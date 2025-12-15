Κρήτη: Περιπλανιόταν μόνο του τρίχρονο παιδί – Συνελήφθη η μητέρα – Στο νοσοκομείο και το αδελφάκι του

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text
Silver Alert: «πρωτοποριακό σύστημα εντόπισε στίγμα του...
Αυτό υποστηρίζει ο πρόεδρος του Οργανισμού, στην Κρήτη και...
Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για την Τρίτη 16...
Η Αντιδήμαρχος Γιάννα Καλονάκη θα είναι η Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας...
Silver Alert: «πρωτοποριακό σύστημα εντόπισε στίγμα του...
Αυτό υποστηρίζει ο πρόεδρος του Οργανισμού, στην Κρήτη και...
Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για την Τρίτη 16...
Η Αντιδήμαρχος Γιάννα Καλονάκη θα είναι η Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας...
Subscribe
Popular
More like thisRelated
Δημόσιο: Έρχεται ρύθμιση-ανάσα για εκατομμύρια οφειλέτες
ΠΚ team -
Τι εξετάζεται. Στο τραπέζι της κυβέρνησης βρίσκεται η ρύθμιση-ανάσα για...
Απεβίωσε η Ειρήνη Μαρινάκη
Η Ειρήνη Μαρινάκη, σύζυγος του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και...
Silver Alert: «πρωτοποριακό σύστημα εντόπισε στίγμα του 33χρονου γιατρού μέσα στην πόλη των Χανίων»
ΠΚ team -
Αυτό υποστηρίζει ο πρόεδρος του Οργανισμού, στην Κρήτη και...
Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
Η Αντιδήμαρχος Γιάννα Καλονάκη θα είναι η Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας...