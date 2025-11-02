ΚΡΗΤΗ

Κρήτη:Συνάντηση Φωτιά του Γρηγόρη Αρναούτογλου με τον Μάρκο Σμυρνάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Παράδοση, δημιουργία και το μήνυμα της ανακύκλωσης στο επίκεντρο ενός ξεχωριστού επεισοδίου

Η εκπομπή “The Roadshow” του ΑΝΤ1, με παρουσιαστή τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, επισκέφθηκε το πρώτο επίσημο εργαστήρι κατασκευής αυθεντικής Κρητικής Κατσούνας του Μάρκου Σμυρνάκη, στα Αϊτάνια Ηρακλείου Κρήτης, σε ένα γύρισμα γεμάτο έμπνευση, αυθεντικότητα και παράδοση.

Από τα πρώτα λεπτά του επεισοδίου, ο παρουσιαστής δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του:
«Όπα, όπα! Μας έχεις τρελάνει Μάρκο στο διαδίκτυο! Δεν έχω ξαναδεί περισσότερες κατσούνες στη ζωή μου! Σου βγάζω το καπέλο!»

Πέρα από την παρουσίαση της τέχνης κατασκευής της κατσούνας, το επεισόδιο ανέδειξε και το ισχυρό μήνυμα της ανακύκλωσης. «Η κατσούνα είναι μια μορφή ανακύκλωσης της φύσης.

Το ξύλο προέρχεται από καθαρισμούς χωραφιών και δέντρων που θα καίγονταν ή θα σάπιζαν. Εμείς του δίνουμε ξανά ζωή — μετατρέποντάς το σε κάτι χρηστικό, όμορφο, ανθεκτικό και παραδοσιακό», ανέφερε ο Μάρκος Σμυρνάκης. Αυτός είναι και ο λόγος που η παραγωγή του The Roadshow επέλεξε τον Viral Κρητικό για να αναδείξει το μήνυμα της ανακύκλωσης συσκευών — συνδέοντας το με τη φυσική ανακύκλωση του ξύλου στην τέχνη της κατσούνας.

Με αυτή τη συμβολική πράξη, η παράδοση συναντά την οικολογική συνείδηση: η ανακύκλωση του ξύλου και η ανακύκλωση συσκευών ενώνονται σε ένα κοινό μήνυμα για βιώσιμη δημιουργία.

Το φινάλε της εκπομπής είχε πολύ χιούμορ αλλά και συγκίνηση. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου χάρισε στον Μάρκο Σμυρνάκη μια νέα καφετιέρα στο πλαίσιο της καμπάνιας ανακύκλωσης, ενώ ο Μάρκος του ανταπέδωσε με μία μοναδική χειροποίητη κατσούνα με χαραγμένο το όνομα του και μία special κατσουνάδα.

Το γύρισμα πραγματοποιήθηκε για το 6ο επεισόδιο της 2ης σεζόν του The Roadshow στον ΑΝΤ1.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήλωση της Εκπροσώπου Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας,...

0
Εκπρόσωπος Τύπου Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνόμος Β’ Κωνσταντία Δημογλίδου: Έχουν πραγματοποιηθεί...

Βορίζια: Από πυροβόλο όπλο και όχι από...

0
Ο θάνατος της 56χρονης στα Βορίζια είναι από πυροβόλο...

Δήλωση της Εκπροσώπου Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας,...

0
Εκπρόσωπος Τύπου Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνόμος Β’ Κωνσταντία Δημογλίδου: Έχουν πραγματοποιηθεί...

Βορίζια: Από πυροβόλο όπλο και όχι από...

0
Ο θάνατος της 56χρονης στα Βορίζια είναι από πυροβόλο...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025
Επόμενο άρθρο
Βορίζια: Από πυροβόλο όπλο και όχι από ανακοπή ο θάνατος της 56χρονης – Το in φέρνει στο φως το πιστοποιητικό θανάτου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Δήλωση της Εκπροσώπου Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνόμου Β’ Κωνσταντίας Δημογλίδου, για την εξέλιξη των ερευνών μετά το χθεσινό ένοπλο περιστατικό στο Ηράκλειο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Εκπρόσωπος Τύπου Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνόμος Β’ Κωνσταντία Δημογλίδου: Έχουν πραγματοποιηθεί...

Βορίζια: Από πυροβόλο όπλο και όχι από ανακοπή ο θάνατος της 56χρονης – Το in φέρνει στο φως το πιστοποιητικό θανάτου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο θάνατος της 56χρονης στα Βορίζια είναι από πυροβόλο...

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής και Τακτική...

Βορίζια: Δύο προσαγωγές για την αιματοχυσία – Σε αστυνομικό κλοιό το χωριό υπό τον φόβο νέας συμπλοκής

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Για το μακελειό στα Βορίζια, στα χέρια της Αστυνομίας...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST