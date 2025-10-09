ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

ΣΕΠΕ Χανίων:Στάση εργασίας 10 Οκτωβρίου για την συγκέντρωση υπέρ της Παλαιστίνης

Το δρόμο τον δείχνει η Ιταλία
Στις 10 του Οκτώβρη2025 εμπρός για απεργία!

Το σιωνιστικό κράτος Ισραήλ, μετά από δύο χρόνια γενοκτονίας και λιμοκτονίας με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς αμάχους, γυναίκες και παιδιά, επιχειρεί μια νέα εθνοκάθαρση και την πλήρη εκδίωξη του Παλαιστινιακού λαού από τα προγονικά του εδάφη. Αυτή η βαρβαρότητα δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την άμεση στήριξη, στρατιωτική, οικονομική και πολιτική, από τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της ΕΕ.

Η κυβέρνηση της ΝΔ είναι συνένοχη σ’ αυτό το έγκλημα. Αγκαλιάζει τον σφαγέα Νετανιάχου προσφέροντας πολιτική στήριξη, συνεργάζεται στρατιωτικά παραχωρώντας τη βάση της Σούδας, εκπαιδεύει ισραηλινούς πιλότους στο Αιγαίο και στην Καλαμάτα, παραδίνει επιχειρήσεις όπως η Intracom Defense και η ΕΛΒΟ σε ισραηλινές πολεμικές βιομηχανίες, δίνει το πράσινο φως για να γίνει το λιμάνι του Πειραιά κόμβος μεταφοράς όπλων προς το Ισραήλ, ανοίγει τις πόρτες σε αιματοβαμμένους «επενδυτές» από το Ισραήλ για να κερδοσκοπούν στον κλάδο της τουριστικής βιομηχανίας, προχωράει στην ιδιωτικοποίηση των Πανεπιστημίων και την συνεργασία με σιωνιστικά ιδρύματα και εταιρείες.

Αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη σημαίνει άμεση διακοπή κάθε συνεργασίας με το σιωνιστικό κράτος δολοφόνο! Και μπορούμε να το πετύχουμε! Ο Παλαιστινιακός λαός συνεχίζει να αντιστέκεται στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.

Καταγγέλλουμε την επίθεση του Ισραήλ στο Global Sumud Flotilla και την απαγωγή των πληρωμάτων τους.

Επιτέθηκαν σε μια ειρηνική αποστολή που μετέφερε τρόφιμα και φάρμακα στον λαό της Γάζας που δύο χρόνια τώρα υποφέρει από τη γενοκτονική επίθεση του Ισραήλ. Για ακόμα μια φορά το κράτος του Ισραήλ δρα ως πειρατής, παραβιάζοντας κανόνες του διεθνούς δικαίου καθώς και το δίκαιο της θάλασσας, παρεμβαίνοντας σε διεθνή ύδατα ενάντια σε μια ειρηνική αποστολή που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια. Τώρα χρειάζεται και μπορούμε να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπάνω.

Οι πολυάριθμες διαδηλώσεις, εκδηλώσεις και δράσεις αλληλεγγύης να κλιμακωθούν αξιοποιώντας το πιο δυνατό όπλο μας. Την απεργία!

Οι λιμενεργάτες της Γένοβας έχουν μπλοκάρει ξανά και ξανά την αποστολή πολεμικού υλικού στο Ισραήλ, μαζί με τους συναδέλφους τους στη Μασσαλία, και την Ταγγέρη. Η εργατική τάξη της ιταλίας δείχνει τον δρόμο με τις μεγαλειώδεις πανεργατικές απεργίες. Αλλά και οι εκπαιδευτικοί του Παρισιού και οι εργαζόμενοι στην Microsoft στις ΗΠΑ κατέβηκαν σε απεργία με αίτημα να σταματήσει η στήριξη στη γενοκτονία.

Την ίδια δυνατότητα έχουμε κι εδώ. Βρεθήκαμε στο πλευρό των λιμενεργατών στην COSCO για να μπλοκάρουμε την μεταφόρτωση πολεμικού υλικού προς το Ισραήλ. Διαδηλώσαμε έξω την Intracom Defense, οι παλαιστινιακές σημαίες ανεμίζουν περήφανα σε κάθε απεργία και εργατικό συλλαλητήριο.

Το Δ.Σ. ΣΕΠΕ Χανίων αποφασίζει να προχωρήσει σε τρίωρη στάση εργασίας την Παρασκευή 10 Οκτώβρη, 11:00 14.00 ή 13.00-16.00(διευκολυντικά μία απο τις δυο στασεις μπορουμε να χρησιμοποιησουμε) στη συμπλήρωση των δύο χρόνων από την έναρξη της γενοκτονικής επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα και απεργιακό συλλαλητήριο στις 12.00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ στην πλ. Αγοράς, με κεντρικά αιτήματα:

• Καμία στήριξη στο κράτος του Ισραήλ, διακοπή όλων το σχέσεων με τους δολοφόνους μικρών παιδιών και αμάχων.
• Θέλουμε δουλειές και όχι βόμβες.
• Αυξήσεις και προσλήψεις, λεφτά για Υγεία, Παιδεία και τις ανάγκες μας και όχι για εξοπλισμούς και φρεγάτες.
• Λευτεριά στην Παλαιστίνη!
• Η ελληνική κυβέρνηση να κάνει κάθε αναγκαία ενέργεια για να εγγυηθεί την ασφάλεια των πληρωμάτων.
Απαιτούμε η ΔΟΕ και η ΑΔΕΔΥ να κινηθούν με αντίστοιχες αποφάσεις για 24ώρη απεργία.

