ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Λασίθι: Εξιχνιάστηκαν τρεις υποθέσεις κλοπών σε οικίες

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί για κλοπή στο Λασίθι

Εξιχνιάστηκαν (3) υποθέσεις κλοπών σε οικίες

Συνελήφθησαν χθες (08.10.2025) σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας δύο ημεδαποί (13χρονος και 22χρονος) κατηγορούμενοι για κλοπή. Επιπλέον συνελήφθη 34χρονη ημεδαπή κατηγορούμενη για παραμέληση της εποπτείας του ανήλικου.

Ειδικότερα, χθες (08.10.2025) οι δύο ημεδαποί εισήλθαν σε οικία και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 350 ευρώ, κινητό τηλέφωνο και προσωπικά αντικείμενα. Από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι δύο ημεδαποί.

Από τη συνεχιζόμενη προανάκριση προέκυψε ότι την 06 και 07.10.2025 είχαν διαπράξει ακόμα δύο κλοπές σε οικίες αφαιρώντας χρήματα, κινητό τηλέφωνο και διάφορα αντικείμενα.

Στην κατοχή τους βρέθηκε και κατασχέθηκε μέρος των αφαιρεθέντων ειδών τα οποία αποδόθηκαν στους παθόντες.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

ΣΕΠΕ Χανίων:Στάση εργασίας 10...

0
Το δρόμο τον δείχνει η Ιταλία Στις 10 του Οκτώβρη2025...

Ρέθυμνο:Η Εορτή της Αγίας Πελαγίας στα Απλαδιανά...

0
Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΣΤΑ ΑΠΛΑΔΙΑΝΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 7 Οκτωβρίου 2025 Το...

ΣΕΠΕ Χανίων:Στάση εργασίας 10...

0
Το δρόμο τον δείχνει η Ιταλία Στις 10 του Οκτώβρη2025...

Ρέθυμνο:Η Εορτή της Αγίας Πελαγίας στα Απλαδιανά...

0
Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΣΤΑ ΑΠΛΑΔΙΑΝΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 7 Οκτωβρίου 2025 Το...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
ΣΕΠΕ Χανίων:Στάση εργασίας 10 Οκτωβρίου για την συγκέντρωση υπέρ της Παλαιστίνης
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST