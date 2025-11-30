Λασίθι:Σύλληψη τριών ατόμων για ναρκωτικά , επίσης συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου

Συνελήφθησαν -3- άτομα κατηγορούμενα για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών στο Λασίθι

Επίσης συνελήφθησαν -2- αλλοδαποί για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου

Συνελήφθησαν χθες (29.11.2025) από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου δυο ημεδαποί ( 20 χρονος και 47χρονος) και ανήλικος αλλοδαπός κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών στο Λασίθι.

Ειδικότερα, μεσημεριανές ώρες χθες (29.11.2025) αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου πραγματοποίησαν έλεγχο σε ημεδαπό σε περιοχή του Δήμου Σητείας στην κατοχή του οποίου βρήκαν και κατέσχεσαν 230,8 γραμμάρια κάνναβης και δυο αυτοσχέδια τσιγάρα κάνναβης.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, ο ημεδαπός είχε προμηθευτεί έναντι χρηματικού ποσού, τις ναρκωτικές ουσίες από έτερο ημεδαπό και ανήλικο αλλοδαπό οι οποίοι αναζητήθηκαν, εντοπίσθηκαν και στην κατοχή τους βρέθηκε και κατασχέθηκε το συνολικό χρηματικό ποσό των 900 ευρώ.

Επίσης εντοπίσθηκαν και συνελήφθησαν 47χρονος αλλοδαπός και 41χρονη αλλοδαπή κηδεμόνες του ανωτέρω ανηλίκου σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Σητείας.