Κρήτη:Συνάντηση Φωτιά του Γρηγόρη Αρναούτογλου με τον Μάρκο Σμυρνάκη

Παράδοση, δημιουργία και το μήνυμα της ανακύκλωσης στο επίκεντρο ενός ξεχωριστού επεισοδίου

Η εκπομπή “The Roadshow” του ΑΝΤ1, με παρουσιαστή τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, επισκέφθηκε το πρώτο επίσημο εργαστήρι κατασκευής αυθεντικής Κρητικής Κατσούνας του Μάρκου Σμυρνάκη, στα Αϊτάνια Ηρακλείου Κρήτης, σε ένα γύρισμα γεμάτο έμπνευση, αυθεντικότητα και παράδοση.

Από τα πρώτα λεπτά του επεισοδίου, ο παρουσιαστής δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του:

«Όπα, όπα! Μας έχεις τρελάνει Μάρκο στο διαδίκτυο! Δεν έχω ξαναδεί περισσότερες κατσούνες στη ζωή μου! Σου βγάζω το καπέλο!»

Πέρα από την παρουσίαση της τέχνης κατασκευής της κατσούνας, το επεισόδιο ανέδειξε και το ισχυρό μήνυμα της ανακύκλωσης. «Η κατσούνα είναι μια μορφή ανακύκλωσης της φύσης.

Το ξύλο προέρχεται από καθαρισμούς χωραφιών και δέντρων που θα καίγονταν ή θα σάπιζαν. Εμείς του δίνουμε ξανά ζωή — μετατρέποντάς το σε κάτι χρηστικό, όμορφο, ανθεκτικό και παραδοσιακό», ανέφερε ο Μάρκος Σμυρνάκης. Αυτός είναι και ο λόγος που η παραγωγή του The Roadshow επέλεξε τον Viral Κρητικό για να αναδείξει το μήνυμα της ανακύκλωσης συσκευών — συνδέοντας το με τη φυσική ανακύκλωση του ξύλου στην τέχνη της κατσούνας.

Με αυτή τη συμβολική πράξη, η παράδοση συναντά την οικολογική συνείδηση: η ανακύκλωση του ξύλου και η ανακύκλωση συσκευών ενώνονται σε ένα κοινό μήνυμα για βιώσιμη δημιουργία.

Το φινάλε της εκπομπής είχε πολύ χιούμορ αλλά και συγκίνηση. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου χάρισε στον Μάρκο Σμυρνάκη μια νέα καφετιέρα στο πλαίσιο της καμπάνιας ανακύκλωσης, ενώ ο Μάρκος του ανταπέδωσε με μία μοναδική χειροποίητη κατσούνα με χαραγμένο το όνομα του και μία special κατσουνάδα.

Το γύρισμα πραγματοποιήθηκε για το 6ο επεισόδιο της 2ης σεζόν του The Roadshow στον ΑΝΤ1.