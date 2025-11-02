Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025

Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής και Τακτική Συνεδρίαση για θέματα που περιλαμβάνονται στην Ημερήσια Διάταξη

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025.

Στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί η Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής.

Εδώ τα θέματα που υποβλήθηκαν από τους Δημοτικούς Συμβούλους:

1.Ανδρεάκη Αντιγόνη – Εξέταση του με αρ. πρωτ. 121.480/30-10-2025 εγγράφου «Για τον κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

2.Παττακός Μαρίνος – Εξέταση του με αρ. πρωτ. 121.571/30-10-2025 εγγράφου με θέμα «Καθυστερημένη χορήγηση Μ.Α.Π. και του γάλακτος του 2024 στο προσωπικό του Δήμου Ηρακλείου».

3.Ανδρουλάκη Κρυσταλένια – Εξέταση του με αρ. πρωτ. 121.789/30-10-2025 εγγράφου με θέμα «Να λυθεί το σοβαρό θέμα ασφάλειας για τους εργαζόμενους του Δήμου Ηρακλείου».

Εδώ τα θέματα που υποβλήθηκαν από τους Προέδρους των Κοινοτήτων:

1.Τσατσαράκης Εμμανουήλ, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Προφήτη Ηλία

Εξέταση του με αρ. πρωτ. 120.458/27-10-2025 εγγράφου με θέμα «Εφεδρική γεώτρηση στην Δημοτική Κοινότητα Προφήτη Ηλία».

2. Κυπράκη Μαρία, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Σύλλα – Εξέταση του με

αρ. πρωτ. 121.476/30-10-2025 εγγράφου με θέμα «Μετατόπιση δύο αγωγών δικτύου άρδευσης».

3. Βρούχου Δωροθέα, Πρόεδρος της 4ης Δημοτικής Κοινότητας – Εξέταση του με αρ. πρωτ. 121.720/30-10-2025 εγγράφου με θέμα «Πεζοδρόμηση οδών Ζαχαριουδάκη και Ερωφίλης – Διανοίξεις στον Αγ. Ιωάννη».

Στις 19:00 θα ξεκινήσει η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού σύμφωνα με τα αιτήματα της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης και των Τμημάτων Συντήρησης Κοινόχρηστων Χώρων και Οδοποιίας της Δ/νσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας (απόφαση 895/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

2.Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης σχετικά με την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για τον εταιρικό μετασχηματισμό και την λειτουργική αναμόρφωση των εταιρειών του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 896/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

3.Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου διαμόρφωσης και οικολογικής αναβάθμισης Κ.Χ. Μεσαμπελιών του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 897/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

4.Παράταση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί των οδών Μιχελινάκη, Μιχαήλ Κουρμούλη, Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου και Ούλαφ Πάλμε, για την υλοποίηση του έργου «Ύδρευση Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη – Επέκταση Υδραγωγείου προς Δεξαμενές Δ1 και Δ3 Ηρακλείου» – (απόφαση 898/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

5.Έγκριση κατάργησης θέσεων περιπτέρων (απόφαση 899/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

6.Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήματα των οδών Γερωνυμάκη και Εθνικής Αντιστάσεως για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης στη πόλη του Ηρακλείου – 2019 (Δίκτυα ύδρευσης – υδρόμετρα – τηλεμετρία – τηλεέλεγχος)» της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου» (απόφαση 918/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

7.Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί τμημάτων των Λεωφόρων Δημοκρατίας και Κνωσσού για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης στη πόλη του Ηρακλείου – 2019 (Δίκτυα ύδρευσης υδρόμετρα τηλεμετρία τηλεέλεγχος)» της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου» (απόφαση 919/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

8.Έγκριση κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης εισόδου εξόδου, για έκδοση άδειας λειτουργίας σε φανοποιείο αυτοκινήτων, επί της οδού Αγ. Αντωνίου και Νικολάου 274, στην Τοπική κοινότητα Γουρνών, εκτός Σχεδίου Πόλης, εκτός Εγκεκριμένου Γ.Π.Σ., ιδιοκτησίας κ. Αναστασάκη Εμμανουήλ (απόφαση 920/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

9.Μη οριοθέτηση επέκταση της περιοχής ελεγχόμενης στάθμευσης και των θέσεων στάθμευσης σε μονίμους κατοίκους εκτός Τειχών Παλιάς Πόλης Ηρακλείου Περιοχή Τρία (3) Πεύκα, Ηράκλειο Κρήτης μετά τη λήξη δημόσιας διαβούλευσης του με αριθμ. 105.863/ 19-9-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφορίας (απόφαση 921/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

10.Οριοθέτηση νέας στάσης της κόκκινης γραμμής mini bus και αστικού λεωφορείου επί της Λεωφόρου Νεάρχου σε διαμορφωμένη εσοχή (βόρεια της οδού) και απέναντι (νότια της οδού) με διαμόρφωση νέας εσοχής μετά τη λήξη δημόσιας διαβούλευσης του με αριθμ. 105.863/19-9-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφορίας (απόφαση 922/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

11.Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μονοδρόμηση τμήματος της οδού Διδούς στην περιοχή Νέα Αλικαρνασσός μετά τη λήξη δημόσιας διαβούλευσης του με αριθμ. 105.863/19-9-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφορίας (απόφαση 923/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

12.Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας Ρ2 (Υποχρεωτική διακοπή πορείας) επί της οδού Ν. Καζαντζάκη μετά τη λήξη δημόσιας διαβούλευσης του με αριθ. 105.863/19-9-2025 Πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφορίας (απόφαση 924/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

13.Παραμονή των οριοδεικτών στον άξονα των οδών Γιαμαλάκη, Κυρίλου Λουκάρεως, Αγ. Μηνά και Κορνάρου (απόφαση 925/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

14. Παράταση της έναρξης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της Λεωφόρου Σοφοκλή Βενιζέλου για την υλοποίηση του έργου «Προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας στην ΕΕΛ Ηρακλείου και αξιοποίηση της εκροής για άρδευση» της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου (απόφαση 952/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

15.Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης εργασιών (οριακή προθεσμία), του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΠΟ ΟΔΟ ΙΚΑΡΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ».

16.Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου «ΕΡΓΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΙΣΗΣ Κ.Χ ΜΕΣΑΜΠΕΛΙΩΝ – Τμήμα 2» σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016.

17.Παράτασης οριακής προθεσμίας για το έργο «ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ».

18.Έγκριση σύστασης μεικτού κλιμακίου ελέγχου σε ανελκυστήρα καταστήματος όπου σημειώθηκε εργατικό ατύχημα.

19.Παράταση χρονικής διάρκειας για το υποέργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Σήμανσης – Προβολής του Ισόπεδου Τμήματος της Ενετικής Οχύρωσης της Πόλης του Ηρακλείου ΤΜΗΜΑ Α Α/Α 2 και ΤΜΗΜΑ Β Α/Α 4 για την πράξη: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΤΙΚΗΣ ΟΧΥΡΩΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-Β ΦΑΣΗ με κωδικό ΟΠΣ 6016328».

20.Λήψη απόφασης για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπ’ αριθμ. 276/2025 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου που αφοράς κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πλησίον των εγκαταστάσεων ΙΤΕ και ENISA επί της οδού Νικ. Πλαστήρα στην περιοχή Μετόχι Κολυβά, του Δ. Ηρακλείου, όπως προκύπτει από την αριθ. 2363/01-09-2025 διαπιστωτική πράξη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για την τεκμαιρόμενη έγκριση της.

21.Αποδοχή λογαριασμού για την πληρωμή δαπανών Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ) συγγενικών και πνευματικών δικαιωμάτων, έτους 2025.

22.Διαγραφή ποσών σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 114.975/13-10-2025 εισήγηση του Τμήματος Ταμείου.

23.Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών (αρ. πρωτ. 120936/29-10-2025).

24.Μείωση προστίμων αυθαιρέτων που βεβαιώθηκαν στον κ. Μαγκανά Ανδρέα του Εμμ.

25.Aναστολή προστίμων αυθαιρέτων που βεβαιώθηκαν στον κ. Καφετζάκη Ευάγγελο.

26.Καθιέρωση εικοσιτετράωρης (24ωρης) λειτουργίας του αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ηρακλείου.

27.Oρισμός Επιτροπής Παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με το N. 4412/2016 για τους παιδικούς Σταθμούς του τμήματος Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ηρακλείου.

28.Διαβίβαση πρακτικού για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της με Α.Π. 107634/02-10-2024 (ΑΔΑΜ 24SYMV015525460) σύμβασης, για την προμήθεια και Εγκατάσταση υποδομών και συστημάτων SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον» της Πράξης με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΣΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» του Έργου «ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_Υποέργο 1: Ελληνικές έξυπνες πόλεις – Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον».

29.Διαβίβαση πρακτικού για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της με Α.Π. 114536/16-10-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015605855) σύμβασης, με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την ωρίμανση και παρακολούθηση υλοποίησης του έργου «ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Ελληνικές έξυπνες πόλεις – Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο και πράσινο αστικό μέλλον».