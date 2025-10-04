Λασίθι:Κοινή Δήλωση Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για το κλείσιμο του γραφείου ΔΕΗ στην Ιεράπετρα.

Κοινή Δήλωση Βουλευτή Λασιθίου και Τομεάρχη Τουρισμού ΠΑΣΟΚ, Κ. Σπυριδάκη, με Βουλευτές Ηρακλείου Φ. Παρασύρη – Τομεάρχη Ενέργειας και Ε. Βατσινά – Τομεάρχη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Η απόφαση για το κλείσιμο του γραφείου της ΔΕΗ στην Ιεράπετρα είναι άλλη μια προσβολή για τη μεγαλύτερη πληθυσμιακά πόλη του Λασιθίου. Δεν μπορούμε άλλο να βλέπουμε να υποβαθμίζεται συστηματικά η Ιεράπετρα, να αποψιλώνεται από δημόσιες υπηρεσίες και να καταντά «επαίτης» για τα αυτονόητα, όταν αποτελεί τροφοδότη της χώρας με τα κηπευτικά της και συμβάλλει καθοριστικά στο εθνικό ΑΕΠ.

Η εν λόγω εξέλιξη είναι ένα μεγάλο πλήγμα για την πόλη και τα χωριά μας Η φυσική παρουσία του υπαλλήλου είναι αναντικατάστατη για τους ανθρώπους της περιφέρειας, για τα άτομα τρίτης ηλικίας που δεν έχουν τη δυνατότητα να «κατεβάσουν εφαρμογές» και να εξυπηρετούνται μόνο διαδικτυακά. Δεν μπορεί το Κράτος να τους γυρίζει την πλάτη.

Δεν μπορούν να ξεγυμνώνουν μια πόλη που μεγαλώνει, φιλοξενεί χιλιάδες επισκέπτες, στηρίζει τις τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σηκώνει στις πλάτες της μεγάλο μερίδιο της αγροτικής παραγωγής της χώρας. Αυτή είναι η ανταποδοτικότητα;

Αυτές είναι οι συνέπειες όταν μια δημόσια επιχείρηση κοινής ωφέλειας, που είχε ως αποστολή την καθολική πρόσβαση στο αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας, μετατρέπεται σε έναν ιδιωτικό όμιλο με μοναδικό γνώμονα το κέρδος. Ενώ η ΔΕΗ ανακοινώνει κέρδη εκατοντάδων εκατομμυρίων – πάνω από 200 εκατ. ευρώ καθαρά, σχεδόν 1 δισ. πριν από τόκους, φόρους και αποσβέσεις, με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1,3 δισ. – οι πολίτες της Ιεράπετρας περισσεύουν από αυτόν τον «λογαριασμό».

Για εμάς, στο κέντρο βρίσκεται η προστασία του καταναλωτή και η εξυπηρέτηση του πολίτη, όχι η μετατροπή των υπηρεσιών σε απρόσωπους μηχανισμούς.

Έχουμε χορτάσει από υποσχέσεις, φιέστες και εγκαίνια χωρίς αντίκρισμα. Το αποτέλεσμα είναι πάντα το ίδιο: κλείσιμο υπηρεσιών, υποστελέχωση, συνεχής υποβάθμιση. Οι Ιεραπετρίτες δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας.

Η εν λόγω απόφαση θα πρέπει να ανακληθεί άμεσα και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του γραφείου της ΔΕΗ στην Ιεράπετρα. Καλώ όλους τους τοπικούς φορείς και την κοινωνία να υψώσουμε φωνή αντίστασης απέναντι σε μια πολιτική που οδηγεί την πόλη μας στην περιθωριοποίηση.