Στ. Αρναουτάκης «Μέσα από τη συνεργασία με τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα αισιοδοξούμε ότι τα νέα παιδιά θα παραμένουν στον τόπο μας»

Με τη συμμετοχή 17 ομάδων και το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον

ο Μαραθώνιος Καινοτομίας Hackathon 2025 «Αρτέμης Σαϊτάκης»

Με μεγάλη επιτυχία, δυναμισμό και διπλάσιες συμμετοχές σε σχέση με την προηγούμενη διοργάνωση, πραγματοποιήθηκε ο Μαραθώνιος Καινοτομίας Hackathon 2025 «Αρτέμης Σαϊτάκης», στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης, στο πλαίσιο των InnoDays 2025.

Ο φετινός διαγωνισμός, που εστίασε σε καινοτόμες ιδέες για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προώθηση του κρητικού γαστρονομικού πολιτισμού, προσέλκυσε 17 ομάδες από ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα του νησιού, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του οικοσυστήματος καινοτομίας της Κρήτης.

Την έναρξη των εργασιών χαιρέτισε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη μνεία στη νέα γενιά, αλλά και στη μνήμη δύο ανθρώπων που σφράγισαν την πορεία της καινοτομίας στο νησί: του Αρτέμη Σαϊτάκη και του Ευάγγελου Γρηγορούδη.

«Να πω το ευχαριστώ εκ μέρους της Περιφέρειας για τη συμμετοχή σας. Οι 17 ομάδες μας δίνουν την αισιοδοξία ότι αυτή είναι η Κρήτη και μπορούμε να προχωρήσουμε μαζί με όλους εσάς, τη νέα γενιά, και τους μέντορές μας», ανέφερε ο Περιφερειάρχης.

Συγκινητική ήταν η αναφορά του στον Αρτέμη Σαϊτάκη, στη μνήμη του οποίου ήταν αφιερωμένη η ημέρα: «Ένας άνθρωπος που έδωσε την ψυχή του για να προχωρήσουμε στην καινοτομία και στην εκπαίδευση», ενώ δεν παρέλειψε να τιμήσει και τη μνήμη του Βαγγέλη Γρηγορούδη. Παράλληλα ζήτησε και τηρήθηκε ενός λεπτού σιγής στη μνήμη τους.

Ο Σταύρος Αρναουτάκης τόνισε τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας των φορέων για την ανάσχεση του brain drain: «Όταν είναι εδώ όλα τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα του νησιού, είμαστε όλοι πιο δυνατοί. Αισιοδοξούμε ότι μπορούμε να κάνουμε τα βήματα ώστε τα νέα παιδιά να παραμένουν εδώ και να μη φεύγουν στο εξωτερικό. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη νέα γενιά, ώστε να μπορούμε να αισιοδοξούμε και να πάμε μπροστά».

Η Γενική Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης, Χρυσή Δασκαλάκη, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την ανταπόκριση των νέων στο πρόγραμμα «Φυτώριο Ιδεών Ευάγγελος Γρηγορούδης».

«Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί την προηγούμενη φορά είχαμε εννέα ομάδες και τώρα έχουμε 17. Διπλασιάσαμε τις συμμετοχές, γεγονός που δείχνει ότι η δράση αυτή αρέσει στους νέους. Για εμάς είστε όλοι ήδη νικητές», υπογράμμισε.

Από την πλευρά του, ο Πρύτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), Νίκος Κατσαράκης, δήλωσε υπερήφανος για τη συμμετοχή των ομάδων, χαρακτηρίζοντας το γεγονός σημαντική επιτυχία.

«Πριν από αρκετά χρόνια θα ήταν αδύνατον να ζήσουμε αντίστοιχα γεγονότα. Προχωράμε και προοδεύουμε. Η συμμετοχή σας δείχνει ότι αντιλαμβάνεστε το νέο περιβάλλον στο οποίο κινούνται τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα της χώρας, ειδικά στην Περιφέρεια Κρήτης που καινοτομεί», σημείωσε ο Πρύτανης, προτρέποντας τους νέους να αρπάξουν τις ευκαιρίες που τους δίνονται.

Τέλος, ο Ειδικός Σύμβουλος Καινοτομίας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδεράκης, απέδωσε την αύξηση των συμμετοχών στη συστηματική δουλειά που έχει γίνει τα τελευταία δύο χρόνια και στην άριστη συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας και της ακαδημαϊκής κοινότητας. «Αυτή η συστηματική δουλειά έφερε το 9 να γίνει 17. Εύχομαι την επόμενη φορά το 17 να γίνει 37 και να μη χωράμε στην αίθουσα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο Hackathon συμμετείχαν ομάδες 2 έως 5 ατόμων, διεκδικώντας χρηματικά βραβεία (1η θέση: 2.500€, 2η θέση: 1.000€, 3η θέση: 500€), με στόχο την ανάπτυξη λύσεων που συνδέουν την τεχνολογία με τον πρωτογενή τομέα και την προώθηση του γαστρονομικού πολιτισμού της Κρήτης.