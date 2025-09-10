Λασίθι:Νέες χρωματιστές διαβάσεις μπροστά από σχολικές μονάδες του Δήμου Αγίου Νικολάου

Στόχος να είναι περισσότερο ευδιάκριτες στους διερχόμενους οδηγούς αλλά και να παροτρύνουν μαθητές/τριες να τις χρησιμοποιούν

Ανανεωμένη εικόνα θα έχουν από φέτος οι διαβάσεις πεζών μπροστά από σχολικές μονάδες του Δήμου Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο της μέριμνας της Δημοτικής Αρχής για την ενίσχυση της ασφάλειας της μαθητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας κατά τη μετακίνηση προς και από τα σχολεία.

Ήδη από το προηγούμενο διάστημα μπροστά από σχολικές μονάδες του Δήμου Αγίου Νικολάου τοποθετήθηκαν νέες διαβάσεις πεζών, βαμμένες και διαγραμμισμένες με έντονο κόκκινο και άσπρο χρώμα.