ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Λασίθι:Σύλληψη τριών ατόμων για ναρκωτικά , επίσης συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθησαν -3- άτομα κατηγορούμενα για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών στο Λασίθι

Επίσης συνελήφθησαν -2- αλλοδαποί για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου

Συνελήφθησαν χθες (29.11.2025) από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου δυο ημεδαποί ( 20 χρονος και 47χρονος) και ανήλικος αλλοδαπός κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών στο Λασίθι.

Ειδικότερα, μεσημεριανές ώρες χθες (29.11.2025) αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου πραγματοποίησαν έλεγχο σε ημεδαπό σε περιοχή του Δήμου Σητείας στην κατοχή του οποίου βρήκαν και κατέσχεσαν 230,8 γραμμάρια κάνναβης και δυο αυτοσχέδια τσιγάρα κάνναβης.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, ο ημεδαπός είχε προμηθευτεί έναντι χρηματικού ποσού, τις ναρκωτικές ουσίες από έτερο ημεδαπό και ανήλικο αλλοδαπό οι οποίοι αναζητήθηκαν, εντοπίσθηκαν και στην κατοχή τους βρέθηκε και κατασχέθηκε το συνολικό χρηματικό ποσό των 900 ευρώ.

Επίσης εντοπίσθηκαν και συνελήφθησαν 47χρονος αλλοδαπός και 41χρονη αλλοδαπή κηδεμόνες του ανωτέρω ανηλίκου σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Σητείας.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Λασίθι:Χριστουγεννιάτικη συναυλία στη Λίμνη Αγίου Νικολάου με...

0
«ΕΚΕΙΝΟΣ – ΕΚΕΙΝΗ & ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ» Χριστουγεννιάτικη συναυλία στη Λίμνη...

Στ. Αρναουτάκης «Μέσα από τη συνεργασία με...

0
Με τη συμμετοχή 17 ομάδων και το βλέμμα στραμμένο...

Λασίθι:Χριστουγεννιάτικη συναυλία στη Λίμνη Αγίου Νικολάου με...

0
«ΕΚΕΙΝΟΣ – ΕΚΕΙΝΗ & ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ» Χριστουγεννιάτικη συναυλία στη Λίμνη...

Στ. Αρναουτάκης «Μέσα από τη συνεργασία με...

0
Με τη συμμετοχή 17 ομάδων και το βλέμμα στραμμένο...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δ. Κουτσούμπας από την Πολιτική Συγκέντρωση στο Ηράκλειο: Η σημερινή βαρβαρότητα δεν είναι αιώνια – Η οριστική διέξοδος για τον λαό βρίσκεται στην ανατροπή του καπιταλισμού
Επόμενο άρθρο
Στ. Αρναουτάκης «Μέσα από τη συνεργασία με τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα αισιοδοξούμε ότι τα νέα παιδιά θα παραμένουν στον τόπο μας»
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST