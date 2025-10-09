ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Η Εορτή της Αγίας Πελαγίας στα Απλαδιανά Μυλοποτάμου

Ημερομηνία:

Ημερομηνία:

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ
ΣΤΑ ΑΠΛΑΔΙΑΝΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
7 Οκτωβρίου 2025

Το απόγευμα της Τρίτης, 7ης Οκτωβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος μετέβη στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ενοριακό Ναό Οσίας Πελαγίας Απλαδιανών Μυλοποτάμου, όπου χοροστάτησε κατά τον εόρτιο Εσπερινό της μνήμης της Αγίας, με την παρουσία του Δημάρχου Μυλοποτάμου κ. Γεωργίου Κλάδου, Αντιδημάρχων και ευλαβών πιστών από τα Απλαδιανά και την ευρύτερη περιοχή.

Τον Θείο λόγο, κατά προτροπήν του Σεβασμιωτάτου, κήρυξε ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Τιμόθεος Παναγιωτάκης, Ηγούμενος της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Τιμίου Σταυρού Βωσάκου, ο οποίος αναφέρθηκε στη μετάνοια της Οσίας Πελαγίας, καθώς και στη σπουδαιότητα της ποιμαντικής στάσης και διάκρισης του Αγίου Επισκόπου Νόννου, του κατηχητού της Οσίας.

Προ της απολύσεως του Εσπερινού, ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε τους Καθηγουμένους και όλους τους κληρικούς για την παρουσία και συμμετοχή τους και ιδιαίτερα τον Εφημέριο της Ενορίας, Αιδεσιμολ. Πρωτ. Βασίλειο Δραμουντάνη, μνημονεύοντας με συγκίνηση και τον επί σειρά ετών Εφημέριο, αείμνηστο Πρωτ. Νεκτάριο Θεοδωράκη.

Ακολούθησε φιλοξενία από πλευράς της Ενορίας.



