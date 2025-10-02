ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές στους αγρότες – Θετική η αποτίμηση στις συναντήσεις της Κοβέσι

Τι δείχνουν οι πρώτες ενδείξεις για το πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς.
Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών που καθυστέρησαν παρουσίασε το κυβερνητικό επιτελείο ενώ μέσα στον Νοέμβριο θα καταβληθεί η προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης στους αγρότες μετά την παράταση που δόθηκε έως τις 20 Οκτωβρίου προκειμένου να συμπληρώσoυν στις δηλώσεις τους τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου.
Στη διάθεση της Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, βρίσκεται ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, αποστέλλοντας σχετική επιστολή προς τον πρόεδρο της Επιτροπής. Μεσα στο Νοέμβριο θα καταβληθεί η προκαταβολή της ενιαίας ενισχυσης στους αγροτες μετά την παράταση που δόθηκε έως τις 20 Οκτωβρίου προκειμένου να συμπληρώσoυν στις δηλώσεις τους τον Αριθμό ταυτοτητας Ακινητου.
ΚΑΕΚ αντί ΑΤΑΚ για αγροτεμάχια κάτω από 20 στρέμματα
Λύση δόθηκε και στο θέμα του ΑΤΑΚ για αγροτεμάχια κάτω από 20 στρέμματα. Προβλέπεται η δυνατότητα δήλωσης του Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου.
Όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα των πληρωμών που καθυστέρησαν λόγω των διασταυρωτικών ελέγχων της task force η αρχή θα γίνει με τις αποζημιώσεις για τα χωράφια που έμειναν ακαλλιέργητα από τα φερτά υλικά λόγω της θεομηνίας Ντάνιελ. Θα δοθεί η ενίσχυση για τις ζωοτροφές στους κτηνοτρόφους λόγω ευλογιάς και θα πληρωθούν και οι ενισχύσεις για τη βιολογική γεωργία την κτηνοτροφία και τη μελισσοκομία του 2024.
Θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες πληρωμές που εκκρεμούν πάντα μετά από στοχευμένους διασταυρωτικούς ελέγχους
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταλογίζουν στην κυβέρνηση μεταστροφή υπό το βάρος αποκαλύψεων. «Δεν πρόκειται να εξαιρεθεί κανείς από την κλήτευση ενώπιον της Επιτροπής», υπογραμμίζει η κυβέρνηση.
Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στη χώρα μας η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, είχε συνάντηση και με την ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης.
Η συνάντηση με τον Γιώργο Φλωρίδη ήταν σύντομη και σε καλό κλίμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κ. Κοβέσι ζήτησε ενίσχυση του ελληνικού παραρτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και έδειξε ενδιαφέρον για την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος. Ο κ. Φλωρίδης απάντησε ότι ο πρωθυπουργός έχει προαναγγείλει αναθεώρηση του άρθρου. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επισκέφθηκε ακόμη τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Σήμερα, στις 10 το πρωί, η κυρία Κοβέσι θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Τελωνείο Πειραιά.
Οι συναντήσεις της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Με θετικό πρόσημο, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές διεξήχθησαν οι συναντήσεις της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με τους Υπουργούς Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη.
Το άριστο επίπεδο συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με τις ελληνικές αρχές επιβεβαιώθηκε κατά τις συναντήσεις που είχε η Λάουρα Κοβέσι με τις ηγεσίες των υπουργείων Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη.
Η επίσκεψη της κας Κοβέσι είναι εθιμοτυπική μεν, αλλά ουσιαστική, όπως εκτιμούν κυβερνητικές πηγές, καθώς όπως και σε κάθε χώρα, ήρθε και στην Ελλάδα.
Επισημαίνεται δε, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά 2.600 υποθέσεις σε όλη την Ευρώπη με την πλειοψηφία των χωρών να καταγράφουν πολύ περισσότερες καταγγελίες από την Ελλάδα.
Στη συνάντησή της με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πρόοδο της συνεργασίας και έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος σχετικά με την ποινική ευθύνη των Υπουργών, για το οποίο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη ανακοινώσει πρόταση αναθεώρησής του.
Στο ίδιο μήκος κύματος και η εκτίμηση από τον Έλληνα Ευρωπαίο Εισαγγελέα Νικόλαο Πασχάλη ο οποίος εξέφρασε την μεγάλη ικανοποίησή του από τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με τις ελληνικές αρχές.
Συνάντηση με την Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι, είχαν ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υφυπουργός Γιώργος Κώτσηρας και ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής όπου επιβεβαιώθηκε η άριστη συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ εκφράστηκε η βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της κοινής δράσης, προς όφελος της διαφάνειας και της προστασίας του ελληνικού και ευρωπαϊκού προϋπολογισμού
Ο Υπουργός Οικονομικών και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ παρουσίασαν στην Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα το ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης των ελληνικών τελωνείων, το οποίο υλοποιείται υπό την ονομασία Customs NextGEN.
Με την κα Κοβέσι συναντήθηκε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όπου επιβεβαιώθηκε η στενή συνεργασία των Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας καθώς και η εμβάθυνση σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
Η ενίσχυση της ήδη στενής συνεργασίας των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην αντιμετώπιση του εγκλήματος καθώς και άλλα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, συζητήθηκαν στη συνάντηση που είχε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με την κα Λάουρα Κοβέσι.
Πηγή: ertnews.gr / ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ