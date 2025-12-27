ΡΕΘΥΜΝΟ

Κρήτη: Αγροκτηνοτρόφοι μοιράζουν βραστό κρέας σε πολίτες στο Ρέθυμνο

Ημερομηνία:

Ημερομηνία:

«Να ζήσουμε και να παράγουμε θέλουμε και να αγωνιστούμε όλοι μαζί σαν κοινωνία» είναι το μήνυμα που έστειλε ο Γιώργος Βενιεράκης, πρόεδρος των κτηνοτρόφων του Ρεθύμνου

Σε μια πρωτότυπη κινητοποίηση προχώρησαν αγροκτηνοτρόφοι στο Ρέθυμνο της Κρήτης, όπου βράζουν κρέας στο κέντρο της πλατείας και το μοιράζουν σε πολίτες.

Σύμφωνα με το cretalive.gr,https://www.cretalive.gr/ οι αγροτοκτηνοτρόφοι μοιράζουν στους πολίτες το βραστό κρέας και στην συνέχεια θα διεξαχθεί μηχανοκίνητη πορεία διαμαρτυρίας με τα τρακτέρ τους από το δασαρχείο ως την πλατεία Τεσσάρων Μαρτύρων, όπου και έχουν στηθεί τα καζάνια.

«Να ζήσουμε και να παράγουμε θέλουμε και να αγωνιστούμε όλοι μαζί σαν κοινωνία» είναι το μήνυμα που έστειλε ο Γιώργος Βενιεράκης, πρόεδρος των κτηνοτρόφων του Ρεθύμνου, ενώ στην πλατεία Τεσσάρων Μαρτύρων, για συμπαράσταση στους αγρότες και κτηνοτρόφους, βρέθηκαν ο αντιπεριφερειάρχης επιχειρηματικότητας Μιχάλης Βάμβουκας και ο περιφερειακός σύμβουλος Μιχάλης Σαρρής.

Ρέθυμνο:Συνελήφθη γυναίκα κατηγορούμενη για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί προστασίας ανήλικων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ
