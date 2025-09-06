Το πακέτο Μητσοτάκη από την 89η ΔΕΘ: Όλες οι παροχές και οι μεταρρυθμίσεις

Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως πυρήνας της πολιτικής είναι πως θα βελτιώνεται το εισόδημα των πολιτών, πως θα είναι η χώρα ασφαλής, πως θα δώσουμε ελπίδα στους νέους.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας για 10η φορά από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, παρουσίασε από την 89η ΔΕΘ ένα πακέτο μέτρων συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ, με στόχο τη στήριξη νοικοκυριών, συνταξιούχων και επιχειρήσεων.

Η ομιλία του κινήθηκε σε δύο βασικούς άξονες:

Οικονομικά μέτρα για το 2026: Οι περισσότερες παροχές τίθενται σε ισχύ από τον Νοέμβριο του 2025, με στόχο την ενίσχυση του εισοδήματος και την ανακούφιση των πολιτών.

Μεταρρυθμίσεις με ορίζοντα το 2030: Ο πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη για βαθιές τομές που υπερβαίνουν τους εκλογικούς κύκλους και απαιτούν ευρύτερες συναινέσεις.

Ειδικότερα, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οι εξαγγελίες δεν περιορίζονται μόνο στη ΔΕΘ και στο 2026, αλλά αποτελούν μέρος ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου που θα καθορίσει τη δημοσιονομική πορεία και τον μεταρρυθμιστικό χάρτη της χώρας ως το 2030.

Μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά 2 μονάδες για όλους – επιπλέον σημαντική μείωση για κάθε παιδί

Για εισόδημα 10.000-20.000 ευρώ:

– από 22% στο 18% με ένα παιδί, στο 16% με δύο παιδιά, στο 9% για τρίτεκνους, μηδέν για πολύτεκνους.

– ετήσιο όφελος στα 20.000 ευρώ: με 2 παιδιά 600 ευρώ, με 3 παιδιά 1.300 ευρώ, με 4 παιδιά 1.680 ευρώ.

Για εισόδημα 30.000 ευρώ:

– ετήσιο όφελος: χωρίς παιδιά 400 ευρώ, με 1 παιδί 800 ευρώ, με 2 παιδιά 1.200 ευρώ, με 3 παιδιά 2.100 ευρώ, με 4 παιδιά 4.100 ευρώ.

Για εισόδημα 40.000 – 60.000 ευρώ:

Καθιερώνεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% από 44% σήμερα.

Μηδέν φόρος εισοδήματος για νέους μέχρι 25 ετών

Μηδενικό φόρο, ανακοίνωσε ο Κ.Μητσοτάκης, για τους νέους έως 25 ετών και εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

Ειδικότερα όπως είπε ο Κ. Μητσοτάκης:

Γενναία τομή υπέρ των νέων: Μηδενικός φόρος για εργαζόμενους ως 25 ετών και μέχρι 20.000 ευρώ – και μείωση στο 9% από 22% μέχρι τα 30 τους

Η πρωτοβουλία για τους νέους:

-Μέχρι 25 ετών, με 15.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.283 ευρώ

-Μέχρι 25 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ

-Από 26-30 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.300 ευρώ

Αλλάζει και ο ενδιάμεσος συντελεστής

Ενδιάμεσος συντελεστής 39% αντί 44 % για εισοδήματα 40.000-60.000.

Επιστροφή ενοικίου

Επιστροφή ενός ενοικίου στους ενοικιαστές από τον Νοέμβριο.

Για τα ακίνητα

Χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή 25% για εισόδημα από ενοίκια από 12.000 – 24.000 ευρώ.

Μάλιστα άφησε ανοιχτό παράθυρο «όταν δηλωθούν τα αληθινά ενοίκια, είμαι ανοικτός σε περαιτέρω μειώσεις στη φορολογία ακινήτων».

Όπως είπε ακόμα θα χτιστούν 2.000 διαμερίσματα σε εκτάσεις πρώην στρατοπέδων – το 25% σε στελέχη των Ε.Δ. και το 75% σε πολίτες χωρίς πρώτη κατοικία.

Μείωση ΕΝΦΙΑ για χωριά έως 1.500 κατοίκων

Μειώνεται στο μισό ο ΕΝΦΙΑ από το 2026, στα χωριά μέχρι 1.500 κατοίκους και καταργείται εντελώς το 2027.

Μείωση ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά

Επίσης, μειώνεται 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων

Κατάργηση προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις

Το 2026 η προσωπική διαφορά για τους συνταξιούχους θα πέσει στο μισό και το 2027 καταργείται. «Πρόσθετο όφελος σε 671.000 συνταξιούχους -πέραν της ελάφρυνσης από τους νέους συντελεστές» πρόσθεσε ο Κ. Μητσοτάκης.

Μείωση τεκμηρίων διαβίωσης

Για τα τεκμήρια διαβίωσης, ο Κ. Μητσοτάκης, τόνισε ότι μειώνονται κατά 30%. «Μειώνονται τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα για 500.000 φορολογούμενους και διευρύνονται τα ευνοϊκά κριτήρια ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς έως και 1.500 κατοίκους» συμπλήρωσε ο Κ. Μητσοτάκης.

Από τον Οκτώβριο οι αυξήσεις στους ένστολους

«Είναι κινήσεις που αποδεικνύουν ότι κάθε μέτρο εφαρμόζεται χωρίς να αμφισβητείται το δημοσιονομικό πλαίσιο».

Ένστολοι και διπλωματικό σώμα

Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε νέο αναβαθμισμένο Μισθολόγιο Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων, Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού, Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και στελεχών του Διπλωματικού Σώματος. Ο συνολικός αριθμός των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας είναι 151.422. Ανακοινώθηκε ότι διπλασιάζεται η έκπτωση στις επενδύσεις στην άμυνα και στην κατασκευή οχημάτων (ενίσχυση μέχρι 150 εκατ. ευρώ).

Προχωρώντας σε απολογισμό για την εικόνα της χώρας Μητσοτάκης κινήθηκε σε δύο κατευθύνσεις: η πρώτη αφορούσε τα οικονομικά μέτρα για το 2026 και η δεύτερη τις μεταρρυθμίσεις με ορίζοντα το 2030. Το σχέδιο που εξαγγέλθηκε έχει, κατά τον ίδιο, χρώμα δημογραφικό, νεανικό, αναπτυξιακό.

«Είναι σύνθετο το αφήγημα. Δεν είναι ένας κατάλογος παρεμβάσεις. Είναι πρόγραμμα με ξεκάθαρες πολιτικές προτεραιότητες» υποστήριξε.

