ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ο Δήμος Ηρακλείου στο πλευρό του ΟΦΗ για τον ιστορικό εορτασμό των 100 ετών από την ίδρυση του Ομίλου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνάντηση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού με τον Γενικό Διευθυντή του ΟΦΗ Ηλία Πουρσανίδη

Συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή και Β΄ Αντιπρόεδρο του ΟΦΗ Ηλία Πουρσανίδη είχε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός με τη συμμετοχή του Αντιδημάρχου Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Ψηφιακού Μετασχηματισμού Τάσου Τσατσάκη και του Ειδικού Συμβούλου Σπύρου Δοκιανάκη το πρωί της Τρίτης 9/9 στη Λότζια.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας Δήμου Ηρακλείου και ΟΦΗ για την διοργάνωση του εορτασμού των 100 ετών από την ίδρυση της ομάδας με τρόπο αντάξιο της ιστορίας της ΠΑΕ αλλά και της πόλης του Ηρακλείου.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός, ο Τάσος Τσατσάκης και ο Σπύρος Δοκιανάκης συζήτησαν με τον Ηλία Πουρσανίδη το φάσμα των δραστηριοτήτων που έχουν δρομολογηθεί, με τον Δήμαρχο Ηρακλείου να τονίζει τη σημασία της διάχυσης του εορτασμού στην πόλη με επίκεντρο τα Καμίνια, την περιοχή του ιστορικού Γεντί Κουλέ.

Υλοποιώντας την δέσμευση της για την στήριξη του εορτασμού με κάθε διαθέσιμο τρόπο, η Δημοτική Αρχή παραχώρησε στον ΟΦΗ μεταξύ άλλων το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο για τη βραδιά της μεγάλης εκδήλωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια της ΠΑΕ θα πραγματοποιηθούν στα τέλη του 2025 προκειμένου να συμπίπτουν με τις ιστορικές ημερομηνίες της 22ας Νοεμβρίου 1915, όταν έγινε η πρώτη συζήτηση για την ίδρυση της ομάδας που θα ενώσει τον κόσμο του Ηρακλείου, και της 10ης Δεκεμβρίου 2015, όταν κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο το καταστατικό της.

Ο Ηλίας Πουρσανίδης εξέφρασε τις ευχαριστίες στο Δήμαρχο Ηρακλείου και τη Δημοτική Αρχή για την έμπρακτη στήριξη προς την ιστορική ομάδα της πόλης η οποία φέτος κλείνει ένα αιώνα ζωής από την ίδρυση της και οι δύο πλευρές ανανέωσαν το ραντεβού τους για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Χανιά: Το 16ο «Υπερκοπέλι» έρχεται στους Αγίους...

0
Αποτελεί μία διοργάνωση – θεσμό πια για τον Σύλλογο...

51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στο Ρέθυμνο στην...

0
Το 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ «Οδηγητή» με κεντρικό σύνθημα «Ανατρέπουμε...

Χανιά: Το 16ο «Υπερκοπέλι» έρχεται στους Αγίους...

0
Αποτελεί μία διοργάνωση – θεσμό πια για τον Σύλλογο...

51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στο Ρέθυμνο στην...

0
Το 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ «Οδηγητή» με κεντρικό σύνθημα «Ανατρέπουμε...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Λασίθι:Νέες χρωματιστές διαβάσεις μπροστά από σχολικές μονάδες του Δήμου Αγίου Νικολάου
Επόμενο άρθρο
Ένα συγκλονιστικό μήνυμα:Συγνώμη Γιώργο που δεν έκανα αυτό που έπρεπε, αλλά έκανα αυτό που κάνουνε όλοι
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ρέθυμνο:Ο Δήμος Μυλοποτάμου ενθαρρύνει τη συμμετοχή των Λυκείων στο πρόγραμμα EPAS

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με σχετική επιστολή τους, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Γεώργιος...

Χανιά: Το 16ο «Υπερκοπέλι» έρχεται στους Αγίους Αποστόλους.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αποτελεί μία διοργάνωση – θεσμό πια για τον Σύλλογο...

51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στο Ρέθυμνο στην Πλατεία Μικρασιατών

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ «Οδηγητή» με κεντρικό σύνθημα «Ανατρέπουμε...

Ρέθυμνο:Μουσικό Σύνολο Ιδιόρρυθμο 15 Σεπτεμβρίου στα Αγγελιανά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μουσικό Σύνολο Ιδιόρρυθμο 15 Σεπτεμβρίου 2025, Αγγελιανά Μυλοποτάμου, Ρέθυμνο Το μουσικό...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST