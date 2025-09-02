Κρίσιμες ώρες στη Μονή Σινά: Σε αδιέξοδο οι διαβουλεύσεις, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο παραίτησης του Δαμιανού

Σε πλήρες αδιέξοδο οδηγείται η κρίση στη Μονή Σινά, καθώς κατέρρευσε η συμφωνία που είχε επιτευχθεί έπειτα από 15ωρες διαβουλεύσεις. Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός αρνήθηκε να αποδεχθεί τις προτάσεις της Αδελφότητας, ενώ ισχυρή αιγυπτιακή αστυνομική δύναμη έχει περικυκλώσει το μοναστήρι. Το ενδεχόμενο παραίτησής του παραμένει ανοιχτό, με όλες τις πλευρές να αναζητούν ειρηνική λύση για τη διαφύλαξη του κύρους της ιστορικής Μονής.
Παρά τις πολύωρες διαβουλεύσεις και τις ισχυρές εγγυήσεις που παρείχε η ελληνική πλευρά, η πολυαναμενόμενη συμφωνία γύρω από τη διοίκηση της Ιεράς Μονής Σινά κατέρρευσε, οδηγώντας την υπόθεση σε νέο αδιέξοδο. Η ένταση είναι πλέον εμφανής, καθώς ισχυρή αιγυπτιακή αστυνομική δύναμη έχει παραταχθεί περιμετρικά του ιστορικού μοναστηριού, υπό τον συντονισμό στρατηγού.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις, που κράτησαν περισσότερες από 15 ώρες, είχαν οδηγήσει αρχικά σε μια καταρχήν συμφωνία μεταξύ των μοναχών που διαφωνούν με τις αποφάσεις του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού. Οι μοναχοί είχαν δεχθεί να του παραχωρήσουν τη δυνατότητα να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση στις αρχές Σεπτεμβρίου, ώστε να καθοριστούν οι διαδικασίες διοίκησης της Μονής και να διασφαλιστεί η παρουσία της Ελληνορθόδοξης Αδελφότητας στην περιοχή.
Ωστόσο, η συμφωνία ανετράπη λόγω της στάσης του ίδιου του κ. Δαμιανού, καθώς συνεργάτες του δεν αποδέχθηκαν τις προτάσεις που του είχαν κατατεθεί. Παρά τις εγγυήσεις που παρείχαν ο Έλληνας πρέσβης στην Αίγυπτο, Νίκος Παπαγεωργίου, ο γγ Θρησκευμάτων Γιώργος Καλαντζής και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, οι οποίες αναγνώριζαν την πολυετή προσφορά του Αρχιεπισκόπου, ο ίδιος επέλεξε να μην τις συζητήσει, επιδιώκοντας –σύμφωνα με εκκλησιαστικούς κύκλους– «να κερδίσει χρόνο».
Στο εσωτερικό της Μονής ο κ. Δαμιανός παραμένει με τρεις ακόμη μοναχούς και, σύμφωνα με πληροφορίες, Αιγύπτιους λαϊκούς που έχουν τοποθετηθεί από ιδιωτική εταιρεία σεκιούριτι. Στον αντίποδα, έντεκα μοναχοί της Αδελφότητας εξακολουθούν να αντιδρούν στις επιλογές του, ζητώντας άμεση επίλυση του ζητήματος.
Η Γενική Συνέλευση της Μονής έχει προγραμματιστεί για τις 7 Σεπτεμβρίου, ωστόσο, παραμένει άγνωστο αν θα πραγματοποιηθεί, δεδομένων των εξελίξεων. Παράλληλα, παρασκηνιακά παραμένει ανοιχτό το σενάριο παραίτησης του 91χρονου Αρχιεπισκόπου, αν και δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη επιβεβαίωση.
Η χθεσινή ημέρα, πέρα από τις έντονες διεργασίες, σηματοδοτήθηκε και από την παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεωργίου, ο οποίος εξέφρασε τη στήριξή του στον κ. Δαμιανό, καλώντας τη Σιναϊτική Αδελφότητα «να συνεργαστεί μαζί του για την ενότητα». Πρόκειται για την τρίτη επίσημη τοποθέτηση εκκλησιαστικής Αρχής, μετά από εκείνες των Ιεροσολύμων και του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Στόχος όλων των πλευρών, όπως τονίζεται, παραμένει η ειρηνική επίλυση της εσωτερικής κρίσης και η διαφύλαξη του κύρους της Μονής Σινά, ωστόσο οι εξελίξεις των επόμενων ημερών αναμένονται καθοριστικές.
