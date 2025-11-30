Λασίθι:Χριστουγεννιάτικη συναυλία στη Λίμνη Αγίου Νικολάου με αφορμή το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου

«ΕΚΕΙΝΟΣ – ΕΚΕΙΝΗ & ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ»

Χριστουγεννιάτικη συναυλία στη Λίμνη Αγίου Νικολάου με αφορμή το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου

Στις 6 Δεκεμβρίου 2025 ημέρα εορτασμού του πολιούχου και προστάτη της πόλης Αγίου Νικολάου, ο Δήμος θα πραγματοποιήσει μια ανοιχτή Χριστουγεννιάτικη γιορτή στη Λίμνη για την Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου.

Στο εορταστικό πρόγραμμα ξεχωρίζει η συναυλία με τους Παναγιώτη Πετράκη και Τζίνα Φωτεινοπούλου με τίτλο «Εκείνος Εκείνη & τα Χριστούγεννα».

Στην εκδήλωση συμμετέχουν επίσης η Δημοτική Φιλαρμονική Αγίου Νικολάου, η Δημοτική χορωδία, Σχολές χορού (Alegria, Dance Project, Little feat) και ανιματέρ, δημιουργώντας μια ζεστή και φωτεινή χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.

«ΕΚΕΙΝΟΣ – ΕΚΕΙΝΗ & ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ» σε swing & jazz ρυθμούς

Ο χαρισματικός ερμηνευτής Παναγιώτης Πετράκης και η λαμπερή καλλιτέχνιδα Τζίνα Φωτεινοπούλου παρουσιάζουν μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη συναυλία γεμάτη swing, jazz και αγαπημένες γιορτινές μελωδίες.

Με την ενέργεια και τη σκηνική τους χημεία, παρασύρουν το κοινό σε μια βραδιά γεμάτη ζωντάνια, λάμψη και γιορτινή διάθεση.

Τη μουσική διεύθυνση υπογράφει ο εξαιρετικός συνθέτης και πιανίστας Ανδρέας Μπουτσικάκης, συνοδευόμενος από μια πενταμελή ορχήστρα που χαρίζει ρυθμό και ατμόσφαιρα.

Το πρόγραμμα της παράστασης περιλαμβάνει κλασικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια όπως Jingle Bells, Silent Night, Last Christmas, διεθνείς swing–jazz – latin επιτυχίες όπως Besame Mucho, AWhen I Fall in Love, What a Wonderful World, Brazil, Mambo Brasileiro, αλλά και αγαπημένα ελληνικά swing τραγούδια όπως Πες μου μια λέξη, Έχω απόψε ραντεβού, Θα σε πάρω να φύγουμε, Σου σφυρίζω, Να το πάρεις το κορίτσι, Μ’ αρέσεις και πολλά ακόμη.

Ιδιαίτερη θέση έχουν επίσης οι εντυπωσιακές ορχηστρικές μίξεις όπως Μισιρλού / Caravan, προσφέροντας στο κοινό ένα πολυσυλλεκτικό μουσικό ταξίδι με ρυθμό, λάμψη και γιορτινή ατμόσφαιρα.

Η μουσική παράσταση «Εκείνος – Εκείνη & τα Χριστούγεννα» υπόσχεται να γεμίσει τον χώρο με χαρά, φως και χριστουγεννιάτικη ενέργεια. Ένα μουσικό πάρτι για μικρούς και μεγάλους, που ενώνει κλασικές μελωδίες, αγαπημένα τραγούδια και τη δυνατή σκηνική παρουσία δύο καταξιωμένων καλλιτεχνών.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ

ΤΖΙΝΑ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Τραγουδίστρια–ηθοποιός, σπούδασε κλασικό τραγούδι στο Ωδείο Αθηνών (υψίφωνος lyrico-spinto, δίπλωμα μονωδίας με άριστα παμψηφεί, τάξη Κικής Μορφονιού) και παραστατικές τέχνες (μουσική– υποκριτική–χορό, ΒΑ Honors in Performing Arts με ειδίκευση σε μιούζικαλ και τζαζ) σε πανεπιστήμια του Λονδίνου.

Είναι επίσης πτυχιούχος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει συνεργαστεί ως σολίστ με συμφωνικές ορχήστρες και σύνολα σε Ελλάδα και εξωτερικό (Μικρό Θέατρο Επιδαύρου, Ηρώδειο, Ρωμαϊκή Αγορά Δελφών, Kennedy Center Washington) και έχει πρωταγωνιστήσει σε παραγωγές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής,

του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και του Φεστιβάλ Αθηνών. Το 2017 πρωταγωνίστησε ως Μουζέττα στην «Μποέμ» στο Περμ υπό τη διεύθυνση του Θεόδωρου Κουρεντζή, ενώ το 2018 και 2019 συμμετείχε στις παραγωγές «Ζ», «Η πριγκίπισσα και το μπιζέλι» και «Έντα Γκάμπλερ».

Έχει συνεργαστεί με την ορχήστρα Johann Strauss Ensemble στο Μέγαρο Μουσικής. Υπήρξε ερμηνεύτρια του ύμνου των Special Olympics (2004), συμμετείχε στην τελετή αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων (2013) και στην ιστορική συναυλία «Όλη η Ελλάδα για τον Μίκη» υπό τον Μίκη Θεοδωράκη (2017).

Την περίοδο 2020–2022 δημιούργησε μουσικοθεατρικές διασκευές των όπερων «Τουραντότ» και «Μανόν Λεσκώ», βραβευμένες ως «Καλύτερο Παιδικό Βιβλίο 2023» από το Διεθνές Μουσικό Σωματείο Gina Bachauer. Είναι ιδρύτρια του «Στεκιού μελέτης–μόρφωσης–πολιτισμού» και του ωδείου «Ευμέλεια».

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ

Ηθοποιός και τραγουδιστής από την Αθήνα, με σπουδές στη σχολή Βεάκη και παράλληλη εκπαίδευση στο κλασικό τραγούδι δίπλα στον Κώστα Πασχάλη.

Συνέχισε στο μιούζικαλ στη Νέα Υόρκη ως υπότροφος Fulbright. Έχει συνεργαστεί με σημαντικούς σκηνοθέτες (Κοραής Δαμάτης, Θωμάς Μοσχόπουλος, Γιάννης Κακλέας, Γιώργος Κιμούλης κ.ά.) και έχει συμμετάσχει σε μεγάλες παραγωγές όπως “Saturday Night Fever”,

“Funny Girl”, “Δαίμονες”, “Priscilla, Queen of the Desert”, “Hairspray”, “Γειά, the musical” και «Οι Απάχηδες των Αθηνών» της ΕΛΣ. Έχει συνεργαστεί σε μουσικές παραστάσεις με κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες (Άννα Βίσση, Στέφανος Κορκολής, Μαρινέλλα, Μίμης Πλέσσας, Νίνα Λοτσάρη, Τάκης Ζαχαράτος κ.ά.).

Από το 2010 συμπράττει σταθερά με τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης σε συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει συμμετάσχει σε τηλεοπτικές παραγωγές.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ

Γεννήθηκε στη Βέροια Ημαθίας, αλλά είναι Κρητικής καταγωγής. Σπούδασε πιάνο και θεωρητικά σε διάφορα ωδεία. Μετά τις αρχικές του σπουδές παρακολούθησε τον κύκλο σπουδών “Μουσική στην εικόνα” και σεμινάρια ενορχήστρωσης στη Βασιλική Ακαδημία του Λονδίνου, ενώ αργότερα έλαβε μαθήματα διεύθυνσης ορχήστρας και ανάλυσης μουσικού κειμένου από τον αείμνηστο αρχιμουσικό Ανδρέα Παρίδη. Από το 1992 εργάζεται ως πιανίστας σε μουσικές και μουσικό-θεατρικές παραγωγές.

Έχει συνοδεύσει πολλούς Έλληνες τραγουδιστές και τραγουδίστριες της έντεχνης, λαϊκής και λυρικής σκηνής. Το 1993 συνεργάστηκε δισκογραφικά με τον Έλληνα βαρύτονο Τζων Μοδινό συνθέτοντας για εκείνον τραγούδια με γενικό τίτλο οι “Ρίζες μας”.

Έχει συνεργαστεί ως πιανίστας και ενορχηστρωτής με πολλούς Έλληνες συνθέτες της λόγιας και της έντεχνης μουσικής όπως ο Γιώργος Χατζηνάσιος, Γιάννης Σπανός, Μίμης Πλέσσας, Βασίλης Σαλέας, ενώ επί σειρά ετών ήταν διευθυντής ορχήστρας σε ψυχαγωγικές και καλλιτεχνικές εκπομπές της ΕΡΤ (Όπως μας αρέσει, Έχει γούστο, Σε χρόνο T.V κ.α )

Το 1995 γίνεται ο μουσικός επιμελητής και πιανίστας του Αντώνη Καλογιάννη, ενώ παράλληλα διευθύνει μεγάλα έργα του Μίκη Θεοδωράκη στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Το 2007 διευθύνει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την ιστορικής σημασίας συναυλία με γενικό τίτλο “Ήθος & Φως” έχοντας επί σκηνής τον Αντώνη Καλογιάννη, τον Ζωρζ Μουστακί,

τη Μαρία Φαραντούρη και την Πένυ Ξενάκη. Αμέσως μετά, κατόπιν επιθυμίας του συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, ηχογραφεί το CD Piano Revolution με διασκευές για σόλο πιάνο. Το συγκεκριμένο CD παρουσιάστηκε με τεράστια επιτυχία παγκοσμίως (Καναδά, Γαλλία, Αυστρία, Τουρκία, Κύπρο, Λευκορωσία.)

Ως πιανίστας, έχει εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο παγκόσμιο φεστιβάλ “Piyano Festival in Antalya” ανάμεσα σε παγκόσμια ονόματα, με καλλιτεχνικό διευθυντή τον διακεκριμένο πιανίστα και συνθέτη Fazil Say, ενώ τον Μάιο του 2012 παρουσίασε τη συναυλία «Ο παγκόσμιος Μίκης Θεοδωράκης σε πέντε γλώσσες» στο Μέγαρο Μουσικής της Σμύρνης κερδίζοντας διθυραμβικές

κριτικές. Έχει διευθύνει τις συμφωνικές ορχήστρες της Λιλ στην Γαλλία , της Σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ, και του ΡΙΚ της Κύπρου. Το 2018 δημιούργησε τη “Μινιατούρα ορχήστρα”, (συμφωνικό σύνολο δωματίου νέων μουσικών) η οποία έκανε το ντεμπούτο της με το Stabat Mater του Pergolesi.

Τον Οκτώβριο του 2023 ενορχήστρωσε και διηύθυνε τη μεγάλη παραγωγή- αφιέρωμα στη «Δαλιδά» που πραγματοποιήθηκε στο θέατρο Παλλάς σε σκηνοθεσία Γιώργου Βάλαρη και με ερμηνεύτρια την Όλγα Βενέτη. Η παραγωγή στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία και επαναλήφθηκε για μια ακόμη φορά στο θερινό θέατρο Άλσος.

Τον Φεβρουάριο του 2025 επιμελήθηκε και ενορχήστρωσε τη μουσική παράσταση «Μίμης Πλέσσας goes jazz» που παρουσιάστηκε στη μουσική σκηνή «Άλσος» με ερμηνευτές τη Μαντώ και τον Παναγιώτη Πετράκη.

Τον Απρίλιο του 2025, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, παρουσίασε ρεσιτάλ πιάνου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με θέματα από το piano Revolution καθώς και διασκευές σε κύκλους τραγουδιών του συνθέτη, «παντρεύοντας» τους κλασικούς και μοντέρνους δρόμους της παγκόσμιας μουσικής.

Στα προσεχή σχέδια συμπεριλαμβάνεται η κυκλοφορία ενός νέου άλμπουμ με διασκευές σε ελληνικούς χορούς και τραγούδια της νησιωτικής Ελλάδας για σόλο πιάνο σε μια συλλεκτική έκδοση.