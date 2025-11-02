Βορίζια: Δύο προσαγωγές για την αιματοχυσία – Σε αστυνομικό κλοιό το χωριό υπό τον φόβο νέας συμπλοκής

Για το μακελειό στα Βορίζια, στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκονται δύο άτομα από τις αντίστοιχες οικογένειες

Σε δύο προσαγωγές στα Βορίζια προχώρησε η Αστυνομία, ενώ αμφότερα τα άτομα είναι μέλη των δύο οικογενειών.

Ο ένας προσήχθη για αδήλωτο όπλο. Τουλάχιστον άλλοι πέντε εμπλεκόμενοι βρίσκονται στο βουνό. Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διακριβωθεί ποιοι συμμετείχαν στη χθεσινή αιματοχυσία.

Όσον αφορά την κηδεία του 39χρονου, που μαρτυρίες τον θέλουν να έχει πατήσει πρώτος τη σκανδάλη που οδήγησε στην πρωτοφανή ανταλλαγή πυροβολισμών, δεν είναι βέβαιο ακόμα αν θα πραγματοποιηθεί σήμερα όπως ήταν προγραμματισμένο.

Το Σάββατο το βράδυ, η οικογένειά του, όπως έγινε γνωστό, μέσα σε βουβό πόνο βάφτισε τα τρία από τα πέντε παιδιά σε διπλανό χωριό, όπως επιτάσσει το τοπικό έθιμο ώστε να μπορούν να παρευρίσκονται στην ταφή του πατέρα τους.

«Φρούριο» το χωριό

Μπαρούτι μυρίζει η ατμόσφαιρα στο αιματοβαμμένο χωριό Βορίζια στο Ηράκλειο Κρήτης, το οποίο έχει μετατραπεί σε φρούριο από πάνοπλους αστυνομικούς που έχουν αναπτυχθεί εκεί υπό τον φόβο νέου κύκλου συμπλοκών. Ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. παραμένουν επίσης στα δύο νοσοκομεία του Ηρακλείου όπου μεταφέρθηκαν τα θύματα.

Η νύχτα που πέρασε ήταν πολύ δύσκολη για τους κατοίκους, ένα μεγάλο μέρος των οποίων έχει ήδη απομακρυνθεί από το χωριό. Υπάρχουν και κάποιοι που προτίμησαν να μη φύγουν αλλά βρίσκονται κλειδαμπαρωμένοι στα σπίτια τους.

Σύμφωνα με το ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου της 56χρονης που φέρνει στο φως το in, ο θάνατός της προήλθε από πυροβόλο όπλο

εικόνα που δείχνει το σπίτι εξωτερικά, το οποίο άνοιξε τον ασκό του Αιόλου και οδήγησε στο πρωτοφανές πιστολίδι που άφησε πίσω του νεκρούς και τραυματίες

Το σπίτι που άνοιξε τον ασκό του Αιόλου και οδήγησε στο πιστολίδι που άφησε πίσω του νεκρούς και τραυματίες

Η πρωτοφανής αιματηρή συμπλοκή που έχει τις ρίζες της σε μία από τις πιο παλιές βεντέτες της Κρήτης, αφού κρατάει από το 1955 με εκατέρωθεν απώλειες ζωών, σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου με απολογισμό δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες.

Οι επόμενες κινήσεις των αστυνομικών δυνάμεων – καθώς και η πορεία των ερευνών – συζητήθηκαν στην ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε μέχρι αργά χθες το βράδυ υπό τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο Δημήτρη Μάλλιο, ο οποίος έφτασε στην Κρήτη με κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και με τη συμμετοχή του διευθυντή της ΔΑΟΕ και των επικεφαλής των τοπικών αστυνομικών δυνάμεων.

Μιλώντας στο ΕΡΤNews η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι σήμερα θα παραδοθεί η δικογραφία στον Εισαγγελέα, ωστόσο η έρευνα της Αστυνομίας θα συνεχιστεί μέχρι να εντοπιστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην αιματηρή συμπλοκή και να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη.

Η ίδια σημείωσε ότι οι κατ’ οίκον έρευνες που έχουν διεξαχθεί προκειμένου να βρεθεί ο οπλισμός που χρησιμοποιήθηκε δεν είχαν αποτέλεσμα μέχρι στιγμής, ωστόσο «οι αξιωματικοί τόσο της Κρήτης όσο και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είναι ιδιαίτερα έμπειροι και θα ξεκαθαρίσουν το θέμα. Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου».

Βορίζια: Από πυροβόλο όπλο ο θάνατος της 56χρονης

Σύμφωνα με το ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου της 56χρονης γυναίκας νοσηλεύτριας που φέρνει στο φως το in, ο θάνατός της στα Βορίζια είναι από πυροβόλο όπλο, αν και αρχικά είχε αναφερθεί ότι έπαθε ανακοπή. Η 56χρονη εργαζόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων και είχε πάει στο χωριό για να παρευρεθεί στο ετήσιο μνημόσυνο του πατέρα της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του in, ο γιος της 56χρονης αγνοείται.

Η μοιραία έκρηξη στο σπίτι

Η έκρηξη της αυτοσχέδιας βόμβας στο σπίτι που ανήκει στη μία οικογένεια – και «έσπασε» τον συμφωνημένο διαχωρισμό των δύο «ζωνών» – φαίνεται ότι ήταν αυτή που πυροδότησε την παλιά βεντέτα και αποτέλεσε τη σπίθα για την τραγωδία που ακολούθησε.

Το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, λίγες ώρες πριν από το αιματοκύλισμα, υπήρχε μεγάλη αναστάτωση εξαιτίας της έκρηξης στο υπό ανέγερση σπίτι. Αυτό ήταν το «φυτίλι» για την ένοπλη σύγκρουση ανάμεσα σε μέλη των δύο οικογενειών, ακριβώς την επόμενη ημέρα. Οι ζημιές που προκλήθηκαν στο οίκημα από την έκρηξη ήταν εκτεταμένες, με τους τοίχους και τις τζαμαρίες να έχουν διαλυθεί.

«Για 25 λεπτά έπεφταν πυροβολισμοί»

«Έγινε χαμός, έπεσαν πάνω από 2.000 σφαίρες και στη συνέχεια η ‘μάχη’ μεταφέρθηκε στο φαράγγι και συνεχίστηκε» σχολίασε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» ο Σταύρος Μπαλάσκας προσθέτοντας ότι «για 25 λεπτά έπεφταν πυροβολισμοί στο φαράγγι».

«Είναι αυτό που λέμε ‘ο κόσμος το είχε τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι’» συμπλήρωσε ο ίδιος. «Η αστυνομία το ήξερε, ακόμη και η τοπική κοινωνία το ήξερε, υπήρχε πολύ μεγάλη διαμάχη. Από εκεί και πέρα, το ποτήρι που ξεχείλισε ήταν η βόμβα. Εκεί έπρεπε να γίνει μία καλύτερη αξιολόγηση αφού ήξεραν ότι υπάρχει βεντέτα και ‘άσβεστο μίσος’. Δεν το περίμενε κανείς να εξελιχθεί έτσι. Και όταν κατάφεραν να προσεγγίσουν τα ΕΚΑΜ, τα ΤΑΕ και η ΟΠΚΕ, υπήρχαν πυροβολισμοί εν εξελίξει».

Βορίζια: Κλειστά τα σχολεία

Εν τω μεταξύ, υπό το φόβο αντιποίνων και νέων επιθέσεων, οι Αρχές του Δήμου Φαιστού έλαβαν απόφαση για την αναστολή των μαθημάτων της Αβάθμιας και Ββάθμιας εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, Δευτέρα και Τρίτη δεν θα λειτουργήσουν το Νηπιαγωγείο Βοριζίων, το Δημοτικό Σχολείο Βοριζίων, το Δημοτικό Σχολείο Ζαρού και το Γυμνάσιο Ζαρού.

«Είναι σαν να παρακολουθούμε μια ταινία και όχι την πραγματικότητα. Βλέπουμε μία συνθήκη που μας δείχνει ότι η κουλτούρα της βίας και της αυτοδικίας είναι βαθιά ριζωμένη μέσα μας. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να εξηγήσουμε σε αυτά τα παιδιά γιατί κλείνουν τα σχολεία τους και γιατί δεν πάνε στο σχολείο. Είναι πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό είναι επικίνδυνο για την ψυχολογία της κοινωνίας γιατί συντηρείται ο φόβος», τόνισε μεταξύ άλλων η ψυχολόγος Βάνα Παπακίτσου.

Η πρόεδρος Εταιρείας Παθολογίας Ελλάδος και αντιπρόεδρος ΟΕΓΝΕ, Ματίνα Παγώνη, από την πλευρά της δήλωσε: «Γυρίζουμε πολύ πίσω. Η κοινωνία δεν εξελίσσεται, γυρίζει προς τα πίσω. Είναι εικόνες που αποτυπώνονται στο μυαλό των παιδιών, άρα η βεντέτα επιστρέφει. Σκεφτείτε τώρα, δύο νοσοκομεία με τα δικά τους περιστατικά και προσωπικό, να προσπαθούν να διαχωρίζουν τους μεν και τους δε, για να μην συμβεί κάτι άλλο».