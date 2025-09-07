Κυρ. Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είπα ότι θα πάρουμε πίσω τα κλεμμένα και το κάνουμε»

Έχουν ανακτηθεί περισσότερα από 20 εκατ. ευρώ – Τελειώνουμε με το πελατειακό κράτος.
Αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη για το γεγονός ότι οι προσπάθειες εξυγίανσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την απόφαση για δομική αλλαγή στη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων και απέρριψε τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης περί συγκάλυψης.
«Αναλαμβάνω ακέραια την ευθύνη για το ότι δεν πετύχαμε την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ στον βαθμό που θέλαμε στα 6 χρόνια που κυβερνούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ υπογράμμισε ότι η δική του κυβέρνηση επέλεξε να το λύσει θεσμικά και ριζικά υπογραμμίζοντας την κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ στη σημερινή του μορφή και την πλήρη ενσωμάτωσή του στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προκειμένου οι επιδοτήσεις να καταβάλλονται με αξιοπιστία και διαφάνεια, βάσει διασταυρούμενων δεδομένων.
«Η ΑΑΔΕ έχει εμπειρία σε διασταυρώσεις. Αυτή είναι η δουλειά που πρέπει να γίνεται. Για να πηγαίνουν τα χρήματα εκεί που πραγματικά τα δικαιούνται», σημείωσε και παράλληλα, απέρριψε τους ισχυρισμούς περί πολιτικού ελέγχου ή εκλογικής στόχευσης μέσω των επιδοτήσεων, σημειώνοντας ότι η Δικαιοσύνη είχε ήδη κινητοποιηθεί πριν ακόμη εμπλακεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Υποθέσεις διαφθοράς εκδικάζονται ήδη, σύμφωνα με τον ίδιο.
Δέσμευση για επιστροφή των κλεμμένων
Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευσή του για επιστροφή των παρανόμως καταβληθέντων ποσών, αναφέροντας πως ήδη έχουν ανακτηθεί περισσότερα από 20 εκατομμύρια ευρώ, ξεκινώντας από τις μεγαλύτερες υποθέσεις, ενώ ο έλεγχος προχωρά και στα επόμενα 5.000 ΑΦΜ.
«Είπα ότι θα πάρουμε πίσω τα κλεμμένα και το κάνουμε. Αυτή η υπόθεση έχει και έναν παιδευτικό χαρακτήρα», τόνισε.
Το τέλος του πελατειακού κράτους
Ο κ. Μητσοτάκης τοποθέτησε το ζήτημα στον πυρήνα της μάχης κατά του πελατειακού κράτους, επαναλαμβάνοντας πως από την είσοδό του στην πολιτική υπήρξε πολέμιος των πελατειακών πρακτικών. Στάθηκε ιδιαίτερα στη χρήση της τεχνολογίας ως αντίδοτο στην αδιαφάνεια και τις εξαρτήσεις, όπως με τα ψηφιακά εργαλεία του gov.gr και την αυτοματοποίηση των συντάξεων.
«Πρέπει να γίνουμε από κοινωνία πολιτικών πελατών, κοινωνία πολιτών. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί, αλλά είμαι αποφασισμένος να δώσω αυτόν τον αγώνα», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι είναι έτοιμος να συγκρουστεί ακόμα και με στερεότυπα εντός του κόμματός του, αν αυτό απαιτηθεί.
Γιατί εξεταστική και όχι προανακριτική
Ο κ. Μητσοτάκης διευκρίνισε πως, κατά την άποψη της κυβέρνησης, δεν προέκυψαν ποινικές ευθύνες που να δικαιολογούν προανακριτική επιτροπή, γι’ αυτό και επελέγη η εξεταστική.
«Δεν συνέτρεχαν λόγοι για σύσταση προανακριτικής. Η εξεταστική μπορεί να αποκαλύψει ποιοι ωφελήθηκαν, γιατί διαιωνίστηκε η τεχνική λύση του 2014, και γιατί ο ΟΠΕΚΕΠΕ έμεινε δέσμιος ξένων πληροφοριακών συστημάτων».
Παραδέχθηκε πως έχει εκφράσει στο παρελθόν επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα των εξεταστικών, αλλά «είναι στο χέρι μας να αποδείξουμε πως μπορεί να γίνει σωστή δουλειά», όπως είπε.
Για τις επιστολικές ψήφους στη Βουλή
Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν η χρήση επιστολικών ψήφων στη σχετική ψηφοφορία κρύβει φόβο διαρροών, ο Πρωθυπουργός το αρνήθηκε κατηγορηματικά, υπογραμμίζοντας ότι η επιστολική ψήφος είναι συνήθης πρακτική και εργαλείο διευκόλυνσης.
«Αν θέλουμε να την καταργήσουμε, ας το αλλάξουμε στον κανονισμό της Βουλής. Δεν υπάρχει ζήτημα».
Για το επιτελικό κράτος
Απαντώντας για το εάν η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί αποτυχία του επιτελικού κράτους, τόνισε πως το μοντέλο διακυβέρνησης παραμένει το μόνο αποτελεσματικό. «Το επιτελικό κράτος δεν είναι υποκατάσταση υπουργών από το Μαξίμου, αλλά μηχανισμός λογοδοσίας και συντονισμού. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να διοικηθεί μια χώρα με σοβαρότητα».
Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι το μοντέλο αυτό θα συνεχίσει να βελτιώνεται, ενώ υποστήριξε ότι εναλλακτικές που παραπέμπουν σε “βιλαέτια υπουργών” δεν αποτελούν σοβαρή πρόταση διακυβέρνησης.
«Αναλαμβάνω πρώτος την ευθύνη για ό,τι δεν πήγε καλά. Το επιτελικό κράτος είναι ο μόνος τρόπος να λειτουργεί αποτελεσματικά η δημόσια διοίκηση. Θα το υπερασπιστώ και θα το βελτιώσω».
ΠΗΓΗ: ertnews.gr