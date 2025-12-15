Κρήτη: Περιπλανιόταν μόνο του τρίχρονο παιδί – Συνελήφθη η μητέρα – Στο νοσοκομείο και το αδελφάκι του

Η μητέρα συνελήφθη καθώς τα παιδιά βρέθηκαν μόνα και χωρίς επιτήρηση στο σπίτι. Το δικό τους προσωπικό αγώνα δίνουν δύο ανήλικα αγοράκια, τριών και εννέα ετών, που από το Σάββατο φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, καθώς η μητέρα τους συνελήφθη, αφού διαπιστώθηκε ότι τα είχε αφήσει μόνα και χωρίς επιτήρηση στο σπίτι και κατηγορείται για έκθεση ανήλικου σε κίνδυνο. Για το γεγονός έχει διαταχθεί από τον εισαγγελέα Ρεθύμνου να γίνει έρευνα από την κοινωνική υπηρεσία του δήμου, ενώ στο μεταξύ τα παιδιά φυλάσσονται σε προστατευμένο περιβάλλον. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του το GOODnet.gr, το περασμένο Σάββατο το τρίχρονο αγοράκι βρέθηκε να περιπλανιέται έξω από το σπίτι του, μάλιστα είχε πάει στο σούπερ μάρκετ της περιοχής που διαμένει με τη μητέρα και το αδερφάκι του. Έτσι, άμεσα ενημερώθηκε η αστυνομία που εντόπισε τη μητέρα, αφού το παιδί μαζί με το 9χρονο αδερφάκι του βρίσκονταν σπίτι μόνα τους. Όπως διαπιστώθηκε, δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβη αυτό. Πριν μία εβδομάδα και ο πατέρας – πρώην σύζυγος– είχε πάρει τα παιδιά για φιλοξενία, τα άφησε σε συγγενικό του πρόσωπο μεγάλης ηλικίας, με αποτέλεσμα το τρίχρονο και πάλι να βγει και να περιπλανιέται στον δρόμο. Και τότε, είχε συλληφθεί ο πατέρας με την κατηγορία της έκθεσης ανήλικου σε κίνδυνο. Σήμερα, με δεδομένο ότι το περιστατικό έχει επαναληφθεί στην ίδια οικογένεια δύο φορές σε μικρό χρονικό διάστημα, τα παιδιά δεν μπορούν να επιστρέψουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον και έτσι ο εισαγγελέας ζήτησε να αναλάβει η κοινωνική υπηρεσία την έρευνα. Στο μεταξύ, τα παιδιά παραμένουν στην Παιδιατρική Κλινική, όπου έγιναν οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της παιδιατρικής δεν τα αφήνει ούτε στιγμή, μαζί με άτομα που έχουν κινητοποιηθεί από το «Χαμόγελο του Παιδιού», ενώ με εντολή εισαγγελέα υπάρχουν και δύο αστυνομικοί που ελέγχουν την φύλαξη τους. Η μητέρα οδηγήθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία και έλαβε προθεσμία ως την Τετάρτη.