Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι στο φουλ με πληρότητες 100%… και χωρίς αλκοόλ φέτος!

Με αυξημένη επισκεψιμότητα και ασφάλεια φέτος το μεγαλύτερο καρναβάλι της Κρήτης

Πληρότητες που αγγίζουν το 100% στα ξενοδοχεία και αυξημένη επισκεψιμότητα και φέτος στο Ρέθυμνο ενόψει του μεγάλου καρναβαλιού, όπως δήλωσε στο Cretaone ο κ. Μανώλης Τσακαλάκης, πρόεδρος των Ξενοδόχων Ρεθύμνου, αναφερόμενος στο τρίτο μεγαλύτερο καρναβάλι της χώρας και κάνοντας λόγο για ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση αυτές τις ημέρες με αποκορύφωμα το τριήμερο που έρχεται.

Με χιλιάδες καρναβαλιστές, πλήθος κόσμου, γκρουπ και άρματα, τα ξενοδοχεία της περιοχής έχουν σχεδόν γεμίσει από κόσμο. Οι περίπου 1.200–1.300 διαθέσιμες κλίνες είναι σχεδόν όλες κατειλημμένες. «Από καιρό τώρα, ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, οι πληρότητες πλησιάζουν το 100%, ωστόσο υπάρχουν λίγα διαθέσιμα ακόμα για όποιον θέλει να έρθει τελευταία στιγμή», προσθέτει.

Ο ίδιος συμπληρώνει πως πέραν των ξενοδοχείων, «υπάρχουν και χιλιάδες άλλα κρεβάτια, τα οποία είναι στη βραχυχρόνια μίσθωση με επίσης πολύ καλές πληρότητες».

Υπάρχει μια αύξηση στην επισκεψιμότητα σε σχέση με πέρυσι, μικρή μεν αλλά σημαντική για τον κλάδο, «κάθε χρόνο έρχονται και λίγο περισσότερος κόσμος».

Πληρότητες στο 100% – Επισκέπτες από όλη την Κρήτη, την Ελλάδα και την Ευρώπη

Οι περισσότεροι επισκέπτες προέρχονται από την Κρήτη, με νέους, οικογένειες αλλά και τουριστές να γεμίζουν τους δρόμους και τα ξενοδοχεία της πόλης ενόψει των εκδηλώσεων του καρναβαλιού.

Πολύ σημαντικός είναι και ο αριθμός των τουριστών από όλη την Ευρώπη, κυρίως Γερμανοί, Γάλλοι, Σκανδιναβοί και Ολλανδοί που επισκέπτονται το Ρέθυμνο για να βιώσουν την ζωντάνια του μεγαλύτερου καρναβαλιού της Κρήτης.

«Δεν πρόκειται για πολύ μεγάλο αριθμό ξένων, αλλά είναι άνθρωποι που ήρθαν κάποια χρονιά ή κάποιο καλοκαίρι, τους άρεσε, και επαναλαμβάνουν την επίσκεψή τους», σημειώνει ο κ. Τσακαλάκης. Ακόμα, υπάρχουν και πολλοί που έρχοναι ειδικά για το καρναβάλι, όπως επισημαίνει ο κ. Τσακαλάκης, από την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και από τους όμορους νομούς, το Ηρακλειο και τα Χανιά αλλά και το Λασίθι.

«Η περίοδος των εκδηλώσεων για το καρναβάλι ξεκινά ένα μήνα πριν και περιλαμβάνει δρώμενα σχεδόν καθημερινά, τα οποία προσελκύουν κόσμο, ειδικά τις βραδινές ώρες», υπογραμμίζει ο πρόεδρος των ξενοδόχων Ρεθύμνου. Ειδικά αυτή την εβδομάδα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, που είναι το τριήμερο της Αποκριάς, με αποκορύφωμα την Κυριακή με την καρναβαλική παρέλαση, μεγάλος όγκος κόσμου αναμένεται να συγκεντρωθεί στην πόλη.