Λασίθι: Εξιχνιάστηκαν τρεις υποθέσεις κλοπών σε οικίες

Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί για κλοπή στο Λασίθι

Εξιχνιάστηκαν (3) υποθέσεις κλοπών σε οικίες

Συνελήφθησαν χθες (08.10.2025) σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας δύο ημεδαποί (13χρονος και 22χρονος) κατηγορούμενοι για κλοπή. Επιπλέον συνελήφθη 34χρονη ημεδαπή κατηγορούμενη για παραμέληση της εποπτείας του ανήλικου.

Ειδικότερα, χθες (08.10.2025) οι δύο ημεδαποί εισήλθαν σε οικία και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 350 ευρώ, κινητό τηλέφωνο και προσωπικά αντικείμενα. Από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι δύο ημεδαποί.

Από τη συνεχιζόμενη προανάκριση προέκυψε ότι την 06 και 07.10.2025 είχαν διαπράξει ακόμα δύο κλοπές σε οικίες αφαιρώντας χρήματα, κινητό τηλέφωνο και διάφορα αντικείμενα.

Στην κατοχή τους βρέθηκε και κατασχέθηκε μέρος των αφαιρεθέντων ειδών τα οποία αποδόθηκαν στους παθόντες.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.