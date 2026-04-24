Συνεργασία του Δήμου Χανίων και Αυστραλιανής Κυβέρνησης ενόψει της 85ης επετείου της Μάχης της Κρήτης

Λίγες εβδομάδες πριν τον εορτασμό για τα 85 χρόνια από τη Μάχη της Κρήτης, ο Δήμος Χανίων προχωρά στην ενίσχυση της συνεργασίας του με την κυβέρνηση της Αυστραλίας, με επίκεντρο τη διατήρηση και ανάδειξη του Μνημείου Anzac της 42ης Οδού στα Τσικαλαριά.

Το μνημείο, το οποίο ανεγέρθηκε το 2016, συντηρείται από τον Δήμο Χανίων σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό του Σίδνεϊ, την Κοινή Επιτροπή για τον Εορτασμό της Μάχης της Κρήτης και της Ελληνικής Εκστρατείας και αποτελεί σημαντικό τόπο ιστορικής μνήμης, καθώς σηματοδοτεί το σημείο όπου στις 27 Μαΐου 1941 Αυστραλιανές και Νεοζηλανδικές δυνάμεις (Anzac) αντιστάθηκαν σε γερμανικά στρατεύματα κατά τη διάρκεια της Μάχης της Κρήτης.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, προβλέπονται παρεμβάσεις με την χρηματοδότηση από την κυβέρνηση της Αυστραλίας των 3.600 ευρώ, με στόχο την αναβάθμιση του χώρου και στη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών, όπως η τοποθέτηση νέων ενημερωτικών πινακίδων, η συντήρηση και αποκατάσταση του μνημείου, καθώς και η ενίσχυση της ιστορικής τεκμηρίωσης του σημείου.

Παράλληλα, προβλέπεται νέα δίγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα (που χρηματοδοτείται ιδιωτικά από την Κοινή Επιτροπή), προσβάσιμη μέσω QR code στο χώρο του μνημείου, η οποία παρουσιάζει το ιστορικό πλαίσιο της 42ης Οδού και τη συμβολή των δυνάμεων Anzac στην Ελλάδα κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Δήμαρχος Χανίων, κ. Παναγιώτης Σημανδηράκης, σε ευχαριστήρια επιστολή του επεσήμανε: «Ο Δήμος Χανίων αναγνωρίζει τον διαχρονικό και ιστορικό δεσμό που μας ενώνει με τους λαούς της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας, έναν δεσμό που σφυρηλατήθηκε κατά τη Μάχη της Κρήτης και ενισχύθηκε τα τελευταία 85 χρόνια μέσα από τη μνήμη και τις κοινές αξίες. Διανύουμε μια περίοδο κατά την οποία οι αξίες δοκιμάζονται και η ενότητα των εθνών αποκτά ανανεωμένο και βαθύτερο νόημα, το οποίο δεν πρέπει να λησμονείται.

Η σχέση αυτή αποτελεί διαχρονική μαρτυρία του θάρρους και της θυσίας όσων πολέμησαν εδώ και συνεχίζει να φέρνει πιο κοντά τις κοινότητές μας, με πνεύμα σεβασμού και φιλίας. Εκφράζουμε την ειλικρινή μας εκτίμηση για τη συνεχή στήριξη της Αυστραλιανής Κυβέρνησης στη διατήρηση αυτού του σημαντικού μνημείου και στην απόδοση τιμής στην κληρονομιά όλων όσοι υπηρέτησαν».