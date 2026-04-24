Ελευθερία Γιακουμάκη: Στο «φως» τα παραπλανητικά μηνύματα του δράστη στον αδερφό της – «Ελπίζω να είναι καλά»

Ανατριχίλα προκαλούν τα στοιχεία γύρω από τη δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, μητέρας τριών παιδιών, η οποία εξαφανίστηκε το πρωί της περασμένης Κυριακής και εντοπίστηκε νεκρή τρεις ημέρες αργότερα.

Το άψυχο σώμα της βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητό της, το οποίο ήταν κρυμμένο κάτω από ελιά σε αγροτική περιοχή στην Αγία Βαρβάρα, στη θέση Βότυρος. Η σορός εντοπίστηκε στο πίσω κάθισμα, σκεπασμένη με χαλί, ενώ έφερε θανατηφόρο τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι.

Καθοριστικό σημείο της υπόθεσης θεωρείται το τελευταίο ραντεβού στο εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα, ανάμεσα στις Δαφνές και τους Αθανάτους, όπου φέρεται να εκτυλίχθηκε το έγκλημα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης είχε φτάσει πρώτος στο σημείο με μηχανή και ήταν οπλισμένος. Όταν η 43χρονη έφτασε με το αυτοκίνητό της, την πλησίασε και την πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής στο κεφάλι, προκαλώντας τον ακαριαίο θάνατό της. Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Όπως αποκαλύπτει το MEGA, ο δράστης έστελνε μηνύματα στον αδερφό της κοπέλας αφού είχε χαθεί. Την Δευτέρα τα ξημερώματα από τις πέντε η ώρα το πρωί του έστελνε μηνύματα να τον ρωτήσει τι ακριβώς έγινε, αν την έχουν βρει μήπως έχει πάει σε κανένα μοναστήρι γιατί λέγανε να πάνε σε ένα μοναστήρι στο Ρέθυμνο μαζί.

Από τη συνομιλία:

40χρονος: Είδα την κλήση. Μιλήσατε;

Αδερφός 43χρονης. Όχι, δεν την έχουμε βρει ακόμη πουθενά.

40χρονος: Δεν γίνεται ρε φίλε, κάποιον θα ενημέρωσε πού θα πάει; Πού θα πάει;

Αδερφός 43χρονης: Τίποτα. Πουθενά. Κανένα. Φίλε, άστα τα. Έχουμε τρελαθεί.

40χρονος: Λογικό είναι Αλέκο ότι πήρα κι εγώ μήπως το σηκώσει, αλλά τίποτα.

Και συνεχίζει ο 40χρονος: «Ούτε εγώ, αλλά σταματήσαμε να μιλάμε. Δεν το αντέχαμε. Ελπίζω να είναι καλά, μόνο καλά και απλά να ήθελε το χρόνο της. Κάποια στιγμή μου έλεγε ότι ήθελε να πάει στον Άγιο Παΐσιο λίγο τραβηγμένο, να μην ενημερώσει. Δεν μου έρχεται κάτι άλλο στο μυαλό».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπάρχουν και άλλα μηνύματα που έστελνε, που μιλούσαν και με την ξαδέρφη. Τους κορόιδευε όλους στην οικογένεια και όχι μόνο τον αδερφό, ακόμη και την ξαδέρφη της. Όταν έμαθε κι αυτή ότι την αναζητούσαν, τον πήρε τηλέφωνο. Εκείνος βέβαια είπε ότι εκείνη την ώρα «δεν μπορώ να σου μιλήσω γιατί είμαι στο τμήμα και δίνω κατάθεση. Θα σε πάρω μετά».

Δεν την πήρε ποτέ πίσω. Τον ξαναπήρε τηλέφωνο η ξαδέρφη και λέει «πες μου τι έχει συμβεί. Της έχεις κάνει κάτι;» και φαίνεται πως είχαν αρχίσει να υποψιάζονται κάτι.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου μίλησε για το έγκλημα στην «Κοινωνία Ώρα MEGA»: «Ουσιαστικά ο άνθρωπος αυτός προσήλθε πρώτος. Η γυναίκα αυτή εξαφανίστηκε την Κυριακή. Δηλώθηκε η εξαφάνιση της τα ξημερώματα της Κυριακής και ο πρώτος άνθρωπος που προσήλθε επειδή ακριβώς η οικογένεια ανέφερε ότι ήταν ο τελευταίος σύντροφος της γυναίκας, χωρίς βέβαια να έχουν κάτι συγκεκριμένο να καταγγείλουν. Απλώς αναφέρθηκε αυτό.

Ο άνθρωπος αυτός βλέπετε ότι προσπαθούσε να δημιουργήσει άλλοθι. Δεν υπήρχε κανένα στοιχείο που να τον ενοχοποιεί. Δεν είχε βρεθεί βιντεοληπτικό υλικό που ώστε να συνδέσουν με τη δική του παρουσία στο σημείο. Αναφορικά με τις αμυχές στο πρόσωπό του οι αστυνομικοί το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν να φτάσουν σπίτι του και να πραγματοποιήσουν έρευνα όπου βρήκαν και τη μηχανή και διαπίστωσαν ότι είχε εμπλακεί σε ατύχημα που όντως είχε εμπλακεί προφανώς πάνω στην αγωνία του να αποχωρήσει από το σημείο της δολοφονίας.

Το όπλο της δολοφονίας δεν έχει βρεθεί. Έχει χρησιμοποιηθεί ένα 9αρι πιθανόν πιστόλι με το διαμέτρημα που βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητο. Τον κάλυκα που βρέθηκε μέσα. Αυτός σκοτώθηκε με ένα κυνηγετικό όπλο. Χρησιμοποιήθηκε διαφορετικός οπλισμός. Και δεν έχει βρεθεί το κινητό της γυναίκας. Φαίνεται ότι χρησιμοποίησε το κινητό της κοπέλας για να στείλει μηνύματα στην οικογένεια. Δεν υπήρχε καταγγελία από την γυναίκα για τον 40χρονο», είπε χαρακτηριστικά.