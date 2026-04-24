Αποχαιρετισμός στην Κατερίνα από τους εργαζόμενους του ΠΑΓΝΗ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ακολουθεί η αποχαιρετιστήρια ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ:

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε σήμερα, Παρασκευή 24 Απρίλη, μια πολύτιμη συνάδελφο και μια νέα επιστήμονα που αφιέρωσε τη ζωή της στην προσφορά προς τον συνάνθρωπο. Η Κατερίνα υπηρέτησε με αφοσίωση το λειτούργημά της, με σκοπό να απαλύνει τον πόνο των άλλων, να στηρίζει τους ασθενείς της και να εξελίσσεται συνεχώς, τόσο επιστημονικά όσο και επαγγελματικά.

Όσοι τη γνωρίσαμε, θα τη θυμόμαστε για την καλοσύνη της, το ήθος της, τη δύναμη και τη ζεστασιά που μετέφερε στους διαδρόμους του νοσοκομείου μας. Για το χαμόγελο που πρόσφερε απλόχερα, για την υπομονή της στις δύσκολες εφημερίες, για την αλληλεγγύη και την ανθρωπιά που έδειχνε καθημερινά σε συναδέλφους και ασθενείς.

Η απουσία της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Η μνήμη της, όμως, θα παραμένει ζωντανή μέσα από το φως που άφησε πίσω της και από το παράδειγμά της προς όλους μας: να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον με περισσότερη προσοχή, αγάπη και σεβασμό.

Θα τελεστεί τρισάγιο σήμερα, 24/4, στις 11:00 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά, στο ΠΑΓΝΗ, στη μνήμη της αγαπητής μας συναδέλφου.

Στην οικογένειά της εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια και στέλνουμε τη δύναμη και τη στήριξή μας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Καλό σου ταξίδι, Κατερίνα! Ξεκουράσου τώρα. Το καθήκον σου τελείωσε, και το έκανες με την ψυχή σου! Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ».

