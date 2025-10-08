Μείωση ορίων οικισμών: «Μαχαιριά» για τα κεφαλοχώρια του Ηρακλείου η νομοθετική ρύθμιση της Κυβέρνησης

Χάνονται οικόπεδα, έσοδα, ενισχύεται η αστυφιλία, επιδεινώνεται η στεγαστική κρίση, μαραζώνει ο κατασκευαστικός κλάδος.
Την απόλυτη οικονομική συντριβή ζουν εκατοντάδες οικογένειες, μετά τη συρρίκνωση των ορίων των οικισμών στα κεφαλοχώρια του Ηρακλείου, όπου τα οικόπεδα μετατρέπονται σε χωράφια.
Την ίδια ώρα που υπάρχει τρομακτική πίεση στην εξεύρεση στέγης, μπαίνει φρένο στη δόμηση των δυναμικών οικισμών, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εκτονωθούν οι πολεοδομικές πιέσεις των αστικών κέντρων.
Η ζημιά είναι πολυεπίπεδη, αφού τορπιλίζει την τοπική ανάπτυξη, κλυδωνίζει την οικονομία, και προκαλείται βαρύ πλήγμα στον κατασκευαστικό κλάδο… «Μπαίνει φρένο στην δόμηση των δυναμικών οικισμών, που απορροφούσαν το 80-90% των οικοδομικών αδειών», τονίζει με δηλώσεις του στην «Π» ο αρχιτέκτονας Ηρακλής Πυργιανάκης, ενώ ο πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων και δικηγόρος Κώστας Αράπογλου τονίζει ότι «έχουν “παγώσει” δεκάδες αγοραπωλησίες ακινήτων, που έχασαν την αξία τους λόγω του περιορισμού της δόμησης».
Οικονομική ισοπέδωση για δεκάδες ιδιοκτήτες ακινήτων. «Δώρο άδωρο» η τελευταία προθεσμία
Η νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται με τη συρρίκνωση των ορίων των οικισμών, έχει αρχίσει ήδη να «δείχνει τα δόντια της», αφού η καταστροφή που υφίστανται εκατοντάδες ιδιοκτήτες ακινήτων είναι ισοπεδωτική.
«Ακόμα και σήμερα να προσπαθήσει κάποιος να χτίσει, στα όρια των οικισμών (αξιοποιώντας το χρονικό περιθώριο μέχρι την έκδοση του ΠΔ), ουσιαστικά δεν υπάρχει χρόνος για την έκδοση οικοδομικής άδειας, αφού μόνο για να πάρει την άδεια της αρχαιολογίας, θα χρειαστεί τουλάχιστον έξι μήνες», τονίζει ο αρχιτέκτονας Ηρακλής Πυργιανάκης, ο οποίος διευκρινίζει ότι ακόμα και αν προσπαθήσει κάποιος να αξιοποιήσει το ελάχιστο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, για να εκδώσει άδεια και να αξιοποιήσει την ιδιοκτησία του, οι δρόμοι είναι ουσιαστικά απροσπέλαστοι.
Συγκεκριμένα, όπως εξηγεί, για να μπορεί να χτίσει κάποιος, χρειάζεται συμβόλαιο ιδιοκτησίας, προέγκριση όρων δόμησης και έγκριση από την αρχαιολογία. Την τελευταία έγκριση να την αποκτήσει κανείς, είναι πραγματικά δύσκολο, αφού είναι σχεδόν άπιαστη, καθώς χρειάζονται τουλάχιστον 6 μήνες για την έκδοσή της.
Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι να χάνονται οι αξίες οικοπέδων, που παλαιότερα κόστιζαν 100-200 ευρώ το τετραγωνικό και τώρα πλέον αντιμετωπίζονται ως χωράφια. Και ασφαλώς, μειώνεται το 80-90% της οικοδομικής δραστηριότητας, που αναπτυσσόταν στους δυναμικούς οικισμούς του Ηρακλείου.
Αδιέξοδα που εντείνουν κοινωνικά προβλήματα
Την ίδια ώρα που είναι εκρηκτικό το πρόβλημα με την εξεύρεση στέγης, καθώς τα ενοίκια είναι απλησίαστα και τα διαθέσιμα σπίτια δυσεύρετα, συρρικνώνονται απελπιστικά τα όρια των οικισμών, στα οποία θα μπορούσαν να εκτονωθούν οι ανάγκες στέγασης εκατοντάδων πολιτών.
Αυτό τονίζει ο πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων και δικηγόρος Κώστας Αράπογλου, ο οποίος σημειώνει ότι ειδικά για τους δημόσιους υπαλλήλους, το πρόβλημα είναι τεράστιο, καθώς είτε μιλάμε για δασκάλους ή για γιατρούς ή οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα, δεν μπορεί να χτίσουν την ζωή τους στον τόπο που διορίζονται, λόγω έλλειψης κατοικιών. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η αστυφιλία και οι πόλεις «στραγγαλίζονται» όλο και περισσότερο.
Στο στόχαστρο της υποβάθμισης τα κεφαλοχώρια του Ηρακλείου
Η κατάσταση γίνεται όλο και πιο πιεστική, καθώς έχει μπει «φρένο» σε δεκάδες αγοραπωλησίες, όπως επίσης και σε κάθε προσπάθεια αξιοποίησης εκτάσεων περιφερειακά των οικισμών, γεγονός που δημιουργεί μια ασφυκτική κατάσταση συνολικά.
Αφενός οι περιορισμοί των ορίων των οικισμών μπλοκάρουν την ανάπτυξη της ενδοχώρας, αλλά την ίδια στιγμή πυροδοτούνται πολλαπλάσιες πιέσεις και στα αστικά κέντρα, που δεν μπορούν να εκτονώσουν τις ισχυρές πολεοδομικές πιέσεις που δέχονται στην περιφέρεια.
Το γεγονός αυτό έχει σοβαρές και πολυεπίπεδες συνέπειες στην τοπική ανάπτυξη και στην οικονομία της ενδοχώρας του Δήμου Ηρακλείου, καθώς φρενάρει η ανάπτυξη σε περιοχές με υψηλή ζήτηση ως περιοχές κατοικίας, όπως το Βενεράτο, οι Βασιλειές και το Σκαλάνι.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων και δικηγόρο Κώστα Αράπογλου, είναι δεκάδες τα παραδείγματα των αγοραπωλησιών ανθρώπων, που ήθελαν να αγοράσουν οικόπεδα, τα οποία τελικά μετατράπηκαν σε χωράφια, καθώς συρρικνώθηκαν τα όρια των οικισμών, και μετά από τις εξελίξεις αυτές, προσπαθούν να σπάσουν την οικονομική συμφωνία.
Ο κ. Αράπογλου τονίζει ότι, δυστυχώς, υπάρχουν δεκάδες τέτοιες περιπτώσεις στα κεφαλοχώρια του Ηρακλείου με πληθυσμό από 700-2.000 κατοίκους, γεγονός που προκαλεί ισχυρή αναταραχή στην τοπική οικονομία.
Όπως σημειώνει, παρά το γεγονός ότι επικοινωνιακά διαμορφώθηκε η αίσθηση ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο αφήνει έξω το 93% των μικρών οικισμών, η πραγματικότητα είναι ότι δεσμεύει όλα τα κεφαλοχώρια, που πληθυσμιακά αντιπροσωπεύουν το 60% της ενδοχώρας.
Επίσης, ο κ. Αράπογλου σημειώνει ότι υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με το γεγονός ότι πολλά από τα ακίνητα δεν έχουν δηλωθεί στο Κτηματολόγιο, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται ως αγνώστου ιδιοκτήτη.
Επίσης, σε πολλά ακίνητα υπάρχουν προβλήματα, σε σχέση με την αποτύπωση των ορίων τους, με αποτέλεσμα να πρέπει να γίνουν γεωμετρικές μεταβολές, γεγονός που δημιουργεί καθυστερήσεις, που -σε κάποιες περιπτώσεις- αποδεικνύονται ανατρεπτικές στις αγοραπωλησίες των ακινήτων που μπλοκάρουν.
