Η Λάουρα Κοβέσι στο in για το σκάνδαλο των υποκλοπών και τις φορολογικές παραβάσεις

Ο δημοσιογράφος του in Δημήτρης Τερζής έκανε ερώτηση σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, Λάουρα Κοβέσι. Για το θέμα της φοροδιαφυγής υπάρχουν εκατοντάδες έρευνες που είναι σε εξέλιξη, τόνισε η Ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε σήμερα . Ο δημοσιογράφος του in Δημήτρης Τερζής έκανε ερώτηση σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών και τα fake τιμολόγια της εταιρείας krikel του επιχειρηματία Γιάννη Λαβρανού που χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά εξοπλισμού του predator και για τα οποία ήταν ενήμερες οι ελληνικές φορολογικές αρχές κομμάτι των οποίων για χρόνια συγκάλυψε την υπόθεση. Η ερώτηση του Δημήτρη Τερζή «Η δημοσιογραφική έρευνα για την υπόθεση των υποκλοπών απεκάλυψε και μεγάλη φοροδιαφυγή εκ μέρους των εμπλεκόμενων εταιρειών, κυρίως μέσω εικονικών τιμολογίων και μέσω της δήλωσης πλαστών συναλλαγών για αγορές που ποτέ δεν υλοποιήθηκαν. Δεδομένου ότι μιλάμε για διασυνοριακή φοροδιαφυγή με συμμετοχή εταιρειών από Ελλάδα, Κύπρο, Ιρλανδία, Τσεχία και δεδομένου ότι οι συναλλαγές αυτές είναι ύψους πολλών εκατομμυρίων, αναρωτιέμαι αν έχετε εξετάσει την υπόθεση αυτή και αν ναι, σε ποια φάση βρίσκεται η ερευνά σας. Η κ. Κοβέσι απάντησε στον δημοσιογράφο του in ότι θα κάνει ένα γενικότερο σχόλιο συνολικά για περιπτώσεις φοροδιαφυγής καθώς όπως είπε «έχουμε εκατοντάδες έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη». «Έχουμε εκατοντάδες έρευνες για απάτες ΦΠΑ και τελωνειακές απάτες. δεν ξέρω σε ποια ακριβώς αναφέρεστε» τόνισε η κ. Κοβέσι με τον Δημήτρη Τερζή να σημειώνει ότι αφορά το σκάνδαλο της της Intellexa. H κ. Κοβέσι συνέχισε σημειώνοντας ότι θα κάνω ένα γενικό σχόλιο γιατί δε θέλω να μιλήσω για συγκεκριμένες έρευνες. «Όταν μιλάμε για τελωνειακή απάτη, κατά κανόνα αυτή συνδέεται με την εισαγωγή αγαθών. οι τυπολογίες συνδέονται με την περιγραφή των αγαθών, την αξία τους ή την προέλευσή του». Γενικά – πρόσθεσε – «έχουμε ή εσφαλμένη δήλωση, ή ξεχνούν να δηλώσουν ότι εισήγαγαν 100 κοντέινερς ή ότι βρίσκονται υπό αξιολόγηση και σε αυτή την διαδικασία συνήθως χρησιμοποιούν πλαστά έγγραφα και εκμεταλλεύονται τα σημεία αδυναμίας, τα κενά στη νομοθεσία». Τόνισε ακόμη «δε ξέρω αν γνωρίζετε τη διαδικασία 42. Αυτή επιτρέπει στον εισαγωγέα, όταν κάποιος εισάγει ηλεκτρικά ποδήλατα να μπορεί να μην πληρώσει τον δασμό εδώ. Αν δεν τα δηλώσεις φανταστείτε το κέρδος που έχουν οι εταιρείες. Έχουμε ψεύτικα τιμολόγια και εταιρείες και συνήθως υπάρχει και εμπλοκή και άλλων κρατών μελών» τόνισε για να προσθέσει: «Αυτή η υπόθεση ξεκίνησε γιατί είχαμε πάνω από 5.000 τελωνειακές δηλώσεις. Αφορούσαν σε υφάσματα και ηλεκτρικά ποδήλατα. Η υπόθεση Καλυψώ είναι το πρώτο στάδιο, είμαστε στο πρώτο κομμάτι ενός μαραθωνίου. Υπάρχουν εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε 14 χώρες». Η κ. Κοβέσι πάντως είπε ότι αν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη έρευνα μπορείτε να μου πείτε και να απαντήσω μετά τη συνέντευξη Τύπου.