Σχολεία 2025: Πότε ανοίγουν – Η ώρα του αγιασμού για τη νέα σχολική χρονιά

Σχολεία: Το πρώτο κουδούνι για τη νέα χρονιά θα χτυπήσει στα σχολεία την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, με τον καθιερωμένο αγιασμό, ενώ τα μαθήματα θα ξεκινήσουν από την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου.

Οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στις σχολικές μονάδες τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου, αναλαμβάνοντας τα διδακτικά τους καθήκοντα, ενώ παράλληλα ξεκινούν και οι προετοιμασίες για την υποδοχή των μαθητών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας: Το διδακτικό έτος ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου 2025 και ολοκληρώνεται στις 21 Ιουνίου 2026.

Η διδασκαλία των μαθημάτων διαρκεί από 11 Σεπτεμβρίου 2025 έως 15 Ιουνίου 2026 για τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά, ενώ για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια θα ανακοινωθεί σε δεύτερο χρόνο το αντίστοιχο προσαρμοσμένο πρόγραμμα για τη λήξη των μαθημάτων και την έναρξη των προαγωγικών, απολυτήριων και πανελληνίων εξετάσεων

Τι ώρα θα γίνει ο αγιασμός

Πρώτα θα τελεστεί ο αγιασμός στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά με την τελετή να ξεκινά γύρω στις 8:15 και να ολοκληρώνεται στις 9 ενώ σειρά παίρνουν τα Γυμνάσια. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με τα Λύκεια που ο αγιασμός θα πραγματοποιηθεί στις 10:30.