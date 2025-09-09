Κρήτη:Κλείσιμο δρόμου μετά τη διασταύρωση προς τον οικισμό Βουρβουλίτη

Η Διεύθυνση Υποδομών της Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνει ότι από την Τετάρτη 10/09/2025 και ώρα 08:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί πλήρης αποκλεισμός της Παλαιάς Εθνικής Οδού 97 (Ηράκλειο – Αγ. Γαλήνη), στο τμήμα που ξεκινά μετά τη διασταύρωση προς τον οικισμό Βουρβουλίτη και εκτείνεται για περίπου 600 μέτρα προς Αγ. Δέκα.

Το κλείσιμο του δρόμου γίνεται στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου, Αποκατάσταση κατολισθητικών φαινομένων που προκλήθηκαν σε θέσεις του οδικού άξονα της Π.Ε.Ο. Ηρακλείου – Μοιρών, λόγω του σεισμού.

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας

Η πρόσβαση προς και από τον οικισμό Βουρβουλίτη θα γίνεται κανονικά από την Ε.Ο. 97 (Ηράκλειο – Αγ. Γαλήνη).

Η πρόσβαση προς και από τους Αγ. Δέκα θα πραγματοποιείται μέσω της νέας χάραξης της Ε.Ο. 97 (Ηράκλειο – Αγ. Γαλήνη).

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα έχουν διάρκεια πέντε (5) μήνες.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να τηρούν την εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση για την ασφάλειά τους.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.