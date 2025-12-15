ΚΡΗΤΗ

Silver Alert: «πρωτοποριακό σύστημα εντόπισε στίγμα του 33χρονου γιατρού μέσα στην πόλη των Χανίων»

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Αυτό υποστηρίζει ο πρόεδρος του Οργανισμού, στην Κρήτη και η μητέρα του νεαρού Αλέξη Τσικόπουλου.

Την ώρα που αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις «χτενίζουν» την ευρύτερη περιοχή του Βάμου για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, ο πρόεδρος του silver alert κ. Γεράσιμος Κουρούκλης μιλώντας στην εκπομπή live news αποκάλυψε ότι βάσει ενός εξελιγμένου συστήματος που στηρίζεται στην κβαντική φυσική και στους δορυφόρους και εφαρμόζεται παγκοσμίως για πρώτη φορά στην περίπτωση του 33χρονου, εντοπίστηκε στίγμα του στην πόλη των Χανίων και μάλιστα κινείται πολύ γρήγορα, περπατώντας. Για το λόγο αυτό στα Χανιά βρίσκεται και η μητέρα του 33χρονου.

Αν επαληθευτεί αυτό, τότε μιλάμε για κάποιο πραγματικά πρωτοποριακό σύστημα, που θα κάνει τη διαφορά σε περιπτώσεις εξαφανίσεων αφού έχει τη δυνατότητα, όπως είπε, ο κ. Κουρούκλης να εντοπίζει τον αγνοούμενο είτε είναι ζωντανός είτε νεκρός. Μένει φυσικά να δούμε την εξέλιξη αυτής της ιστορίας, με την ευχή η υπόθεση να έχει αίσιο τέλος για τον 33χρονο γιατρό του Βενιζελείου, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται εδώ και μία εβδομάδα.

 

Cretalive

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Κρήτη: Περιπλανιόταν μόνο του τρίχρονο παιδί –...

0
Η μητέρα συνελήφθη καθώς τα παιδιά βρέθηκαν μόνα και...

Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για την Τρίτη 16...

0
Η Αντιδήμαρχος Γιάννα Καλονάκη θα είναι η Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας...

Κρήτη: Περιπλανιόταν μόνο του τρίχρονο παιδί –...

0
Η μητέρα συνελήφθη καθώς τα παιδιά βρέθηκαν μόνα και...

Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για την Τρίτη 16...

0
Η Αντιδήμαρχος Γιάννα Καλονάκη θα είναι η Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
Επόμενο άρθρο
Κρήτη: Περιπλανιόταν μόνο του τρίχρονο παιδί – Συνελήφθη η μητέρα – Στο νοσοκομείο και το αδελφάκι του
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Δημόσιο: Έρχεται ρύθμιση-ανάσα για εκατομμύρια οφειλέτες

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι εξετάζεται. Στο τραπέζι της κυβέρνησης βρίσκεται η ρύθμιση-ανάσα για...

Κρήτη: Περιπλανιόταν μόνο του τρίχρονο παιδί – Συνελήφθη η μητέρα – Στο νοσοκομείο και το αδελφάκι του

ΠΚ team ΠΚ team -
Η μητέρα συνελήφθη καθώς τα παιδιά βρέθηκαν μόνα και...

Απεβίωσε η Ειρήνη Μαρινάκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Ειρήνη Μαρινάκη, σύζυγος του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και...

Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Αντιδήμαρχος Γιάννα Καλονάκη θα είναι η Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST