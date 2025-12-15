Silver Alert: «πρωτοποριακό σύστημα εντόπισε στίγμα του 33χρονου γιατρού μέσα στην πόλη των Χανίων»

Αυτό υποστηρίζει ο πρόεδρος του Οργανισμού, στην Κρήτη και η μητέρα του νεαρού Αλέξη Τσικόπουλου.
Την ώρα που αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις «χτενίζουν» την ευρύτερη περιοχή του Βάμου για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, ο πρόεδρος του silver alert κ. Γεράσιμος Κουρούκλης μιλώντας στην εκπομπή live news αποκάλυψε ότι βάσει ενός εξελιγμένου συστήματος που στηρίζεται στην κβαντική φυσική και στους δορυφόρους και εφαρμόζεται παγκοσμίως για πρώτη φορά στην περίπτωση του 33χρονου, εντοπίστηκε στίγμα του στην πόλη των Χανίων και μάλιστα κινείται πολύ γρήγορα, περπατώντας. Για το λόγο αυτό στα Χανιά βρίσκεται και η μητέρα του 33χρονου.
Αν επαληθευτεί αυτό, τότε μιλάμε για κάποιο πραγματικά πρωτοποριακό σύστημα, που θα κάνει τη διαφορά σε περιπτώσεις εξαφανίσεων αφού έχει τη δυνατότητα, όπως είπε, ο κ. Κουρούκλης να εντοπίζει τον αγνοούμενο είτε είναι ζωντανός είτε νεκρός. Μένει φυσικά να δούμε την εξέλιξη αυτής της ιστορίας, με την ευχή η υπόθεση να έχει αίσιο τέλος για τον 33χρονο γιατρό του Βενιζελείου, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται εδώ και μία εβδομάδα.
