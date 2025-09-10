ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Λασίθι:Νέες χρωματιστές διαβάσεις μπροστά από σχολικές μονάδες του Δήμου Αγίου Νικολάου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στόχος να είναι περισσότερο ευδιάκριτες στους διερχόμενους οδηγούς αλλά και να παροτρύνουν μαθητές/τριες να τις χρησιμοποιούν

Ανανεωμένη εικόνα θα έχουν από φέτος οι διαβάσεις πεζών μπροστά από σχολικές μονάδες του Δήμου Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο της μέριμνας της Δημοτικής Αρχής για την ενίσχυση της ασφάλειας της μαθητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας κατά τη μετακίνηση προς και από τα σχολεία.

Ήδη από το προηγούμενο διάστημα μπροστά από σχολικές μονάδες του Δήμου Αγίου Νικολάου τοποθετήθηκαν νέες διαβάσεις πεζών, βαμμένες και διαγραμμισμένες με έντονο κόκκινο και άσπρο χρώμα.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Χανιά: Το 16ο «Υπερκοπέλι» έρχεται στους Αγίους...

0
Αποτελεί μία διοργάνωση – θεσμό πια για τον Σύλλογο...

51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στο Ρέθυμνο στην...

0
Το 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ «Οδηγητή» με κεντρικό σύνθημα «Ανατρέπουμε...

Χανιά: Το 16ο «Υπερκοπέλι» έρχεται στους Αγίους...

0
Αποτελεί μία διοργάνωση – θεσμό πια για τον Σύλλογο...

51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στο Ρέθυμνο στην...

0
Το 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ «Οδηγητή» με κεντρικό σύνθημα «Ανατρέπουμε...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Σεμινάριο Γαλλικής Γλώσσας επιπέδου Β1/Β2 αποκλειστικά εξ αποστάσεως και online από το Εμπορικό Επιμελητήριο
Επόμενο άρθρο
Ο Δήμος Ηρακλείου στο πλευρό του ΟΦΗ για τον ιστορικό εορτασμό των 100 ετών από την ίδρυση του Ομίλου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ρέθυμνο:Ο Δήμος Μυλοποτάμου ενθαρρύνει τη συμμετοχή των Λυκείων στο πρόγραμμα EPAS

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με σχετική επιστολή τους, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Γεώργιος...

Χανιά: Το 16ο «Υπερκοπέλι» έρχεται στους Αγίους Αποστόλους.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αποτελεί μία διοργάνωση – θεσμό πια για τον Σύλλογο...

51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στο Ρέθυμνο στην Πλατεία Μικρασιατών

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ «Οδηγητή» με κεντρικό σύνθημα «Ανατρέπουμε...

Ρέθυμνο:Μουσικό Σύνολο Ιδιόρρυθμο 15 Σεπτεμβρίου στα Αγγελιανά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μουσικό Σύνολο Ιδιόρρυθμο 15 Σεπτεμβρίου 2025, Αγγελιανά Μυλοποτάμου, Ρέθυμνο Το μουσικό...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST