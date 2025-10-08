Ο πράσινος “πνεύμονας” της πόλης εμπλουτίζεται και ανανεώνεται

Mε εθελοντική δενδροφύτευση ολοκληρώνονται οι επετειακές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια του Δημοτικού Κήπου- Συνεχίζονται οι πρωτοβουλίες με το βλέμμα στο αστικό πράσινο και την ασφάλεια.
Με μια περιβαλλοντική δράση και στόχο την ανανέωση του πράσινου “πλούτου” της πόλης, θα πέσει η αυλαία των επετειακών εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια λειτουργίας του Δημοτικού Κήπου Ρεθύμνης που κοσμεί την πόλη επί σειρά ετών και αποτελεί μια όαση μέσα στην καρδιά του αστικού ιστού.
Στο πλαίσιο αυτό πολίτες, εθελοντές και συλλογικότητες θα έχουν την ευκαιρία να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να συμμετέχουν στην εθελοντική δενδροφύτευση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025, στις 10:30 πμ στον Δημοτικό Κήπο, μια δράση που διοργανώνει το τμήμα πρασίνου και αστικού περιβάλλοντος του Δήμου Ρεθύμνης. Στόχος ειναι να φυτευτούν επιλεγμένα δέντρα και θάμνοι που θα ενισχύσουν, θα ανανεώσουν και θα αναπληρώσουν τα φυτά εντός του Δημοτικού Κήπου.
Άλλωστε όπως σημείωσε μέσα από τη συχνότητα του ΤΕΑΜ FM 102 και την “Πρώτη Γραμμή” ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Πρασίνου, Εθελοντισμού και Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων, Γιώργος Παπαδόσηφος, η συμβολική αυτή περιβαλλοντική δράση αποτελεί ένα τμήμα της συνολικής πολιτικής του Δήμου Ρεθύμνης και της αρμόδιας υπηρεσίας ,που έχει στραμμένο το βλέμμα στον εμπλουτισμό των πράσινων εστιών εντός και εκτός του αστικού ιστού. Πρόκειται για μια προσπάθεια που θα κορυφωθεί το 2026 και όπως τόνισε: “θα είναι η χρονιά του πρασίνου και στην πόλη και τους οικισμούς και θα δούμε ανανέωση και ανάπτυξη του αστικού πρασίνου. Παράλληλα θα γίνουν φυτεύσεις στους δρόμους που έχει γίνει ανάπλαση”.
Μιλώντας για την εθελοντική δεντροφύτευση που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή, ο ίδιος τόνισε: “Η δράση αυτή αποτελεί την καταληκτική εκδήλωση για τα 100 χρόνια λειτουργίας του Δημοτικού Κήπου Ρεθύμνου. Επιλέξαμε τον Οκτώβριο που το περιβάλλον είναι ιδανικό, να δώσουμε ένα περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Προφανώς και ο κήπος γερνάει αλλά αυτό σημαίνει ότι και εμείς πρέπει να τον ανανεώσουμε, ειδικά στο κομμάτι τις χλωρίδας”.
Έμφαση στο αστικό πράσινο και την ανανέωση υποδομών και περιβάλλοντα χώρου εντός του Δημοτικού Κήπου
Όπως εξήγησε ο κ. Παπαδόσηφος ο Δήμος Ρεθύμνης εστιάζει και στην ευρύτερη ανανέωση του περιβάλλοντα χώρου στο Δημοτικό Κήπο, καθώς και την ανακατασκευή της παιδικής χαράς – διαδικασία για την οποία έχει κατατεθεί αίτημα στο Πράσινο Ταμείο- αλλά και την αναβάθμιση των υποδομών του Δημοτικού κήπου με κονδύλι της Περιφέρειας Κρήτης, ύψους 1 εκ ευρώ.
Σε εξέλιξη ο έλεγχος ασφάλειας των δέντρων
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογράψει ο Δήμος Ρεθύμνης με το ΕΛΜΕΠΑ, σε εξέλιξη βρίσκεται ο έλεγχος ασφάλειας δέντρων που έχουν επιλεχθεί εντός του Δημοτικού Κήπου αλλά και σε άλλες περιοχές. Όπως σημείωσε o κ. Παπαδόσηφος: “Γίνονται έλεγχοι ασφάλειας και σε άλλα σημεία, κοινόχρηστους χώρους, όπως πλατείες και δρόμους. Είναι περίπου 250 δέντρα τα οποία επελέγησαν από την υπηρεσία μας, να ελεγχθούν. Να σημειώσω ότι είναι περίπου 6-7 χιλιάδες δέντρα που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους, επομένως δεν μπορούν όπως αντιλαμβάνεστε, να ελεγχθούν όλα. Εμείς όμως προσπαθούμε και επιλέξαμε ως υπηρεσία δέντρα που νομίζουμε ότι χρήζουν περισσότερης προσοχής, για να δούμε πως θα τα αντιμετωπίσουμε. Περιμένουμε τα αποτελέσματα και ανάλογα θα πράξουμε”.
Αξίζει να σημειωθεί πως η συμβολή των πολιτών είναι πολύτιμη, καθώς ο καθένας εφόσον αντιληφθεί δέντρο που ενδέχεται να έχει κάποια επικινδυνότητα, θα πρέπει να ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία πρασίνου, προκειμένου να γίνεται ο απαιτούμενος έλεγχος ή οποία παρέμβαση κριθεί απαραίτητη.
“Πράσινο απ’ όλους για όλους”
Το Τμήμα Πρασίνου και Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Ρεθύμνου έχει στα “σκαριά” έναν πλούσιο προγραμματισμό, παρά τα ζητήματα υποστελέχωσης που παραμένουν ανοιχτή “πληγή”.
Στο πλαίσιο αυτό όπως εξήγησε ο κ. Παπαδόσηφος προγραμματίζονται νέες δεντροφυτεύσεις ευρείας κλίμακας σε κεντρικούς δρόμους και πλατείες για την περαιτέρω ανάπτυξη του αστικού πρασίνου ενώ θα τρέξει παράλληλα και το πρόγραμμα “Πράσινο απ’ όλους για όλους” το οποίο στηρίζεται στην εθελοντική προσφορά των πολιτών και ενθαρρύνει τον εμπλουτισμό του πρασίνου σε κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους. Η εφαρμογή του προγράμματος έχει ήδη δείξει τα προηγούμενα χρόνια θετικά αποτελέσματα και η ανταπόκριση των πολιτών ήταν θερμή ,περιέγραψε ο ίδιος.
Τέλος, αρκετοί πολίτες απευθύνονται στην υπηρεσία προκειμένου να τους προμηθεύσει με φυτώρια, ώστε να φτιάξουν εστίες πρασίνου ή να ομορφύνουν τα παρτέρια τους σε γειτονιές της πόλης, μια όμορφη πρωτοβουλία που όπως εξήγησε ο κ. Παπαδόσηφος βρίσκει θερμή ανταπόκριση και από την υπηρεσία που είναι εκεί, πρόσθεσε, για να συνδράμει με τα μέσα που διαθέτει για τον καλλωπισμό εστιών πρασίνου.
