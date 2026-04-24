Kρήτη:Αποφάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος

Υπό την Προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Νίκου Ξυλούρη συνεδρίασε τη Πέμπτη 23 Απριλίου 2026 η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης.

Κατά τη συνεδρίαση, η Επιτροπή εξέτασε και γνωμοδότησε θετικά υπό όρους, επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των έργων

1. Μελέτη Τροποποίησης – Ανανέωσης ΑΕΠΟ με την εγκατάσταση ενός νέου σιλό, χωρητικότητας 1800 Μ3 και του παρελκόμενου σταθμού φόρτωσης χύδην τσιμέντου, για δημοσιοποίηση και έκφραση άποψης, του έργου: «Υφιστάμενη Μονάδα Αποθήκευσης – Συσκευασίας και κέντρου διανομής τσιμέντου, ιδιοκτησίας «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ» στα Λινοπεράματα Δ.Ε. Γαζίου Δήμου Μαλεβιζίου Π.Ε. Ηρακλείου.

2. Εγκατάσταση παραλαβής αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων μετά αγκυροβολίου «ΕΚΟ ΙΙ» της εταιρίας με την επωνυμία «Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια (ΕΚΟ) ΑΒΕΕ» στα Λινοπεράματα Δ.Ε. Γαζίου Δήμου Μαλεβιζίου Π.Ε. Ηρακλείου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 357/5-2-2026 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Μελέτη (ΜΠΕ) Λιμενίσκου Λουτρού, εντός περιοχής δικτύου Natura 2000, στο Δήμο Σφακίων της Π.Ε. Χανίων, με φορέα του έργου το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων.

3. Μελέτη (ΜΠΕ) Λιμενίσκου Λουτρού, εντός περιοχής δικτύου Natura 2000, στο Δήμο Σφακίων της Π.Ε. Χανίων, με φορέα του έργου το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων.

4. Νέα Ξενοδοχειακή μονάδα δυναμικότητας 295 κλινών, κατηγορίας 5 αστέρων στη θέση «Κουκί» ιδιοκτησίας ”ΛΥΔΑΚΗΣ & ΣΥΝΑΤΣΑΚΗΣ ΑΕ”, στη Δημ. Ενότητα Μαλίων, Δήμου Χερσονήσου, Π.Ε. Ηρακλείου

5. Λιμένας Πανόρμου Δήμου Μυλοποτάμου στην Π.Ε. Ρεθύμνου, με φορέα έργου το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου

6. Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας με συνοδό έργο οδοποιίας, της εταιρίας «NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» με κωδική ονομασία «1290781 LIMNES LASITHIOU», σε θέση πλησίον του οικισμού Χουμεριάκος, εκτός οικισμού Λιμνών, Δήμου Αγίου Νικολάου, ΠΕ Λασιθίου»

Η επιτροπή ανέβαλε την εξέταση για τις παρακάτω Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) :

1. Συγκρότημα παραγωγής αδρανών υλικών και έτοιμου σκυροδέματος, (υφιστάμενου και νέου) ιδιοκτησία της εταιρίας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ κ ΣΙΑ Ο.Ε.» στη θέση «Ξεροπόταμος» Δήμου Σφακίων Π.Ε. Χανίων

2. Ξενοδοχειακή μονάδα 4 αστέρων, δυναμικότητας 280 κλινών, με την επωνυμία «MARE VILLAGE» στη θέση ‘ΚΑΘΑΡΑΔΕΣ – ΡΟΥΣΑ’ στο Κουτσουνάρι Δήμου Ιεράπετρας Π.Ε. Λασιθίου, της εταιρίας «MARE ΑΕ».

Στις εργασίες της συνεδρίασης συμμετείχαν οι Τοπικές Κοινότητες Ρογδιάς και Χουμεριάκου, εκπρόσωποι και μελετητές των υπό εξέταση έργων καθώς και πλήθος ενδιαφερομένων πολιτών.