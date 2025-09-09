ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Δήμος Αγίου Νικολάου:Το Followgreen σε προσκαλεί να δώσεις νέα αξία στα παλιά σου σχολικά είδη

Παίξε και κέρδισε δώρα μέσα από το Green Mission «Το σακίδιο της ανακύκλωσης!»

Το Followgreen σε προσκαλεί να δώσεις νέα αξία στα παλιά σου σχολικά είδη!
Με το Green Mission «Το σακίδιο της ανακύκλωσης!» μαθαίνουμε πώς η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση τετραδίων, τσαντών και σχολικών ειδών συμβάλλουν στη μείωση αποβλήτων και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Λάβε μέρος στο Green Mission «Το σακίδιο της ανακύκλωσης!» και κέρδισε μια «Δωροεπιταγή ΠΛΑΣΙΟ αξίας 250€».
Για να λάβετε μέρος επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://followgreen.gr/agiosnikolaoscrete/mission/single/currnet

Κάθε μήνα, μία νέα «Πράσινη Αποστολή» βρίσκεται στη διάθεση των δημοτών για να προσφέρει εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε θέματα ανακύκλωσης, καθώς και υπέροχα δώρα!
Ο χρήστης για να λάβει τους πόντους επιβράβευσης καλείται να ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα βήματα της «Πράσινης Αποστολής – Green Mission» και να δηλώσει συμμετοχή στην τρέχουσα κλήρωση.

Όροι και Προϋποθέσεις συμμετοχής στην κλήρωση
Η ανάδειξη του/της νικητή/τριας της κλήρωσης θα πραγματοποιείται με τη μέθοδο της ηλεκτρονικής επιλογής τυχαίου αριθμού. Το δώρο θα αποστέλλεται μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, ύστερα από την ταυτοποίηση των στοιχείων του/της. Απαραίτητη προϋπόθεση μίας έγκυρης συμμετοχής είναι η ολοκλήρωση των στόχων του Green Mission.

