη τάση. Οι ομάδες αυτές, που ήδη καταναλώνουν υψηλότερες ποσότητες ζάχαρης, έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε υγιεινές επιλογές και περνούν λιγότερο χρόνο σε χώρους με κλιματισμό. Επιπλέον, τα ζαχαρούχα προϊόντα είναι φθηνότερα και πιο διαθέσιμα, ενισχύοντας έναν φαύλο κύκλο ανθυγιεινών συνηθειών. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι, εφόσον η κλιματική κρίση συνεχίσει με τον σημερινό ρυθμό, η μέση ημερήσια πρόσληψη ζάχαρης στις ΗΠΑ θα μπορούσε να αυξηθεί κατά σχεδόν 3 γραμμάρια έως το 2095. Πρόκειται για μια εξέλιξη που θα μπορούσε να επιδεινώσει προβλήματα παχυσαρκίας, διαβήτη και καρδιαγγειακών νοσημάτων. Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία ήδη προειδοποιεί ότι τα πρόσθετα σάκχαρα δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 6% των ημερήσιων θερμίδων — δηλαδή έως 36 γραμμάρια για τους άνδρες και 26 γραμμάρια για τις γυναίκες. «Η κατανάλωση ζάχαρης αποτελεί ζήτημα δημόσιας υγείας εδώ και δεκαετίες», τόνισε η Παν Χε, «όμως αν συνυπολογίσουμε την επίδραση της κλιματικής αλλαγής, το πρόβλημα ενδέχεται να επιδεινωθεί δραματικά». Όπως πρόσθεσε, η διαχείριση της πρόσληψης ζάχαρης πρέπει πλέον να θεωρείται μέρος της προσαρμογής μας στις νέες κλιματικές συνθήκες.