Πλήρης αποκλεισμός σε τμήμα της παλιάς Ε.Ο. Ηρακλείου-Αγ. Γαλήνης

Στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση κατολισθητικών φαινομένων που σημειώθηκαν σε θέσεις του οδικού άξονα της ΠΕΟ Ηρακλείου-Μοιρών και προκλήθηκαν μετά τον σεισμό σεισμού της 27ης Σεπτεμβρίου 2021», από αύριο Τετάρτη 10-09-2025 και ώρα 8:00 π.μ., θα γίνει πλήρης αποκλεισμός της παλαιάς Ε.Ο. 97 Ηράκλειο – Αγ. Γαλήνη στο τμήμα με αφετηρία μετά τη διασταύρωση προς οικισμό Βουρβουλίτη, και για 600 μέτρα περίπου προς Αγ. Δέκα .

Η πρόσβαση από και προς τον οικισμό Βουρβουλίτη θα πραγματοποιείται κανονικά από την Ε.Ο. 97 Ηράκλειο – Αγ. Γαλήνη, ενώ η πρόσβαση από και προς τους Αγ. Δέκα θα πραγματοποιείται μέσω της νέας χάραξης της Ε.Ο. 97 Ηράκλειου – Αγ. Γαλήνης.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διαρκέσουν 5 μήνες.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να τηρούν την εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση.

