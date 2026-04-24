Κρήτη:Στο Συνέδριο Ενέργειας και Μεταφορών στη Φινλανδία ο Γιώργος Αλεξάκης

Η ηλεκτροκίνηση στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής

Στο Συνέδριο Ενέργειας & Μεταφορών στη Φινλανδία ο Γιώργος Αλεξάκης

Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, με εστίαση στο ρόλο των Περιφερειών, αποτέλεσε το βασικό θέμα του Συνεδρίου Ενέργειας και Μεταφορών που πραγματοποιήθηκε στις 22 και 23 Απριλίου στην πόλη Λάχτι της Φινλανδίας, με οικοδεσπότη την Περιφέρεια Päijät-Häme.

Ως Αντιπρόεδρος της CPMR και εκπροσωπώντας την Κρήτη, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα Γιώργος Αλεξάκης έλαβε μέρος στις εργασίες,

πραγματοποιώντας δύο καίριες τοποθετήσεις για ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας, συνδεσιμότητας και βιώσιμης κινητικότητας, σημειώνοντας ότι αποτελούν κρίσιμες προκλήσεις για το μέλλον της Ευρώπης, ενώ τόνισε επίσης ότι οι Περιφέρειες καλούνται να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση.

Στην εναρκτήρια τοποθέτησή του, ο Γιώργος Αλεξάκης ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο της ηλεκτροκίνησης ως παράγοντα που μετασχηματίζει όχι μόνο τις μεταφορές, αλλά και τον χωρικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό των Ευρωπαϊκών Περιφερειών.

Όπως υπογράμμισε, η πρόοδος στην ηλεκτροκίνηση εκτείνεται σε όλα τα επίπεδα, από τις οδικές μεταφορές και τους σιδηροδρόμους έως τα λιμάνια, τα logistics και την αναδυόμενη ηλεκτρική αεροπορία, απαιτώντας στενό συντονισμό μεταξύ ενεργειακών και μεταφορικών πολιτικών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Περιφέρειες, ιδίως οι νησιωτικές και απομακρυσμένες, όπου η ηλεκτροκίνηση συνεπάγεται αυξημένο κόστος, περιορισμένες υποδομές και ανάγκη ενίσχυσης των ηλεκτρικών δικτύων. Ο Γιώργος Αλεξάκης τόνισε ότι χωρίς ολοκληρωμένο σχεδιασμό, υπάρχει κίνδυνος η μετάβαση να δημιουργήσει νέες ανισότητες αντί να ενισχύσει τη συνοχή.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου, οι συμμετέχοντες εστίασαν σε κρίσιμα ζητήματα όπως η ανάπτυξη και ανθεκτικότητα των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, ο εξηλεκτρισμός των μεταφορών και η αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων, η ενσωμάτωση των λιμένων και των συστημάτων κινητικότητας σε ευρύτερες ενεργειακές στρατηγικές.

Στη διάρκεια του Συνεδρίου έγινε παρουσίαση των δύο προσπαθειών για κατασκευή και λειτουργία ηλεκτρικών αεροπλάνων και τις αλλαγές που θα επιφέρει η ηλεκτροκίνηση στην αεροπλοΐα, το κόστος και τη συνδεσιμότητα απομονωμένων περιοχών.

Στην ομιλία του, για τα συμπεράσματα του Συνεδρίου, ο Γιώργος Αλεξάκης επισήμανε ότι η επιτυχία της ηλεκτροκίνησης εξαρτάται άμεσα από την ετοιμότητα και την οικονομική προσιτότητα των ενεργειακών συστημάτων. Υπογράμμισε ότι οι Περιφέρειες βρίσκονται στο επίκεντρο της υλοποίησης, καθώς καλούνται να συνδυάσουν υποδομές, σχεδιαστική ικανότητα και επενδυτικά εργαλεία.

Παράλληλα, αναδείχθηκε η ανάγκη για ισχυρότερη εδαφική διάσταση στις ευρωπαϊκές πολιτικές, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλες οι περιφέρειες, ανεξαρτήτως γεωγραφικών και οικονομικών ιδιαιτεροτήτων, θα μπορέσουν να συμμετάσχουν ισότιμα στη μετάβαση.