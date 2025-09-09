Κρήτη:Αύξηση μεταμοσχεύσεων κερατοειδούς

Με αφορμή την ολοκλήρωση της λήψης κερατοειδών που προσφέρθηκαν από 63χρον0 δότη, την Παρασκευή το βράδυ 05/09/2025, η Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου(ΠΑΓΝΗ) εκφράζει τα θερμότερα συλλυπητήρια στην οικογένεια του και ευχαριστεί για την μεγαλοψυχία της να προσφέρει ΦΩΣ, μέσα από τη δωρεά κερατοειδών, σε συνανθρώπους μας.

Σημειώνεται ότι χάρις την γενναία απόφαση των οικογενειών 4 δοτών που νοσηλεύτηκαν στα δύο νοσοκομεία του νομού μας (2 στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ και 2 στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Βενιζελείου – Πανανείου), τις 2 πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου, λαμβάνουν χώρα οχτώ μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς στη Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Κερατοειδούς της Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ. Συμβάλλει αυτό σημαντικά στην μείωση του χρόνου αναμονής για μεταμόσχευση Κερατοειδούς στη Κρήτη και δίνει την ευκαιρία σε 8 συνανθρώπους μας να ανακτήσουν την όρασή τους.

Ο γενικός συντονισμός έγινε υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), της ομάδας συντονισμού μεταμοσχεύσεων του νοσοκομείου αποτελούμενη από : την Καθηγήτρια κα ΚΟΝΔΥΛΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ, Διευθύντρια της ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ κλινική Συντονίστρια της ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ, τον Καθηγητή κο Σιγανό Χαράλαμπο Διευθυντή της Μεταμοσχευτικής Μονάδας Κερατοειδούς καθώς και της τοπικής συντονίστριας μεταμοσχεύσεων Ηρακλείου κας ΟΥΙΣΑ ΑΝΤΩΝΙΑ-ΣΤΕΦΑΝΙΑ.

Μετά τιμής

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ