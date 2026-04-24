Ηράκλειο:Σύλληψη ατόμου με κοκαΐνη , μικροποσότητα κάνναβης και μεγάλο χρηματικό ποσό

Συνελήφθη ημεδαπός για παραβάσεις νομοθεσίας περί Ναρκωτικών στο Ηράκλειο

Κατασχέθηκαν συσκευασίες που περιείχαν συνολικά -29,2- γραμμάρια κοκαΐνης, μικροποσότητα κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας και χρηματικό ποσό -7.920- ευρώ.

Συνελήφθη χθες (23.04.2026) το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Φαιστού από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς 25χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας μεσημεριανές ώρες χθες (23.04.2026) εντοπίστηκε ο 25χρονος να επιβαίνει σε όχημα και πραγματοποιήθηκε έλεγχος και στη συνέχεια διενεργήθηκαν έρευνες σε οικίες που κατέχει και χρησιμοποιεί.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• συσκευασίες που περιείχαν ποσότητα κοκαΐνης σε μορφή βράχου αλλά και σκόνης συνολικού βάρους -29,2- γραμμαρίων

• μικροποσότητα κάνναβης

• ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

• το χρηματικό ποσό των -7.920- ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες

• κινητό τηλέφωνο

Επιπλέον κατασχέθηκε το όχημα ως μέσο διευκόλυνσης τέλεσης παράνομων δραστηριοτήτων.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.