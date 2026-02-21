Με Κρητικές Καντάδες ξεκίνησε η κορύφωση του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού ‘26

Με Κρητικές μουσικές, μαντινάδες και χορούς, το Ρέθυμνο μπήκε δυναμικά στην τελική ευθεία για την κορύφωση του μεγάλου καρναβαλιού της Κρήτης.

Το βράδυ της Παρασκευής, καλλιτέχνες παραδοσιακών μουσικών οργάνων και δεκάδες μαντιναδολόγοι και καρναβαλιστές, βγήκαν στους δρόμους της παλιάς πόλης που γλέντησε με τσικουδιές και καλούς μεζέδες την έλευση του Βασιλιά Καρνάβαλου.

Παρούσα η φετινή Βασίλισσα του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού Όλγα Πολίτη, έσυρε πρώτη το χορό και το γλέντι στήθηκε στο ιστορικό κέντρο της πόλης που για ακόμα μια χρονιά είναι πανέτοιμη να υποδεχθεί τους επισκέπτες της.

Υπεύθυνος για τις Κρητικές Καντάδες ήταν ο Ανδρέας Πλαϊτης και Υπεύθυνος μουσικών συνόλων 0 Ηλίας Πίτερης

Το Ρέθυμνο, μια πόλη ασφαλής, γιορτάζει τις φετινές απόκριες και καλεί όλο τον κόσμο να μην χάσει τις σπουδαίες παρελάσεις που έχουν ετοιμάσει οι 32 ομάδες με τα 27 περίτεχνα άρματα και πληρώματα που αγγίζουν τα 10.000 άτομα.

Υπενθυμίζεται, ότι η Οργανωτική Επιτροπή του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού ανακοίνωσε πως άλλαξε η ώρα έναρξης της Μεγάλης Παρέλασης της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου 2026.

Αντί 2μ.μ. όπως είχε προγραμματιστεί, η παρέλαση θα ξεκινήσει μία ώρα

νωρίτερα, στην 1μ.μ.

Η Οργανωτική Επιτροπή έλαβε αυτή την απόφαση μετά από σχετική ενημέρωση που είχε από μετεωρολόγους, ότι θα ήταν καλύτερα να ξεκινήσει νωρίτερα η παρέλαση, καθώς προβλέπεται άστατος καιρός που δεν αποκλείει μία ελαφρά βροχόπτωση το απόγευμα.

Διευκρινίζεται ότι δεν προβλέπονται καταιγίδες ή άλλα έντονα καιρικά φαινόμενα, οπότε για την πιο ομαλή διεξαγωγή της κορύφωσης του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού, αποφασίστηκε η έναρξη της παρέλασης μία ώρα νωρίτερα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/02

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ώρα 17:00

16:30 Συγκέντρωση των παιδιών στον Κόμβο Θεοτοκοπούλου.

17:00 Εκκίνηση με την εποπτεία των ενηλίκων.

Διαδρομή: Εμμ. Πορτάλιου – Λεωφ. Κουντουριώτη – Εθνικής Αντιστάσεως.

18:15 Κατάληξη στην πλατεία Μικρασιατών.

Παιδικό show με την Ρωρώ και τον Μάγο Τετέλο

Μουσικοθεατρική παράσταση από τις Μαγικές Σβούρες «Τα όνειρα των παραμυθιών»

Ερμηνεύουν οι: Πέτρος Πέτρου, Τάσος Ράπτης, Ηλέκτρα Σαρρή, Ελένη Κονταρίνη και ο Δημήτρης Αδάμης.

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ώρα 21:00

20:30 Συγκέντρωση καρναβαλιστών στον Κόμβο Θεοτοκοπούλου.

21:00 Εκκίνηση – Διαδρομή: Εμμ. Πορτάλιου – Λεωφ. Κουντουριώτη – Εθν. Αντιστάσεως με κατάληξη στην Πλατεία Μικρασιατών.

22:00 Συναυλία με τον Γρηγόρη Σαμόλη – Πλατεία Μικρασιατών

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/02 της Τυρινής ώρα 13:00

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ & ΑΡΜΑΤΩΝ

13:00 Κήρυξη έναρξης της Μεγάλης Παρέλασης από τον Δήμαρχο Ρεθύμνης κ. Γιώργη Μαρινάκη.

•Εκκίνηση πληρωμάτων και αρμάτων του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού 2026 από τον Κόμβο Θεοτοκοπούλου.

•Διαδρομή: Εμμ. Πορτάλιου – Λεωφ. Κουντουριώτη – Ηγ. Γαβριήλ έως το ύψος της οδού Κριάρη.

Η σειρά και τα θέματα των ομάδων έχουν ως ακολούθως: (θα ανακοινωθούν ΤΕΤ 18/02 βράδυ)

18:00 Μουσική εκδήλωση με DJ – Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη.

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ

19:00 Φαντασμαγορικό show πυροτεχνημάτων στο παραλιακό μέτωπο!

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 23/02

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

Γεράνι / ΕΘΙΜΟ της ΚΑΜΗΛΑΣ ώρα 11:30

Αναβίωση του παραδοσιακού εθίμου της Καμήλας στο Γεράνι Ρεθύμνου

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γερανίου Ρεθύμνου «Το Καμάρι» διοργανώνει και φέτος την αναβίωση του παραδοσιακού αποκριάτικου εθίμου της «Καμήλας», ενός δρώμενου με βαθιές ρίζες στη λαϊκή παράδοση της Κρήτης.

Η «Καμήλα» – συνοδευόμενη από μεταμφιεσμένους, σατιρικούς χαρακτήρες και πλήθος κατοίκων – θα περιηγηθεί στα σοκάκια του χωριού, δημιουργώντας μια χαρούμενη και γιορτινή ατμόσφαιρα με αυτοσχέδια δρώμενα, πειράγματα, χορό και αυθεντικό αποκριάτικο κλίμα.

Το έθιμο αποτελεί σημαντικό στοιχείο της τοπικής πολιτιστικής ταυτότητας και μεταδίδεται από γενιά σε γενιά, προσελκύοντας κάθε χρόνο πλήθος επισκεπτών που επιθυμούν να γνωρίσουν από κοντά ένα αυθεντικό κομμάτι της κρητικής παράδοσης.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα προσφέρονται παραδοσιακά σαρακοστιανά εδέσματα και νηστίσιμα κεράσματα στους παρευρισκόμενους.

Είσοδος ελεύθερη

Αρμένοι / ΜΟΥΤΖΟΥΡΩΜΑΤΑ ώρα 12:00

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμένων Ρεθύμνου διοργανώνει και φέτος την αναβίωση των παραδοσιακών αποκριάτικων εθίμων της Καθαράς Δευτέρας με έμφαση στα Μουτζουρώματα και καλεί τον κόσμο για άλλη μια χρονιά να «σπάσει τα κούλουμα» στους Αρμένους.

ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ Dj !

Για ακόμα μια χρονιά δύο αγαπημένοι καρναβαλιστές ανέλαβαν να «ντύσουν μουσικά» όλες τις μεγάλες παρελάσεις του Ρεθεμνιώτικού Καρναβαλιού!

Το Σάββατο και την Κυριακή η Ηρώ Φρυγανάκη και ο Πέτρος Κλαψινός θα ντύσουν μουσικά τις εμφανίσεις των ομάδων καλώντας όλο τον κόσμο να ξεφαντώσει αποκριάτικα στην πιο μεγάλη γιορτή της Κρήτης!

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ – ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Όλες οι εκδηλώσεις αναφέρονται αναλυτικά στο ημερολόγιο εκδηλώσεων του Τμήματος Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης MoRE (Municipality of REthymno) καθώς και στην ιστοσελίδα του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού rethymnocarnival.gr

Τα βρίσκουμε εύκολα πληκτρολογώντας politismos.rethymno.gr ή με τα QRcodeπου από πέρυσι το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι επέλεξε ως τρόπο επικοινωνίας, καταργώντας σχεδόν στο 100% το χαρτί.

 Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των social media της διοργάνωσης είναι: instagram – Tik Tok – You Tube: rethymno_carnival

 facebook: Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι

Εκτός των ζωντανών μεταδόσεων όλων των καρναβαλικών εκδηλώσεων , το Κρήτη ΤV θα μεταδώσει ζωντανά την μεγάλη παρέλαση του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 2μμ με παρουσιάστρια την Χριστιάνα Σκούρα.

Η μετάδοση θα γίνεται παράλληλα σε όλο τον κόσμο μέσω δορυφορικής πλατφόρμας και μέσω youtube.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Το σύνολο των εκδηλώσεων συντονίζει το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης με την υποστήριξη και τη συνεργασία του Ο.Ρ.Κ. (Ομάδες Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού).

Το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι χρηματοδοτείται από τον Δήμο Ρεθύμνης και χορηγοί είναι η Περιφέρεια Κρήτης και το Επιμελητήριο Ρεθύμνου.

Μεγάλος χορηγός είναι η εταιρεία Saracakis Group of Company – ENSER Υπηρεσίες Περιβάλλοντος.

Τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας είναι και φέτος το ΚΡΗΤΗ TV.

Οδηγίες για τους επισκέπτες παρέχονται μέσω τις ιστοσελίδας του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού www.rethymnocarnival.gr

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΑΚΗΣ